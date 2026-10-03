El divertido comentario que Luis Suárez le dedicó a Diego Forlán en Instagram tras ver sus goles en una práctica de la selección uruguaya

La selección uruguaya se prepara para enfrentar a India este martes 6 de octubre a las 10:30 en Calcuta, en el que será el tercer partido de Diego Forlán como entrenador interino de la celeste.

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Este jueves las redes de la selección subieron un video en el que se muestra al exjugador celeste practicando tiros al arco contra los goleros y convirtiendo un gol con la izquierda y otro con la derecha, para demostrar que la pegada sigue intacta.

La publicación se volvió viral en las redes sociales, y decenas de usuarios le pidieron al entrenador que se convoque a si mismo a la selección.

Uno de los comentarios en Instagram despertó el interés de la gente: el de Luis Suárez. El excompañero de Forlán en la selección uruguaya, que según el DT no fue convocado para esta fecha FIFA por decisión propia, bromeó sobre los goles de "Cachavacha" y le puso la mira a los arqueros.