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El divertido comentario que Luis Suárez le dedicó a Diego Forlán en Instagram tras ver sus goles en una práctica de la selección uruguaya

La selección uruguaya subió a redes un video en el que Forlán convierte un gol con la derecha y otro con la izquierda, y su excompañero en la celeste aprovechó para bromear

3 de octubre de 2026 17:32 hs
Luis Suárez y Diego Forlán

Luis Suárez y Diego Forlán

La selección uruguaya se prepara para enfrentar a India este martes 6 de octubre a las 10:30 en Calcuta, en el que será el tercer partido de Diego Forlán como entrenador interino de la celeste.

Este jueves las redes de la selección subieron un video en el que se muestra al exjugador celeste practicando tiros al arco contra los goleros y convirtiendo un gol con la izquierda y otro con la derecha, para demostrar que la pegada sigue intacta.

La publicación se volvió viral en las redes sociales, y decenas de usuarios le pidieron al entrenador que se convoque a si mismo a la selección.

Uno de los comentarios en Instagram despertó el interés de la gente: el de Luis Suárez. El excompañero de Forlán en la selección uruguaya, que según el DT no fue convocado para esta fecha FIFA por decisión propia, bromeó sobre los goles de "Cachavacha" y le puso la mira a los arqueros.

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"Lo que hacen los goleros para jugar eh", escribió el "Pistolero" con un emoji de risa, en un comentario que obtuvo más de 1.000 me gusta.

Con Forlán, la celeste perdió 3-1 contra Japón y venció 4-1 a Corea del Sur. Contra India jugará su último amistoso de esta fecha FIFA, y luego volverá a tener actividad en noviembre.

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