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"No es mi camino": lo que dijo Luis Suárez ante la pregunta de si le gustaría ser director técnico de la selección uruguaya; mirá el video

El goleador histórico de la selección uruguaya volvió a ser preguntado sobre si le gustaría ser entrenador y de la celeste

2 de octubre de 2026 12:57 hs

Lo que dijo Luis Suárez ante la pregunta de si le gustaría dirigir a la selección uruguaya

Luis Suárez, el goleador histórico de la selección uruguaya que juega en Inter Miami de Estados Unidos, volvió a hablar de su futuro en el fútbol en una conferencia de prensa en la que le preguntaron si le gustaría ser el entrenador de la celeste.

El atacante de 39 años fue consultado al respecto y dio detalles de lo que espera para sus próximos desafíos.

“Obviamente que a la selección jamás se le puede decir que no en ningún trabajo. Porque la selección de tu país es tu sueño y tu deseo”, comenzó en su respuesta.

Luis Suárez y su medalla de Leyenda Celeste

Luis Suárez y su medalla de Leyenda Celeste

Pero luego, aclaró: “Ya lo dije hace poco, la idea de ser entrenador no es mi objetivo, no es mi camino”.

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