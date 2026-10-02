"No es mi camino": lo que dijo Luis Suárez ante la pregunta de si le gustaría ser director técnico de la selección uruguaya; mirá el video

Luis Suárez , el goleador histórico de la selección uruguaya que juega en Inter Miami de Estados Unidos, volvió a hablar de su futuro en el fútbol en una conferencia de prensa en la que le preguntaron si le gustaría ser el entrenador de la celeste.

El atacante de 39 años fue consultado al respecto y dio detalles de lo que espera para sus próximos desafíos.

“Obviamente que a la selección jamás se le puede decir que no en ningún trabajo. Porque la selección de tu país es tu sueño y tu deseo”, comenzó en su respuesta.

Pero luego, aclaró: “Ya lo dije hace poco, la idea de ser entrenador no es mi objetivo, no es mi camino”.

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“No es que no me guste, pero no me veo en ese desafío de afrontarlo”, agregó el Pistolero.

“Me gusta estar en la parte de fútbol, en la parte deportiva, pero no en la del entrenador”, señaló Suárez, quien ya gestiona el equipo Deportivo LSM, junto a Lionel Messi, que milita en la Divisional C del fútbol uruguayo.

Como informó Referí, el salteño ya ha manifestado en anteriores ocasiones que no le interesa ser entrenador una vez que se retire como futbolista.