A 14 años de una obra de arte: el homenaje y el recuerdo de Liverpool a la tarde mágica de Luis Suárez en la Premier League; mirá el video

La cuenta oficial de Liverpool no se olvida de Luis Suárez , uno de los últimos grandes ídolos que dejó una marca imborrable en la hinchada de los reds. Este martes, la institución británica recordó en su cuenta oficial de X (ex Twitter) una de las actuaciones más memorables del atacante uruguayo, publicando un video con los tres goles que le anotó al Norwich City por la Premier League, al cumplirse exactamente 14 años de aquella exhibición.

"Un hat-trick clásico de Luis Suárez contra el Norwich. 29/09/12", escribieron desde el club inglés para acompañar las imágenes.

Aquella tarde en condición de visitante, Liverpool aplastó 5-2 a Norwich City con un andar implacable de Luis Suárez, quien mandó la pelota a la red a los minutos 1, 37 y 56.

El abultado marcador se completó con un tanto de Nuri Sahin a los 46' y un gol en contra de Leon Barnett a los 67'.

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El equipo que salió al campo de juego bajo las órdenes de Brendan Rodgers en aquella jornada histórica estuvo conformado por Pepe Reina en el arco; Glen Johnson, Martin Skrtel, Daniel Agger y Andre Wisdom en la línea defensiva; Steven Gerrard, Joe Allen y Nuri Sahin en el mediocampo; mientras que en el frente de ataque alinearon Suso, Raheem Sterling y el propio Luis Suárez.

A más de una década de aquella gesta, el impacto del Pistolero sigue tan vivo como siempre en la memoria de Anfield.

Aquí se puede ver el posteo: