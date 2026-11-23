La Liga AUF Uruguaya 2027 ya tiene definido su comienzo. Tras el triunfo de Defensor Sporting sobre Juventud de Las Piedras por 1-0 de este lunes, quedaron conformadas las dos series y el fixture completo del nuevo Torneo Inicial 2027 , certamen que abrirá la temporada oficial el próximo viernes 29 de enero y se extenderá hasta mediados de marzo, una semana antes del comienzo del Torneo Apertura.

La integración de las series respondió a las ubicaciones finales de la Tabla Anual 2026.

Con este criterio, Peñarol encabezará el Grupo A acompañado por Deportivo Maldonado, Liverpool, Albion, Central Español, Juventud de Las Piedras, Boston River y el equipo que obtenga el tercer ascenso entre Atenas y Colón.

Por su parte, Nacional liderará el Grupo B junto a Montevideo City Torque, Racing, Wanderers, Defensor Sporting, Cerro, Plaza Colonia y Rentistas.

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En cuanto a su formato de disputa, el Torneo Inicial tomará el lugar que ocupaba el antiguo Torneo Intermedio: contará con dos grupos de ocho equipos que jugarán a una rueda todos contra todos (siete fechas), sumará puntos directamente para la Tabla Anual y no tendrá incidencia en la definición final del campeonato.

Los ganadores de cada serie se enfrentarán en una final a partido único en escenario neutral para definir al primer campeón.

Así quedó el fixture: