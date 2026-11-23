La Liga AUF Uruguaya 2027 ya tiene definido su comienzo. Tras el triunfo de Defensor Sporting sobre Juventud de Las Piedras por 1-0 de este lunes, quedaron conformadas las dos series y el fixture completo del nuevo Torneo Inicial 2027, certamen que abrirá la temporada oficial el próximo viernes 29 de enero y se extenderá hasta mediados de marzo, una semana antes del comienzo del Torneo Apertura.
La integración de las series respondió a las ubicaciones finales de la Tabla Anual 2026.
Así quedaron definidos los dos grupos del Torneo Inicial
Con este criterio, Peñarol encabezará el Grupo A acompañado por Deportivo Maldonado, Liverpool, Albion, Central Español, Juventud de Las Piedras, Boston River y el equipo que obtenga el tercer ascenso entre Atenas y Colón.
Por su parte, Nacional liderará el Grupo B junto a Montevideo City Torque, Racing, Wanderers, Defensor Sporting, Cerro, Plaza Colonia y Rentistas.
En cuanto a su formato de disputa, el Torneo Inicial tomará el lugar que ocupaba el antiguo Torneo Intermedio: contará con dos grupos de ocho equipos que jugarán a una rueda todos contra todos (siete fechas), sumará puntos directamente para la Tabla Anual y no tendrá incidencia en la definición final del campeonato.
Los ganadores de cada serie se enfrentarán en una final a partido único en escenario neutral para definir al primer campeón.
Así quedó el fixture:
Torneo Inicial 2027
Fixture completo · Fase de grupos
Grupo A
Fecha 1
PeñarolvsJuventud
Dep. MaldonadovsCentral Español
LiverpoolvsAlbion
Boston RivervsAtenas / Colón
Fecha 2
Atenas / ColónvsLiverpool
AlbionvsDep. Maldonado
Central EspañolvsPeñarol
JuventudvsBoston River
Fecha 3
JuventudvsAtenas / Colón
Boston RivervsCentral Español
PeñarolvsAlbion
Dep. MaldonadovsLiverpool
Fecha 4
Atenas / ColónvsDep. Maldonado
LiverpoolvsPeñarol
AlbionvsBoston River
Central EspañolvsJuventud
Fecha 5
Central EspañolvsAtenas / Colón
JuventudvsAlbion
Boston RivervsLiverpool
PeñarolvsDep. Maldonado
Fecha 6
Atenas / ColónvsPeñarol
Dep. MaldonadovsBoston River
LiverpoolvsJuventud
AlbionvsCentral Español
Fecha 7
AlbionvsAtenas / Colón
LiverpoolvsCentral Español
Dep. MaldonadovsJuventud
PeñarolvsBoston River
Grupo B
Fecha 1
City TorquevsCerro
RacingvsDefensor Sporting
NacionalvsWanderers
Plaza ColoniavsRentistas
Fecha 2
RentistasvsNacional
WanderersvsRacing
Defensor SportingvsCity Torque
CerrovsPlaza Colonia
Fecha 3
CerrovsRentistas
Plaza ColoniavsDefensor Sporting
City TorquevsWanderers
RacingvsNacional
Fecha 4
RentistasvsRacing
NacionalvsCity Torque
WanderersvsPlaza Colonia
Defensor SportingvsCerro
Fecha 5
Defensor SportingvsRentistas
CerrovsWanderers
Plaza ColoniavsNacional
City TorquevsRacing
Fecha 6
RentistasvsCity Torque
RacingvsPlaza Colonia
NacionalvsCerro
WanderersvsDefensor Sporting
Fecha 7
WanderersvsRentistas
NacionalvsDefensor Sporting
RacingvsCerro
City TorquevsPlaza Colonia