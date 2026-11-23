Peñarol tiene varios días más para volver a jugar en la primera de las finales de la Liga AUF Uruguay ante el ganador de la semifinal entre Racing, campeón del Torneo Apertura, y Liverpool, que obtuvo el Clausura, y ante ese panorama, sigue pendiente la posibilidad de que pueda estar a la orden Leonardo Fernández, por primera vez luego de su grave lesión.

Aquel episodio tuvo lugar el pasado 10 de abril en la visita mirasol a Independiente Santa Fe tras una durísima entrada del defensor Víctor Moreno, en una jugada que insólitamente no fue sancionada como penal por el árbitro venezolano Jesús Valenzuela.

A partir de ese instante comenzó un proceso médico y físico sumamente riguroso. El talentoso futbolista fue intervenido quirúrgicamente el 21 de abril pasado por el doctor Manuel Leyes en la Clínica Olympia de Madrid, en España.

Los carboneros recién jugarán el jueves 3 en la primera de las finales y luego lo harán el domingo 6 de diciembre, día en que se coronará al campeón de la temporada.

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En ese contexto, durante esta semana no entrenará nunca en doble horario. Desde este lunes por la tarde, entrenará en horario simple y el viernes los futbolistas tendrán la única jornada libre, volviendo a las prácticas sábado y domingo.

La situación de Leonardo Fernández

Leonardo Fernández viajó a Madrid a fines de octubre, más precisamente a la Clínica Olympia en la que fue operado por el Dr. Manuel Leyes de su rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en abril pasado.

La estadía del futbolista aurinegro en suelo europeo no solo consistió en un control clínico exhaustivo, sino en un régimen de rehabilitación de vanguardia. Su intención era poder llegar a las finales de la Liga AUF Uruguaya con Peñarol, en caso de que clasificara, como finalmente ocurrió.

En un entorno hermético -habiendo optado semanas atrás por cerrar sus redes sociales para concentrarse al máximo en el objetivo-, Leonardo Fernández trabajó con tecnología e instrumental biomecánico "inexistente en Uruguay", según comentó él mismo y fuentes del club.

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Desde entonces, entrena en Los Aromos junto a sus compañeros, pero en ningún momento estuvo a la orden de Diego Aguirre para un partido hasta ahora.

Aunque tanto el cuerpo técnico como la sanidad tienen claro que no se acelerarán los plazos para no poner en riesgo su integridad física, la meta inmediata es poder contar con su pegada y jerarquía, aunque todo indica que ahora no llegará a las finales.

"Está 99% descartado para la definición, pero el 1% restante, tiene mucha fuerza", le comentó el técnico Diego Aguirre a un dirigente del club con el que habló Referí.

Leonardo Fernández Foto: Felipe Mereola / FocoUy

Con contrato vigente hasta diciembre de 2027, el club aseguró su ficha como el eje de su proyecto futbolístico a mediano y largo plazo.

Aguirre lo tiene descartado en un 99%, pero no se anima -aún- a decir que no lo utilizará en la definición de la Liga AUF Uruguaya 2026.