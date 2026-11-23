Carlos Clavijo esperaba una elección disputada . El avance de las listas que desafiaron al PIT-CNT en 2016 y 2021 le hacía prever una competencia más ajustada por la representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS) . Aún así, la derrota lo sorprendió y "no fue esperable” , sostuvo en diálogo con El Observador, aunque reconoció el triunfo " con autoridad " de Lorena Roqueta .

La lista 15 de Hay Otro Camino obtuvo 454.917 votos en el escrutinio primario de la Corte Electoral. La lista 11 , que Clavijo encabezó con el respaldo del PIT-CNT, sumó 372.936 . La diferencia de 81.981 votos pone fin a la representación que la central sindical mantenía en el orden de los trabajadores desde 1992.

Metalúrgico y mecánico, Clavijo es dirigente nacional de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines (Untmra) desde 2003. Llegó al Directorio del BPS en 2024 , cuando asumió en lugar de Ramón Ruiz , quien renunció al cargo. Este domingo buscaba seguir como representante de los trabajadores por la lista del Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS .

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Clavijo reivindicó la elección como una instancia democrática y recordó que los cuestionamientos de su sector durante la jornada se hicieron antes de conocer el resultado . El PIT-CNT había denunciado faltantes de hojas de la lista 11 en la apertura de varios circuitos. Tras el conteo, dijo que al equipo le tocaba revisar su propia campaña. “ Nosotros tendremos que hacer una autocrítica ”, afirmó.

Consultado por el comunicado en el que la central denunció una campaña de desprestigio y desinformación, Clavijo cuestionó el tono general de la contienda. A su juicio, sus adversarios buscaron desacreditar al sindicalismo. “Lo que plantearon es pegarle al movimiento sindical y eso quizás cotice en bolsa en estos momentos”, sostuvo.

Qué proponía la lista 11 y qué dudas le deja el triunfo de Roqueta

Bajo el lema “Tu equipo en BPS”, la lista 11 defendió la posibilidad de “acceder al retiro a los 60 años”. En su programa, difundido por el PIT-CNT, argumentó que las personas mayores enfrentan dificultades para mantenerse o reinsertarse en el mercado laboral y que parte de ellas llega a los 65 años sin condiciones para seguir trabajando.

El equipo también propuso la “modificación del sistema de ahorro individual” y “establecer una verdadera causal de retiro especial para quienes desempeñan tareas peligrosas o de alto desgaste físico”. En materia de financiamiento, planteó desvincular del salario una parte de los recursos de la seguridad social, una medida que, a su entender, también ayudaría a combatir la informalidad laboral.

Listas 11 y 15 del orden Trabajadores Activos para las Elecciones del BPS Crédito: BPS

Clavijo dijo que, terminada la campaña, seguía con dudas sobre qué posición defenderá la lista ganadora ante los aumentos de las jubilaciones, el ahorro individual y la edad de retiro. Señaló que sectores que respaldaron a Roqueta se oponen en el Parlamento al proyecto sobre la edad jubilatoria y dijo que espera que la nueva representación continúe ampliando derechos.

La lista de Clavijo llevó como suplentes a Lorena Luján, de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Gabriel Nánchez, del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca), Micaela Caraballo, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), Luis Arijón, de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys), y Pablo Abisab, del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada (Sintep).

El después de la derrota

Clavijo dijo que durante la campaña su equipo intentó explicar cuánto tiempo lleva conseguir cambios en la seguridad social y qué puede hacer un representante desde el Directorio. A su juicio, para que las propuestas se conviertan en decisiones también “hay que poner gente en la calle para generar la voluntad política de cualquier gobierno de turno”. Reconoció que algunos planteos que su equipo hizo ante el actual gobierno tampoco prosperaron.

Cuando termine su etapa en el BPS, retomará el trabajo que desempeñó durante 24 años. “Vuelvo a mi lugar de trabajo”, dijo. Tras tres décadas de militancia sindical, adelantó que seguirá vinculado a esa actividad. El primer paso, dijo, será revisar “dónde se cometen los errores, por qué no le llegaste a la gente, qué influyó y cómo hacer la estrategia para adelante”.