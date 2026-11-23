Dos personas murieron ahogadas en Rivera en distintos episodios durante el fin de semana. Un hombre de 50 años desapareció el sábado de noche tras entrar a un tajamar para colocar una red de pesca y una joven de 24 años murió el domingo de tarde en una zona conocida como Buraco, cerca del autódromo Eduardo Cabrera, informó la Policía.

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Bomberos encontró al hombre a tres metros de la orilla El hombre ingresó a un tajamar en un campo ubicado en el kilómetro 70 de la ruta 27. Según el parte policial, desapareció a unos tres metros de la orilla, en un punto donde el agua tenía cerca de dos metros de profundidad.

Bomberos de Minas de Corrales encontró el cuerpo al mediodía del domingo, bajo el agua y enredado entre alambres. La Fiscalía dispuso una autopsia y ordenó mantener incautada la red de pesca.

La joven se tiró al agua y no volvió a la superficie El segundo episodio ocurrió el domingo de tarde. La Policía acudió a Buraco tras un llamado al 911. Allí, un hombre de 24 años contó a los efectivos que estaba con una amiga y que ella se tiró al agua y no volvió a la superficie.