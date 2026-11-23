Brian Lozano , el volante y figura de Cerro Largo FC , manifestó su dolor por el descenso que sufrió el equipo arachán en la última fecha del Torneo Clausura al ser el tercer club en perder la categoría para la próxima temporada.

Los triunfos de Cerro y Wanderers el pasado viernes logaraon que ambos equipos mantuvieran la permanencia y Cerro Largo, que había perdido el jueves ante Peñarol, acompañó a Danubio y Progreso como los clubes que en 2027 jugarán en Segunda.

Tras el descenso, Lozano se manifestó en sus redes sociales con un sentido mensaje.

“Hoy toca uno de los momentos más duros de mi carrera, nunca imaginé que podía llegar . Pero como es el fútbol y esta profesión, todo puede pasar, hoy toca hacerse cargo y dar la cara a este momento durísimo, tanto para el club como para nosotros como jugadores”, escribió en sus redes.

Cerro Largo vio la definición del Torneo Clausura por TV y tras las victorias de Cerro y Wanderers, descendió a la Segunda división profesional

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“Pedirles unas sinceras disculpas a todo el pueblo Arachán que tanto nos acompañó”, agregó el volante con pasado en Nacional y Peñarol que llegó a Cerro Largo FC desde Defensor Sporting.

Lozano agregó: “Internamente sabemos que tenemos que hacer una autocrítica importante, de todo lo malo que hicimos y en lo personal soy el principal responsable y me hago cargo de la situación de mierda que nos toca vivir”.

“Ahora trabajar para hacer que el club vuelva a donde realmente tiene que estar en Primera”, señaló el volante de 32 años con pasado en la selección uruguaya.

El mensaje de Brian Lozano

Cerro y Wanderers lograron la permanencia

Cerro y Wanderers mantuvieron la categoría al ganar el viernes sus respectivos encuentros de la última fecha del Torneo Clausura, mientras que Cerro Largo descendió a la Segunda División profesional.

El albiceleste y el bohemio comenzaron la jornada con 85 puntos acumulados en la Tabla del Descenso, en cambio los dirigidos por Bruno Silva se habían quedado con 87 al caer un día antes frente a Peñarol.

De acuerdo con esto, lo único que condenaba a Cerro Largo a abandonar el círculo de privilegio era que tanto Cerro como Montevideo Wanderers sumaran de a tres, algo que finalmente sucedió.

Bruno Silva, entrenador de Cerro Largo FOTO: DANTE FERNÁNDEZ/FOCOUY

En uno de los tres encuentros disputados el viernes, Cerro venció por 2-0 a Nacional con anotaciones de Juan Cruz Guasone y de Emiliano Rodríguez.

En el otro, Wanderers derrotó por 0-2 a Liverpool con un tanto de Facundo Labandeira y un gol de penalti de Luciano Cosentino.

De esta forma, ambos equipos sellaron épicas salvaciones, teniendo en cuenta que comenzaron el año muy complicados en la Tabla del Descenso por los puntos que arrastraban desde la temporada pasada.

Cerro Largo, por su parte, bajó a Segunda División junto a Danubio y Progreso, dos de los equipos que a lo largo de su historia fueron campeones de la Primera División de Uruguay.

El otro juego de este viernes dejó una victoria por 1-0 de Racing sobre Central Español tras un tanto de Thiago Fernández.

Un día antes, Progreso y Montevideo City Torque igualaron 1-1, Peñarol goleó por 3-0 a Cerro Largo y Boston River derrotó por 1-0 a Deportivo Maldonado.

Este lunes, el Clausura llegará a su final con los partidos Juventud-Defensor Sporting y Albion-Danubio.

Campeón del mencionado certamen, Liverpool se clasificó a las semifinales de la Liga Uruguaya y se enfrentará el próximo 27 de noviembre a Racing, ganador del Torneo Apertura.

El ganador de esa semifinal avanzará a la final de la Liga Uruguaya y se enfrentará allí con Peñarol, que selló su boleto a dicha instancia tras acabar en lo más alto de la Tabla Anual acumulada.

Con base en EFE