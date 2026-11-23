El brasileño Thiago Seyboth Wild , número 101 en la clasificación de la ATP, ganó este domingo el Abierto de Uruguay al vencer en la final a su compatriota Matheus Pucinelli de Almeida por 6-3 y 6-4.

El nuevo campeón del torneo se impuso en un partido que se extendió por una hora y 39 minutos y en el que su rival poco pudo hacer para evitar la derrota.

En el Carrasco Lawn Tennis Club de Montevideo, Seyboth Wild comenzó ganando por 3-0 y aunque su adversario pudo descontar, nada pudo hacer para evitar la caída en un set que en ningún momento lo tuvo en ventaja.

Seyboth Wild (i) de Brasil posa junto a su compatriota Matheus Pucinelli tras ganar la final del Abierto de Uruguay 2026

La segunda manga fue muy pareja y la diferencia apareció cuando el campeón quebró en el momento en que este estaba empatado 4-4.

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Con el 5-4 a su favor, Seyboth Wild tuvo todo a su favor para consagrarse y aunque Pucinelli de Almeida levantó dos puntos de campeonato nada pudo hacer ante una tercera oportunidad que el ganador no desperdició.

De esta forma, el tenista nacido en el estado de Paraná en marzo de 2000 se queda con el título de un torneo en el que antes dejó por el camino al argentino Nicolás Kicker (7-5 y 6-3), a los españoles Carlos Sánchez Jover (6-3 y 7-6) y Oriol Roca Batalla (7-6, 5-7 y 6-3) y al danés Elmer Moller (6-0 y 6-4).

Seyboth Wild de Brasil y el premio al ganar el Abierto de Uruguay 2026 Foto: EFE

Este título permite al nuevo campeón sumar 75 puntos para el ránking ATP y ganar 17.000 dólares, mientras que el segundo suma 50 unidades

Con su victoria, el Abierto de Uruguay volvió a ser para un brasileño luego de 13 años. El primero y único en conquistarlo hasta el momento había sido Thomaz Bellucci en el año 2013.

Desde su creación, el mencionado certamen contó con destacadas participaciones como las de los argentinos Guillermo Coria, David Nalbandian, Juan Martín Del Potro, Diego Schwartzman, Guillermo Cañas y Guido Pella, ganador en dos ocasiones; y los españoles Tomás Ventura y Jaume Munar, ganadores en distintos años.

En tanto, el uruguayo Pablo Cuevas es el único tenista que ha ganado tres veces el título, al hacerlo en 2009, 2014 y 2017.

Por otra parte, este sábado, el argentino Mariano Kestelboim y el colombiano Nicolás Barrientos conquistaron el torneo de dobles tras vencer en la final a la dupla conformada por los polacos Karol Drzewiecki y Piotr Matuszewski.

En un juego que dominaron de principio a fin, los sudamericanos se impusieron por 6-3 y 6-2 y le pusieron broche de oro a un certamen en el que no perdieron ningún set.

Todos los ganadores del Uruguay Open:

1998 Eduardo Médica / Argentina

1999 Karim Alami / Marruecos

2000 Guillermo Coria / Argentina

2001 David Nalbandian / Argentina

2005 Juan Martín del Potro / Argentina

2006 Guillermo Cañas / Argentina

2007 Santiago Ventura / España

2008 Peter Luczak / Australia

2009 Pablo Cuevas / Uruguay

2010 Máximo González / Argentina

2011 Carlos Berlocq / Argentina

2012 Horacio Zeballos / Argentina

2013 Thomaz Bellucci / Brasil

2014 Pablo Cuevas / Uruguay

2015 Guido Pella / Argentina

2016 Diego Schwartzman / Argentina

2017 Pablo Cuevas / Uruguay

2018 Guido Pella / Argentina

2019 Jaume Munar / España

2021 Hugo Dellien / Bolivia

2022 Genaro Alberto Olivieri / Argentina

2023 Facundo Díaz Acosta / Argentina

2024 Tristan Boyer / Estados Unidos

2025 Cristian Garín / Chile

2026 Thiago Seyboth Wild / Brasil

EFE