Dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado celebraron el triunfo de Lorena Roqueta en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) de este domingo. La candidata de la lista 15 de Hay otro camino se impuso en el orden de los trabajadores activos sobre Carlos Clavijo, que buscaba la reelección por la lista 11 del PIT-CNT.
Según los resultados provisorios divulgados por El País, Roqueta obtuvo 454.917 votos y Clavijo sumó 372.936. La diferencia fue de 81.981 votos. Con el resultado, la central sindical perderá la representación de los trabajadores en el Directorio del BPS, que ocupa desde 1992.
Qué dijeron los dirigentes del Partido Nacional
El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, felicitó a Roqueta y a Jorge Fernández, que se impuso entre las empresas contribuyentes, y destacó el trabajo de Renaldo Borriero en el orden de los pasivos. “Hoy los uruguayos dieron un mensaje muy claro: nadie es dueño de la representación de los trabajadores”, escribió.
El senador blanco Javier García sostuvo que “ganó el hastío general que hay” con el PIT-CNT y “perdió el gobierno político sindical ejercido por el FAPIT”. También vinculó el resultado con el plebiscito sobre seguridad social de 2024. “El PIT-CNT dejó de representar a los trabajadores, por decisión de los trabajadores”, afirmó.
El diputado nacionalista Pablo Abdala destacó el carácter secreto del voto. “Histórico triunfo. Los trabajadores eligieron a su representante en libertad y según su conciencia. Con la garantía del voto secreto. Sin responder a indicaciones de cúpula sindical ni mandatos corporativos. Felicitaciones Lorena Roqueta”, publicó.
Las reacciones de los colorados y Pablo Mieres
“La gente se pudrió del PIT-CNT y de los manejos del FA sobre el BPS”, escribió el diputado colorado Conrado Rodríguez, que celebró los triunfos de Roqueta y Fernández y señaló que la lista 5 seguía en carrera entre los pasivos.
Su correligionario Juan Martín Jorge también celebró el resultado. “Calladitos y trabajando se le ganó al Pit-Cnt. Claro mensaje de a dónde quieren ir los trabajadores y empresarios de este país y no es el camino de la izquierda”, expresó.
El líder del Partido Independiente y exministro de Trabajo Pablo Mieres felicitó a Roqueta y calificó el resultado como “un duro revés para el PIT-CNT”. También señaló la paridad en el orden de los jubilados y pensionistas, donde Estela Ovelar, de la lista 1 respaldada por la Onajpu, aventajaba a Borriero por menos de 2.000 votos. En ese orden quedaban más de 6.000 votos observados por contabilizar.