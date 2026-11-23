Dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado celebraron el triunfo de Lorena Roqueta en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) de este domingo. La candidata de la lista 15 de Hay otro camino se impuso en el orden de los trabajadores activos sobre Carlos Clavijo , que buscaba la reelección por la lista 11 del PIT-CNT .

Según los resultados provisorios divulgados por El País, Roqueta obtuvo 454.917 votos y Clavijo sumó 372.936 . La diferencia fue de 81.981 votos . Con el resultado, la central sindical perderá la representación de los trabajadores en el Directorio del BPS, que ocupa desde 1992.

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado , felicitó a Roqueta y a Jorge Fernández , que se impuso entre las empresas contribuyentes, y destacó el trabajo de Renaldo Borriero en el orden de los pasivos. “Hoy los uruguayos dieron un mensaje muy claro: nadie es dueño de la representación de los trabajadores”, escribió.

El PIT-CNT reconoció la derrota en las elecciones del BPS y denunció una "persistente campaña de deslegitimación del movimiento sindical"

Lorena Roqueta celebró su triunfo en el BPS y agradeció a quienes "dijeron basta a lo que es el PIT-CNT y se animaron a cambiar"

El senador blanco Javier García sostuvo que “ganó el hastío general que hay” con el PIT-CNT y “perdió el gobierno político sindical ejercido por el FAPIT”. También vinculó el resultado con el plebiscito sobre seguridad social de 2024. “El PIT-CNT dejó de representar a los trabajadores, por decisión de los trabajadores”, afirmó.

Felicitaciones a Lorena Roqueta por el histórico triunfo en el orden de los trabajadores del BPS, y a Jorge Fernández por su victoria en empresarios. También a Renaldo Borriero por el gran trabajo en pasivos. Hoy los uruguayos dieron un mensaje muy claro: nadie es dueño de la…

Ante una derrota histórica, alejados de la realidad, la casta sindical no tiene mejor idea que amenazar en el punto 2 a la representación de los trabajadores que lideró Lorena Roqueta, que los pasó por arriba por 80000 votos de diferencia. Ganó el hastío general que hay con… https://t.co/ZiTPJbMWzZ — Javier García (@JavierGarcia_Uy) November 23, 2026

El diputado nacionalista Pablo Abdala destacó el carácter secreto del voto. “Histórico triunfo. Los trabajadores eligieron a su representante en libertad y según su conciencia. Con la garantía del voto secreto. Sin responder a indicaciones de cúpula sindical ni mandatos corporativos. Felicitaciones Lorena Roqueta”, publicó.

Histórico triunfo! Los trabajadores eligieron a su representante en libertad y según su conciencia. Con la garantía del voto secreto. Sin responder a indicaciones de cúpula sindical ni mandatos corporativos. Felicitaciones Lorena Roqueta! https://t.co/HRf0inpJOy — Pablo Abdala (@pabloabdala66) November 23, 2026

Las reacciones de los colorados y Pablo Mieres

“La gente se pudrió del PIT-CNT y de los manejos del FA sobre el BPS”, escribió el diputado colorado Conrado Rodríguez, que celebró los triunfos de Roqueta y Fernández y señaló que la lista 5 seguía en carrera entre los pasivos.

La gente se pudrió del PIT-Cnt y de los manejos del FA sobre el BPS.Lorena Roqueta de la lista 15 gana, en un hecho histórico!Jorge Fernández Pereyro, con su lista 25 gana con luz en las empresas.Renaldo Borreiro de la lista 5, sigue dando la pelea en pasivos!Está demostrado que con trabajo SÍ se puede cambiar!Felicitaciones a ellos por este tremendo esfuerzo! — Conrado Rodríguez (@ConradoRodUy) November 23, 2026

Su correligionario Juan Martín Jorge también celebró el resultado. “Calladitos y trabajando se le ganó al Pit-Cnt. Claro mensaje de a dónde quieren ir los trabajadores y empresarios de este país y no es el camino de la izquierda”, expresó.

Calladitos y trabajando se le ganó al PIT CNT. Claro mensaje de a donde quieren ir los trabajadores y empresarios de este país y no es el camino de la izquierda. Que se vaya acabando la pavada del 1% y la agenda retrógrada del Foro de San Pablo. — Juan Martin Jorge | Diputado (@Juanma15) November 23, 2026

El líder del Partido Independiente y exministro de Trabajo Pablo Mieres felicitó a Roqueta y calificó el resultado como “un duro revés para el PIT-CNT”. También señaló la paridad en el orden de los jubilados y pensionistas, donde Estela Ovelar, de la lista 1 respaldada por la Onajpu, aventajaba a Borriero por menos de 2.000 votos. En ese orden quedaban más de 6.000 votos observados por contabilizar.