Hay Otro Camino celebró en X los resultados de las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) del domingo 22 de noviembre, en las que sus listas se impusieron en los órdenes de los trabajadores activos y las empresas contribuyentes.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

“Esta no es una victoria de ningún partido político ni de ninguna estructura. Es una victoria del pueblo uruguayo”, afirmó el movimiento en una imagen que difundió en la red social.

Téngase presente. https://t.co/OWnNC80T1i — Hay Otro Camino (@hayotrocaminouy) November 23, 2026 Cómo le fue a Hay Otro Camino en los tres órdenes del BPS Entre los trabajadores activos, la lista 15, encabezada por Lorena Roqueta, obtuvo 454.917 votos en el escrutinio primario de la Corte Electoral. Aventajó por 81.981 votos a la lista 11 del PIT-CNT, que postuló a Carlos Clavijo. La central sindical reconoció la derrota y perderá la representación que ocupa desde 1992.

En el orden de las empresas contribuyentes, Jorge Fernández se impuso con la lista 25, que reunió 81.726 votos. La lista 21 quedó segunda con 41.586.