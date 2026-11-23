Hay Otro Camino celebró en X los resultados de las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) del domingo 22 de noviembre, en las que sus listas se impusieron en los órdenes de los trabajadores activos y las empresas contribuyentes.
“Esta no es una victoria de ningún partido político ni de ninguna estructura. Es una victoria del pueblo uruguayo”, afirmó el movimiento en una imagen que difundió en la red social.
Cómo le fue a Hay Otro Camino en los tres órdenes del BPS
Entre los trabajadores activos, la lista 15, encabezada por Lorena Roqueta, obtuvo 454.917 votos en el escrutinio primario de la Corte Electoral. Aventajó por 81.981 votos a la lista 11 del PIT-CNT, que postuló a Carlos Clavijo. La central sindical reconoció la derrota y perderá la representación que ocupa desde 1992.
En el orden de las empresas contribuyentes, Jorge Fernández se impuso con la lista 25, que reunió 81.726 votos. La lista 21 quedó segunda con 41.586.
Entre los jubilados y pensionistas, Renaldo Borriero, candidato de la lista 5 de Hay Otro Camino, obtuvo 143.275 votos y quedó a 1.822 de Estela Ovelar, de la lista 1, que sumó 145.097. En ese orden hubo 6.461 votos observados y la definición queda pendiente del escrutinio definitivo, previsto para el martes 24 de noviembre.