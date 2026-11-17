Durante la tarde del lunes, se desarrolló una persecución policial que inició en el barrio Marconi y continuó por la Avenida 18 de Julio , donde la camioneta que era seguida incluso se subió a la vereda para escapar del lugar.

La camioneta fue rodeada por policías por lo que se subió a la vereda, pasó entre medio de un quiosco y un restaurante de la zona , retomó su marcha por la calle y escapó hacia la Avenida 8 de Octubre, tal y como muestran las imágenes obtenidas por Telemundo de Canal 12.

Los policías dispararon hacia una rueda para que detuviera su marcha , pero la camioneta siguió adelante y fue encontrada sin ocupantes en uno de los pasajes del barrio Parque Guaraní . Más tarde, se logró detener a un joven involucrado de 27 años , quien era requerido por un homicidio ocurrido en abril. El detenido tiene tiene antecedentes penales .

Video: la camioneta que era perseguida por la Policía por 18 de Julio se subió a la vereda para poder escapar

La persecución inició en Marconi por la tarde del lunes cuando cuando oficiales del Departamento de Homicidios realizaban un operativo para localizar al requerido, el seguimiento siguió por el centro de la ciudad e incluso fue a contramano por parte de 8 de Octubre .

Poco después de las 04:00 de este martes, el joven en cuestión fue encontrado en las inmediaciones de donde dejó la camioneta.

Un dron detectó que se acercaba una motocicleta a la zona del operativo, y luego notaron que uno de los buscados salía desde la vegetación con una mochila y su cara cubierta. Los oficiales le pidieron que se detenga, pero el joven intentó huir hacia la moto. Allí se inició otra persecución en la que sí fue detenido.

En esa instancia se le incautó dinero en efectivo y un teléfono celular. En la mochila se encontró una pistola con cargador extensible y varios envoltorios con sustancia que presuntamente era pasta base de cocaína.

Por el homicidio de abril, otro hombre de 41 años, también con antecedentes, ya había sido formalizado con prisión.