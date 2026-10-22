Furor por Lionel Messi en sur regreso a España, donde recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes

Lionel Messi regresó a España , en esta oportunidad a la localidad de Oviedo , para acudir a la ceremonia donde recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 , y un mar de gente lo espero al argentino para sacarse fotos y pedir autógrafos, desatando la euforia de los presentes.

El crack argentino llegó al aeropuerto a las 10:30 hora española y allí logró pasar desapercibido. Posteriormente, se trasladó al Hotel de la Reconquista , ubicado en el centro de la ciudad, donde también ingresó por el garaje para esquivar a los seguidores que esperaban su llegada, aunque tuvo el gesto de acercarse a ellos.

La actividad central del rosarino tendrá lugar este jueves por la tarde, cuando participe de un encuentro con escolares asturianos en el Palacio de los Deportes de Oviedo . Por la noche, asistirá a la cena oficial con los Reyes de España y los demás premiados.

El viernes será el día central de la visita, ya que a las 7:00 de la mañana de Uruguay , Messi participará de la recepción oficial con la Familia Real en el Hotel Reconquista.

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Más tarde, comenzará la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor, donde recibirá el reconocimiento por su trayectoria deportiva y su labor solidaria en favor de la educación y la salud de los chicos.

Lionel Messi en Oviedo AFP

Sin embargo, la estadía del rosarino será breve ya que una vez terminada la ceremonia, tiene previsto regresar a Estados Unidos para reincorporarse con el Inter Miami, que el sábado 24 visitará a New York Red Bulls por la MLS.

¿Qué premia el Premios Princesa de Asturias de los Deportes?

El galardón reconoce la trayectoria deportiva que contribuyen al desarrollo del deporte y representan valores como el esfuerzo, el respeto y la humildad, haciendo énfasis no solo en los títulos conquistados a lo largo de su carrera, sino también el impacto social de los deportistas.

En el caso de Lionel Messi, el jurado destacó su extraordinaria carrera, su comportamiento dentro de la cancha y su compromiso solidario para mejorar el acceso de chicos en situación vulnerable a la educación y la salud.