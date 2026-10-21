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Las impactantes cifras por las que Cristiano Ronaldo arrasa con Lionel Messi y duplica sus ganancias, además de ser el primero en llegar a US$ 2.000 millones

Pese a sus 41 años, el fenómeno portugués encabeza la lista de futbolistas mejor pagados del mundo, según la revista Forbes

21 de octubre de 2026 15:28 hs
Cristiano Ronaldo superó a Lionel Messi como el atleta más buscado en la historia de Google
Cristiano Ronaldo superó a Lionel Messi como el atleta más buscado en la historia de Google

Cristiano Ronaldo vuelve a coronarse como el futbolista mejor pagado del planeta, según la última edición de la revista Forbes. A sus 41 años, el delantero portugués de Al-Nassr de Arabia Saudita encabeza la clasificación por cuarta temporada consecutiva y por duodécima vez en los últimos 13 años, consolidando un dominio financiero casi inalcanzable y superando por el doble de ingresos a Lionel Messi.

La principal novedad de este informe radica en la abismal brecha con el astro argentino.

Cristiano percibe un total de 267,3 millones de euros (US$ 300,3 millones), lo que significa que dobla en ingresos a Messi.

El argentino, enrolado en las filas de Inter Miami, ocupa el segundo lugar del ranking con 129 millones de euros (US$ 145 millones), estableciendo una diferencia de más de 138 millones (US$ 155 millones) entre ambas leyendas del fútbol mundial.

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Las diferencias entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la actualidad

Las estructuras financieras de ambos atletas reflejan estrategias muy distintas según informó la revista Forbes:

1) Cristiano Ronaldo: recibe 222 millones de euros (US$ 249 millones) en concepto de salario con el club saudí, Al-Nassr, y suma 44 millones adicionales (US$ 49,4 millones) por acuerdos comerciales y patrocinios.

Además, hace historia al convertirse en el primer deportista en activo que supera los US$ 2.000 millones (1.782 millones de euros) en ingresos brutos durante su carrera.

2) Lionel Messi: mantiene un mayor equilibrio entre el terreno de juego y las marcas, percibiendo 62,4 millones de euros (US$ 70,1millones) de su ficha en la Major League Soccer (MLS) y 66,8 millones (US$ 75 millones) en ingresos publicitarios.

Entre Cristiano y Messi generan casi la mitad de los 839,4 millones de euros (US$ 943,2 millones) que embolsarán conjuntamente los 10 futbolistas mejor pagados del mundo, una lista que completan figuras como Kylian Mbappé (tercero, con unos US$ 100 millones), Erling Haaland, Vinícius Jr. y Lamine Yamal.

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