Murió Julio Dalmao, campeón de la Copa América con Uruguay y del Sudamericano juvenil con la celeste, además de jugar en Nacional y en Cerro

Julio César Dalmao dejó de existir en la jornada de este martes a los 86 años y luego de haber conseguido títulos con la selección uruguaya mayor y con los juveniles.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El zaguero comenzó su carrera en Cerro, en donde dejó una huella imborrable.

Con el equipo de la Villa estuvo a punto de ser campeón uruguayo, pero perdió la final con Peñarol en 1960.

Además, participó de la gira del club cuando jugaron en Nueva York con éxito.

Real Madrid vs Leipzig: a qué hora juega hoy y dónde ver a Federico Valverde por la Champions League

Montevideo City Torque vs Atlético Mineiro: a qué hora juega hoy y dónde ver al equipo uruguayo que se juega el pase a la final de la Copa Sudamericana

El pasaje de Julio Dalmao por la selección uruguaya con títulos

Julio Dalmao se coronó campeón sudamericano juvenil con la selección uruguaya cuando esta obtuvo por segunda vez consecutiva el título en 1958.

Aquel torneo que se jugó en Chile, tuvo a la celeste ganadora con Dalmao en el plantel que dirigía Juan Aguilar.

Uruguay logró el título al empatar 2-2 contra Venezuela con goles del Chino Héctor Salva y de Carranza Fernández.

A su vez, en diciembre de 1959, el zaguero obtuvo la Copa América que se disputó en Guayaquil, Quito, dirigido por Juan Carlos Corazo, el abuelo de Diego Forlán.

Su carrera prosiguió en Vélez Sarsfield de Argentina entre 1961 y 1966, retornó un año después a Cerro ,y en 1970 lo contrató Huracán Buceo.

Su buen rendimiento lo llevó a Nacional en el que jugó durante un semestre de 1972, y de allí a Rentistas, club en el que se retiró en 1975.

En enero de 2024, al jugarse un amistoso por la Serie Río de la Plata entre Cerro y Vélez Sarsfield en el Estadio Luis Tróccoli -equipos a los que había defendido- la copa se llamó Julio Dalmao.