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La comisión de arbitrajes de la AUF respaldó la cuestionada decisión de De Armas en Nacional vs Deportivo Maldonado y la AUF publicará el audio del VAR

En el partido que el lunes cerró la fecha 11 del Torneo Clausura, Deportivo Maldonado reclamó un penal de Sebastián Coates y Francisco Calvo frente a Christian Tabó

21 de octubre de 2026 14:21 hs
El Observador | Luis Eduardo Inzaurralde

Por  Luis Eduardo Inzaurralde

Mathías de Armas en el partido entre Peñarol y Progreso

Mathías de Armas en el partido entre Peñarol y Progreso

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El cierre de la Liga Uruguaya 2026 encendió los cuestionamientos hacia los arbitrajes y activó las situaciones polémicas que el lunes, en el partido que Nacional le ganó 3-2 a Deportivo Maldonado por la fecha 11 del Torneo Clausura, tuvo un punto agitado con un penal que los fernandinos reclamaron cuando el partido estaba 1-0 a favor de los albos y transcurrían 50 minutos.

¿Qué ocurrió en la jugada cuestionada?

Ganaba Nacional 1-0, con gol de Francisco Calvo, cuando Tabó entró al área y le salieron al cruce Calvo y Coates.

El futbolista cayó al césped y reclamaron penal. Esta fue la incidencia:

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Para De Armas no fue penal porque juzgó la conducta de Coates por llegar primero a la pelota, ganó el tranque y luego pisó a Tabó, y la de Calvo como legales.

La misma situación interpretó el VAR y por esa razón el árbitro principal no fue llamado a revisar la jugada.

En caso que en la cabina estuvieran observando en la pantalla algo diferente a lo que relataba el árbitro, lo hubieran llamado.

Según pudo conocer Referí, este miércoles de tarde se hará público el VAR de la jugada polémica.

Por otra parte, informaron a Referí que desde la comisión de arbitrajes de la AUF entendieron que la decisión arbitral de De Armas estuvo bien tomada y respaldaron su actuación, porque entienden realizó una interpretación correcta de lo ocurrido en esa jugada.

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