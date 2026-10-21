Detectaron dos casos de tuberculosis en Liceo N°1 de Pando: autoridades activaron los protocolos

En las últimas horas se registraron dos casos de la enfermedad de tuberculosis en alumnas del Liceo N°1 de Pando , confirmaron fuentes de la educación a El Observador.

Una de las adolescentes presenta una forma de la enfermedad que no es contagiosa , mientras que la otra sí puede transmitirla , informó en primera instancia el medio local El Megáfono.

Debido a estos casos se activó el protocolo correspondiente . Según informaron desde la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) se está trabajando con la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, además se tomaron las medidas de higiene que se indicaron, como también las de ventilación . Este viernes se realizará una charla por el tema .

Por segundo año consecutivo, la tuberculosis en Uruguay está en la incidencia más alta desde que comenzó este siglo; pero la cifra esconde "una buena noticia"

El Observador había informado en marzo que por segundo año consecutivo la tuberculosis en Uruguay estaba en la incidencia más alta desde que comenzó este siglo . Esto equivale a 37 casos cada 100.000 habitantes. El país se aleja de la estrategia para 2035 que había fijado la Organización Mundial de la Salud: a esta altura debieran haber unos 14 o menos cada 100.000 .

El informe que publicaron a inicios de años la Lucha Antituberculosa y el Ministerio de Salud Pública afirma que "desde el año 2015 en adelante la letalidad se ha mantenido alrededor de 11–12%, disminuyendo progresivamente hasta alcanzar el 8,5% en 2025, el valor más bajo registrado en los últimos 23 años".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a esta enfermedad como "infecciosa", causada por "una bacteria que suele afectar a los pulmones". "Se transmite por vía aérea cuando una persona enferma tose, estornuda o escupe", añade esta institución y la califica como "enfermedad prevenible y curable". "La enfermedad tuberculosa suele tratarse con antibióticos y puede ser mortal si no se trata", afirma la OMS.