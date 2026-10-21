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Robó anillos por $ 150 mil de una joyería del Centro y fue detenido: la Justicia lo condenado con 13 meses de prisión

El delincuente tiene 28 años y tres antecedentes penales

21 de octubre de 2026 11:50 hs
joyas

Un hombre de 28 años fue condenado a 13 meses de prisión efectiva por robar varios anillos de una joyería ubicada sobre la avenida Fernández Crespo, en el Centro de Montevideo. El valor de las joyas sustraídas fue estimado en $ 150.000.

El robo ocurrió el pasado viernes en un comercio ubicado en la jurisdicción de la Seccional 4ª de Policía. Tras la denuncia, efectivos del Área de Investigaciones de la Jefatura de Zona Operacional I comenzaron a trabajar en el caso para identificar al responsable.

En el marco de las actuaciones, la Policía realizó un allanamiento en una vivienda y encontró en el exterior del inmueble objetos vinculados con la investigación.

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El sospechoso, de 28 años, fue puesto a disposición de la Justicia. Según informó la Policía, contaba con tres antecedentes penales, el último de ellos de noviembre de 2023 por un delito de hurto.

Finalmente, tras una audiencia celebrada en el Juzgado Penal de 34° Turno, la Justicia lo condenó como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado a 13 meses de prisión efectiva.

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