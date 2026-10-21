Proyecto de ley propone exoneraciones de tarifas de OSE ante interrupciones de servicio por fenómenos climáticos

Un proyecto de ley propone establecer un régimen de exoneraciones de tarifas de agua potable y saneamiento de OSE , ante diversos fenómenos meteorológicos que pueden afectar estos servicios, las estructuras de suministro y las edificaciones.

La iniciativa, presentada por el diputado del Partido Nacional Juan Pablo Delgado , también prevé exoneraciones para los inmuebles públicos o privados que pongan sus instalaciones a disposición para el alojamiento , asistencia, alimentación o atención de personas evacuadas de fenómenos climáticos.

La propuesta fue presentada a título personal, y según contó Delgado a El Observador, ya cuenta con el apoyo de otros diputados blancos .

El proyecto establece la exoneración del pago de la tarifa correspondiente a los servicios de agua potable y saneamiento "cuando la interrupción de servicio sea consecuencia de diversos fenómenos meteorológicos, caso fortuito o fuerza mayor por un periodo superior a 48 horas ininterrumpidas ".

"También se aplicará cuando, como consecuencia de roturas, fallas o desperfectos en la infraestructura del sistema de abastecimiento, se produzca una interrupción del suministro de agua potable por un período superior a 48 horas ininterrumpidas, siempre que dicha interrupción genere afectaciones en el abastecimiento y suministro", agrega el articulado.

"Se incluirá en la exoneración a los inmuebles comprendidos en zonas en las que se constate que el agua suministrada por red de tuberías de OSE no cumple con los parámetros, condiciones y normas de calidad establecidos por la normativa vigente y controlados por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea)", añade el documento.

Las exoneraciones "comprenderán la totalidad de los cargos fijos y el 50% de los variables correspondientes al servicio de agua potable sumada a la totalidad de la tarifa de saneamiento (...) siempre que excedan las 48 horas ininterrumpidas del faltante del servicio. La exoneración de los cargos variables podrá extenderse al 100% de los cargos variables si el directorio de OSE lo cree oportuno".

Dentro de la exposición de motivos, se señala que "los fenómenos climáticos que afectan a nuestro país, como las sequías, inundaciones, granizadas y otros eventos extremos, se han vuelto cada vez más frecuentes" y que "generan importantes consecuencias para la población".

Además afirma que "en muchas oportunidades" los damnificados deben "abandonar temporalmente sus hogares" y que "dejan de utilizar los servicios de agua potable y saneamiento, pero continúan recibiendo las facturas correspondientes". Esto en "momentos en que ya deben afrontar los costos derivados de los daños ocasionados en sus viviendas", entre otros pagos.

"Proponemos establecer un régimen claro y previamente determinado de exoneración del pago de los servicios de agua potable y saneamiento cuando determinadas situaciones de emergencia climática hagan necesario el abandono temporal de una vivienda. Este beneficio también deberá contemplar a las instituciones públicas o privadas que reciban a las personas evacuadas mientras dure dicha situación", agrega el proyecto.

"Reconocemos las medidas que actualmente adopta el organismo encargado de brindar estos servicios y valoramos las respuestas que se han dado ante situaciones de emergencia. Sin embargo, consideramos necesario avanzar hacia un sistema que no dependa exclusivamente de decisiones particulares ni de reclamos realizados por los usuarios", sentencia la iniciativa.