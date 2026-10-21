Nacional lanzó la venta de entradas para el próximo partido ante Liverpool en el Gran Parque Central; mirá todos los detalles

Nacional lanzó este miércoles a las 10:00 horas el canje y venta de entradas para el crucial partido ante Liverpool del próximo domingo 25 de octubre a la hora 19:30 en el Gran Parque Central, donde se espera que los hinchas agoten los boletos.

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Como ante Deportivo Maldonado, la tribuna Héctor Scarone será dividida para hinchas tricolores y de los negriazules.

En ese sector habrá 2.000 entradas para el público locatario.

La operativa comenzó este miércoles con el canje y venta para socios activos (+5 años) y cadetes.

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Este jueves 22 se abrirá para socios generales y el viernes 23 se habilitará la tercera franja para generales.

Precios de entradas:

Los socios de Nacional ingresarán gratis en todas las tribunas.

Los precios de las entradas generales serán los siguientes:

Abdón Portes: $ 250

Codo: $ 350

Atilio García Laterales: $ 350

Atilio García Central: $ 490

JM Delgado Baja y Alta: $ 500

Scarone: $ 200

El canje de entradas es en la web de Nacional y la venta también es la página tricolor y en Redpagos.

Menores de hasta 11 años inclusive gratis en Abdón Porte, Atilio García y Codo.

Menores de hasta 5 años inclusive gratis en todos los sectores.