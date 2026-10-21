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El hincha de Nacional que hirió con una petaca a un parcial de Deportivo Maldonado fue identificado y el club tricolor lo denunció

El hincha de Deportivo Maldonado que sufrió el ataque recibió seis puntos de sutura en el hospital Americano, a donde fue derivado de urgencia tras el partido

21 de octubre de 2026 10:23 hs
Hinchas de Nacional en el Gran Parque Central el día de la victoria ante Deportivo Maldonado

Hinchas de Nacional en el Gran Parque Central el día de la victoria ante Deportivo Maldonado

Foto: Nacional

El hincha de Nacional que lanzó una petaca a la tribuna de Deportivo Maldonado e hirió a un hincha de ese club fue identificado, y el tricolor lo denunció ante las autoridades, confirmaron fuentes del club a Referí.

Luego de un buen tiempo, Nacional decidió venderle entradas para sus hinchas en esa tribuna por lo que ambas parcialidades compartieron la Scarone.

Nacional ocupó el tramo mayor y los hinchas de Deportivo Maldonado fueron alojados en el sector que da contra la tribuna Atilio García. Cuentas partidarias del Depor denunciaron que fueron atacados por los hinchas de Nacional.

Ignacio Borjas, gerente deportivo del club fernandino, contó a Referí que un hincha de Deportivo Maldonado debió ser trasladado a la emergencia del hospital Americano luego de recibir el impacto de una petaca en la cara. "Le dieron seis puntos de sutura", detalló.

Un hincha de Deportivo Maldonado recibió un botellazo en la boca en el Gran Parque Central y le dieron seis puntos de sutura

La audiencia de Nacional con el Colegio de Árbitros ya tiene fecha confirmada

La situación fue registrada por el veedor del encuentro en el informe de seguridad, y la dirigencia de Peñarol reclama que Nacional debe ser castigado en la AUF por este incidente con la quita de un punto, luego de que al carbonero le descontaran una unidad por los incidentes ocurridos en el último clásico.

Según informó el periodista Carlos Bardakian y confirmaron fuentes tricolores a Referí, el hincha tricolor que lanzó la petaca fue identificado el mismo día del partido, gracias a las cámaras de seguridad presentes en el Gran Parque Central.

Este martes, el tricolor denunció al parcial implicado ante la Dirección General de Seguridad en el Deporte del Ministerio del Interior, que trasladará el caso a Fiscalía para su investigación.

El próximo lunes la Comisión Disciplinaria de la AUF recibirá el informe de seguridad del encuentro entre Nacional y el Depor, y allí comenzará a estudiar las posibles sanciones para el tricolor.

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