Llamado laboral de OSE para contratar 225 peones zafrales con sueldo de $49 mil: requisitos y cómo inscribirse

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) abrió este lunes un llamado laboral para contratar a 225 personas que se desempeñarán como peones en distintas localidades del país, con un salario nominal mensual de $49.113 .

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La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 55 años que tengan ciclo básico completo , sin que las bases establezcan como requisito contar con experiencia laboral previa.

Los contratos serán de carácter zafral y tendrán una duración de cuatro meses, desde el 2 de diciembre de 2026 hasta el 1° de abril de 2027 .

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Una de las particularidades del llamado es que la selección de los trabajadores se realizará mediante sorteo , por lo que no habrá pruebas de conocimientos ni entrevistas como parte del proceso establecido.

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el martes 3 de noviembre a las 14:30 horas, aunque OSE estableció un calendario inicial de postulación según el dígito verificador de la cédula de identidad.

Cuáles son los requisitos para trabajar en OSE

De acuerdo con las bases del llamado externo CE 0007/26, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos excluyentes:

Tener entre 18 y 55 años al momento de la inscripción.

Ser ciudadano uruguayo o contar con al menos tres años de ciudadanía legal uruguaya.

Tener cédula de identidad vigente .

Haber completado ciclo básico, equivalente a tercer año de liceo o UTU .

No desempeñar otro cargo público remunerado al momento de firmar el contrato, con excepción de los cargos docentes.

Además, las bases establecen otras incompatibilidades para el ingreso, entre ellas percibir determinadas pasividades o retiros por haber sido funcionario público, recibir subsidios por cargos políticos de particular confianza o estar comprendido en ciertas causales legales de destitución y retiro incentivado.

El llamado contempla 18 puestos reservados para personas afrodescendientes y tres para personas trans, de acuerdo con la legislación vigente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Dónde están las 225 vacantes de OSE

Los puestos se distribuirán entre distintas localidades del territorio nacional, con la mayor cantidad de contrataciones previstas en la región centro.

Según el detalle publicado por OSE, la distribución por áreas de gestión será la siguiente:

En Canelones, por ejemplo, habrá puestos en San Ramón, Canelones, Tala, Atlántida, La Floresta/Costa Azul, San Luis, Laguna del Cisne, Pando, Ciudad de la Costa, Las Piedras, La Paz y Progreso, además de seis vacantes en la planta de Aguas Corrientes.

En el este del país se destacan las contrataciones previstas para Rocha, La Paloma, Punta del Diablo, Castillos, Aguas Dulces, Barras de Valizas y Chuy, entre otras localidades.

También habrá vacantes en ciudades como Melo, Rivera, Tacuarembó, Mercedes, Colonia, Trinidad, Paysandú, Salto, Durazno y Florida, así como en el Área Metropolitana.

Cada aspirante podrá postularse a una sola localidad de las previstas en las bases. OSE advierte que quienes se inscriban en más de una serán excluidos de todas las postulaciones.

Cómo inscribirse al llamado de OSE: fechas según la cédula

Las inscripciones se realizan exclusivamente a través de la página web oficial de OSE, https://www.ose.com.uy, mediante un formulario electrónico.

El período comenzó a las 00:00 horas del lunes 19 de octubre y se extenderá hasta las 14:30 horas del martes 3 de noviembre de 2026.

Sin embargo, el organismo estableció un cronograma inicial de inscripción según el dígito verificador de la cédula de identidad. Sin embargo, a partir del 29 de octubre podrán inscribirse todas las personas interesadas, independientemente del dígito verificador de su documento, hasta el cierre del llamado.

Dónde consultar los resultados y realizar consultas

Todas las convocatorias, resultados y comunicaciones del concurso serán publicados en la página oficial de OSE, por lo que los postulantes deberán consultar periódicamente el sitio web.

El organismo también habilitó el correo electrónico [email protected] para consultas sobre el llamado.

Además, se podrá solicitar información a través del teléfono 1952, internos 3024, 3049, 3094 y 3095.