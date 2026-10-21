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Rampla Juniors justificó su decisión de no jugar ante Artigas: la multa es menor al 50% del traslado y el DT prefirió no perder "días valiosos de entrenamiento"

La decisión fue de común acuerdo entre la SAD, el club y el cuerpo técnico de los picapiedras

21 de octubre de 2026 12:24 hs
Rampla Juniors

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Foto: @DivisionalCAUF

Rampla Juniors justificó su decisión de no presentarse al partido ante Artigas que debían jugar este miércoles en condición de visitante por la Primera Divisional C y explicó los motivos de su postura.

Rampla Juniors

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Este miércoles, el club emitió un comunicado dirigido a sus socios e hinchas en el que explicaron la decisión.

“Rampla Juniors informa a la familia picapiedra que, de común acuerdo, la SAD, el Club y el Cuerpo Técnico han decidido no viajar a disputar el partido aplazado ante Artigas, correspondiente a la fecha 10 del campeonato de la Divisional C. Se trata de una decisión meditada, tomada en base a criterios técnicos y económicos”, indicaron.

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Uno de los motivos fue que el cuerpo técnico prefirió quedarse en Montevideo para enfocarse en el cierre de la temporada, en el que los picapiedras se ubican penúltimos en la tabla del Torneo Final.

“Desde el punto de vista técnico, nuestro entrenador, Hugo Bernal, ha considerado conveniente concentrar el trabajo del plantel en la preparación para el cierre del campeonato. Un viaje de esa extensión, con el desgaste que implica, restaría días valiosos de entrenamiento al grupo. El objetivo es preservar la salud física de los jugadores de cara al final del campeonato y a la preparación para el año que viene”, indicaron.

El otro aspecto fue el económico, indicando que la multa es inferior que los costos de traslados de la delegación. “Desde el punto de vista económico, el traslado representa un costo muy alto para la realidad actual de la institución, y la multa por la no presentación equivale a menos del 50% de ese costo”, señalaron.

“Por eso, la conducción del fútbol resolvió priorizar el pago de los haberes pendientes de nuestros jugadores y funcionarios, mientras se completa el proceso de regularización económica del club mediante el cumplimiento, por parte del inversor, de los compromisos asumidos, procurando el rescate institucional”.

“Somos conscientes de lo que significa no presentarnos, pero en la situación actual del campeonato se ha considerado la medida adecuada, que tiene carácter excepcional. Nuestro compromiso sigue siendo que Rampla Jrs. compita como corresponde a su historia, con un plantel competitivo y una gestión ordenada”, dice la nota en su último párrafo.

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