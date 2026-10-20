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Del rumor con Peñarol al aplauso en Brasil: Nicolás De la Cruz celebró sus 100 partidos con Flamengo que lo homenajeó

El volante del club carioca y de la selección uruguaya, celebró una jornada especial en la concentración junto a sus compañeros y el cuerpo técnico

20 de octubre de 2026 18:55 hs
Nicolás De la Cruz recibió un homenaje de Flamengo por haber llegado a 100 partidos con su camiseta

Nicolás De la Cruz recibió un homenaje de Flamengo por haber llegado a 100 partidos con su camiseta

Las instalaciones del Ninho do Urubu fueron escenario de un emotivo reconocimiento este lunes para Nicolás De la Cruz. El volante de la selección uruguaya recibió una camiseta conmemorativa de manos de José Boto, director de Flamengo, para celebrar un hito fundamental en su paso por el fútbol brasileño: la cifra de 100 partidos oficiales defendiendo la camiseta del Mengao.

La marca histórica fue alcanzada formalmente la semana pasada, nada menos que durante el clásico ante Fluminense.

Sin embargo, la directiva del conjunto carioca prefirió aguardar al inicio de esta semana para realizar el homenaje oficial y entregarle la casaca especial en presencia del cuerpo técnico y sus compañeros de plantel.

La alegría de Nicolás De la Cruz

Nicolás De la Cruz, quien estuvo en el centro de las miradas durante el último período de pases por su firme posibilidad de desembarcar en Peñarol, reafirma así su consolidación y vigencia en uno de los clubes más exigentes del continente.

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Su jerarquía en el mediocampo y el despliegue mostrado en cada presentación le permitieron ganarse el respeto de la directiva y la hinchada rubronegra.

Con este centenario cumplido, Nicolás De la Cruz no solo deja su huella grabada en la historia reciente de Flamengo, sino que ratifica su gran momento en el plano internacional mientras sigue sumando rodaje de alto nivel de cara a los compromisos con la selección de Uruguay.

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