Nicolás de la Cruz destacó que está en un "momento físico excelente", mientras busca más minutos en el Flamengo

El futbolista Nicolás de la Cruz destacó su actual estado físico en declaraciones a la web oficial del Flamengo , en una temporada en la que el uruguayo busca más minutos en el equipo brasileño .

El mengao resaltó en su página web que De la Cruz "atraviesa su temporada más saludable , manteniendo una continuidad en los entrenamientos que le permite estar disponible como nunca antes en el club carioca", y valoró que "esta es la campaña de mayor disponibilidad física del futbolista" desde que llegó al club en el 2023.

Luego, el propio futbolista recalcó su buen pasar: "Estoy viviendo un momento físico excelente porque he podido dar continuidad a los entrenamientos este año . Las lesiones forman parte de la vida del futbolista y haber tenido apenas una en esta temporada me deja muy feliz".

Sin embargo, De la Cruz reconoció que "el nivel del Flamengo es altísimo y la competencia en el mediocampo es intensísima" , y marcó que "la decisión sobre quién juega recae en el técnico", Leonardo Jardim.

El guiño de Diego Forlán para la reconstrucción del fútbol y el redescubrimiento de la armonía en la selección uruguaya, tras el tsunami de Marcelo Bielsa

Giorgian De Arrascaeta fue operado en Brasil por la fractura de muñeca que sufrió con la selección uruguaya; mirá el parte médico de Flamengo

A pesar de solo haber sufrido una lesión durante el 2026, el uruguayo ha contado con pocas oportunidades durante la temporada. Lleva 663 minutos repartidos en 24 encuentros (un promedio de 27 minutos por partido), con un gol y una asistencia.

Desde que volvió del Mundial lleva solo siete minutos jugados en dos partidos del Brasileirao: jugó 6 minutos contra Internacional el 29 de julio, antes de sufrir una lesión muscular. Volvió el 20 de setiembre, antes del receso por la fecha FIFA, cuando disputó un minuto contra Red Bull Bragantino.

El jugador tampoco fue convocado a la gira de amistosos de la selección uruguaya en Asia, la primera con Diego Forlán al frente de la celeste, que culminó este martes con la victoria 6-1 ante India.

"De mi parte, intento dar lo máximo en los entrenamientos cada día, mantenerme bien y estar disponible. Cuando llegue la oportunidad, quiero estar preparado y listo para ayudar al equipo y conquistar más títulos con el Flamengo", remarcó el enganche celeste, que con la lesión de su compatriota Giorgian de Arrascaeta podría tener una chance de sumar más minutos en el mengao.

El médico de Flamengo destacó el buen momento de Nicolás de la Cruz

Fernando Sassaki, médico del Flamengo, celebró la actualidad física de Nicolás de la Cruz, más de un año después de que el entonces jefe del departamento médico del club, José Luiz Runco, asegurara en un mensaje filtrado que el uruguayo tenía una "lesión crónica e irreparable".

"Nico ha estado más disponible a lo largo de este año. No ha presentado las mismas lesiones de rodilla que sufrió en 2025. A comienzos de 2026, realizamos un trabajo de terapia regenerativa en la zona y evolucionó bien. Durante toda la temporada, hemos podido hacer una gestión de carga mucho mayor sobre él", expresó Sassaki.

El profesional también valoró que De la Cruz pudo disputar dos partidos en la altura con Flamengo este año, así como los tres partidos de la selección uruguaya en el Mundial 2026, dos instancias de altísima exigencia para un jugador.

Esto "demuestra", según el médico, "una evolución importante en su disponibilidad, tanto para los entrenamientos como para los partidos".