Una de las historias que dejó la San Felipe y Santiago 2026 fue la de la atleta Natalie Bengoa , la primera mujer uruguaya que ganó la histórica carrera de Montevideo en el año 2016 y que en esta edición fue noticia por completar los 10K cursando sus últimas semanas de embarazo .

Como informó Referí , la corredora que ha formado parte de selecciones nacionales y cuenta con varios triunfos y podios en su palmarés, corrió la prueba el pasado sábado en su octavo mes de gestación, 32 semanas , a la espera de una niña fruto de su relación con el también atleta Jhonatan Tejera .

La publicación de su historia en las redes de El Observador generó algunas opiniones que cuestionaron su decisión, algo de lo que Bengoa se percató, por lo que, ante una consulta previa de Referí para conocer cómo había sido su carrera y su entrenamiento, aprovechó para explicar con lujo de detalles su preparación.

Una de las fotos que compartió Natalie Bengoa de su San Felipe y Santiago y con 8 meses de embarazo

“Desde que me enteré que estaba embarazada y conocí a mi ginecólogo le consulté si podía seguir entrenando, él se interiorizó en mi caso y me dio toda la tranquilidad para seguir entrenando y también corriendo carreras”, contó la atleta de 36 años.

Nicolás Espinosa de Nacional y Natalie Bengoa de Peñarol ganaron la décima edición de la Maratón de Montevideo

La atleta uruguaya que corrió la San Felipe y Santiago con 8 meses de embarazo y tras superar un duro accidente: la historia de Natalie Bengoa

“A las 18 semanas corrí medio maratón. Y luego me propuse dos carreras más, en la que la San Felipe sería el último desafío del embarazo, aunque siempre priorice que la bebé estuviera bien”, comentó.

La carrera disputada el pasado sábado y que tuvo unos 8.000 participantes tenía un significado muy especial para Bengoa. “Era un deseo que tenía porque justamente hace 10 años que la ganaba siendo la primera mujer uruguaya en ganar una San Felipe y Santiago”.

Los controles médicos y la San Felipe

“La semana pasada tuve consulta con el médico, le recordé que correría la San Felipe y luego de los controles me dijo que fuera tranquila, que estaba todo bien”, señaló.

“Desde el primer momento sentí mucha paz y seguridad porque mi médico me fue explicando que no estaba haciéndole daño a la bebé, que hace años que entreno, que soy una persona sana, todos los controles salieron bien e incluso decidimos realizar más ecografías que las recomendadas para asegurarnos que estuviera todo bien”, agregó la corredora a Referí.

Natalie Bengoa fue 14ª C. Dos Santos

Con respecto a la carrera, en la que durante el recorrido fue junto a su hermana y también atleta Flavia, y registró un tiempo de 44.17 minutos, dijo: “Esta vez fue especial porque corrí acompañada”.

“En la largada me sentí muy cuidada por todos mis compañeros que me dieron espacio para salir adelante y luego en el transcurso me cuidé mucho también”, explicó.

La prueba que largó sobre las 19:00 y recorrió la rambla de Montevideo desde Punta Gorda al Club de Golf, fue “muy disfrutable”, comentó Natalie. “Cabe destacar que no estoy dando mi máximo esfuerzo, es un período donde se entrena y se compite a sensaciones del esfuerzo, sin medir ritmos”, aclaró.

“Es un etapa para disfrutar”

Bengoa dio recomendaciones para embarazadas que quieran hacer deporte, si bien reconoció que no todos los casos son iguales.

Natalie Bengoa, la ganadora. L. Carreño

“Me siento muy afortunada porque estoy transitando un embarazo muy lindo, entiendo que no es el caso de todas las mujeres”, señaló.

“Recomiendo que busquen un médico con el que sientan seguridad, que se hagan todos los controles necesarios y si ya hacían ejercicio y el médico se los permite, que continúen su vida de siempre, trabajando, entrenando que es lo mejor que les puede pasar, teniendo rutinas y vida normal. Es un etapa para disfrutar, es un momento hermoso y debemos tomarlo con naturalidad, no dejarnos influir por opiniones externas”, señaló.

Con respecto a los comentarios en las redes que cuestionaron su decisión, dijo: “Mejor que se genere eso para poder comunicar que no es algo malo hacer deporte cuando se transita un embarazo como el mío. Se entienden los miedos y todas las malas experiencias que se puedan tener, que todas las mujeres lo transitamos diferente e incluso embarazos de la misma mujer son distintos”.

“En mi caso, antes de quedar embarazada me preocupe por estar sana y fuerte, tanto física como mentalmente, que es muy importante para tener un embarazo feliz y deseado”, agregó Bengoa, quien, ya en las últimas semanas de gestación, espera la llegada de su bebita.

La estadounidense que corrió la Maratón de Nueva York con 34 semanas de embarazo

Casi al mismo tiempo que se conoció la historia de Natalie Bengoa, en Estados Unidos es noticia lo que hizo la corredora Deirdre Keane, enfermera de 38 años y con más de 60 maratones en su haber, quien corrió la pasada Maratón de Nueva York, la tradicional distancia de 42,195 kilómetros, con 34 semanas de embarazo.

“Sabía lo inusual que era correr un maratón con 34 semanas, pero también sabía lo en forma que estaba y lo consciente que soy de mi cuerpo en este momento”, aseguró Keane. “Y aunque es muy inusual, no fui la primera mujer que lo ha hecho”, dijo a la AP la corredora que en el último año se había marcado como objetivo disputar las “majors”, el circuito de las principales maratones del mundo.

A 38-year-old woman completed all seven World Marathon Majors in 2026, finishing her final race — the New York City Marathon — at 34 weeks pregnant.



Deirdre Keane, a nurse practitioner and management consultant who had already run more than 60 marathons, completed the seven-race… pic.twitter.com/qCtUp5PDIo — CBS News (@CBSNews) November 19, 2026

Tras correr en Tokio en marzo, luego disputó las de Boston y Londres en abril, en las que notó que había estado más lenta delo habitual. Se hizo una prueba de embarazo que dio positivo y junto a su pareja decidieron seguir adelante con su plan, con el aval de su médica.

De esa forma, en agosto viajó a Australia para correr en el Maratón de Sídney con 25 semanas de embarazo y luego fue a la de Berlín con 29 semanas.

Su cronograma siguió con el Maratón de Chicago, con 31 semanas y un tiempo menor a las 4 horas, y cerró su temporada con el Maratón de Nueva York, con 34 semanas de embarazo y un tiempo de 4:06.55.

En esa carrera reconoció que tuvo una mayor preocupación: “Estaba empezando a verme muy embarazada y también a sentirlo”, dijo, pero contó con amigos que la alentaron y su pareja en varios puntos para brindarle la hidratación.