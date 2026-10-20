Maxi López en Montevideo: lo que lo sorprendió del Gran Parque Central, lo "terrible" que será ver a Argentina sin Messi, su ídolo uruguayo y las SAD

Maxi López , el exdelantero de River Plate, Barcelona, Milan, entre otros equipos, con pasajes en la selección argentina, estuvo en Montevideo para lanzar el Latam Football Forum que se realizará en Kibón el próximo viernes 27 de noviembre, en la previa de la final de la Copa Libertadores que se jugará en el Estadio Centenario.

A sus 42 años y hoy figura en la TV y en las redes sociales a modo de influencer, el exfutbolista forma parte de la organización del evento que contará con charlas, actividades y presencias locales e internacionales en el marco de la llegada del gran partido de la Conmebol a la capital uruguaya.

Tras el lanzamiento realizado en la Torre de las Comunicaciones de Antel, Maxi López respondió preguntas en rueda de prensa sobre el evento y el presente del fútbol uruguayo y argentino.

“Hace menos de 24 horas que estoy y ya hice un montón de cosas, el cariño de la gente, me dieron de comer, me llevaron a comer asado, costilla, fui a ver fútbol, conocí un montón de gente. La verdad que muy bien. Yo, obviamente, esa calidez y ese cariño lo aprecié desde el primer momento cuando empezamos a desarrollar todo lo que es el Latam Forum con Fede Scotellaro, con el padre, con todo el equipo. Vi gente humilde, abierta, y un proyecto que a mí me identifica, me gusta, y que es para la gente, ¿no? Para la gente, para el hincha de fútbol, para la gente joven, que me parece muy importante organizar el evento. ¿Qué mejor que en la ciudad donde se va a jugar la final de la Copa Libertadores? Este evento va a tener el día 27 de noviembre, un día antes de la final, va a estar pasando, así que nada, se reunieron un montón de cosas y volví a Uruguay después de un montón de años”.

Con Maxi López como anfitrión, se lanzó el Latam Football Forum, que por primera vez llegará a Montevideo en la previa de la final de la Copa Libertadores

Maxi López llegará a Uruguay en el marco del Latam Football Forum, evento previo a la final de la Copa Libertadores en Montevideo

¿Qué te identifica del proyecto Latam Football Forum, de qué se trata?

“La idea es hacer charlas de fútbol, tratar de acercar al hincha de fútbol, el apasionado, no sólo de jugarlo, sino de estudiarlo y de aprender. Van a estar exponiendo jugadores actuales, exjugadores, dirigentes, presidentes de clubes. Me parece que eso de acercar a la gente, al público del fútbol, a las entidades, a los clubes, no solo de Uruguay sino también van a haber clubes de Paraguay, de Brasil, de Argentina. Me parece que está bueno porque veo la pasión en la gente joven, en mis hijos, y la verdad que está bueno que puedan acercarse y tener la oportunidad de encontrar un día un lugar donde puedan escuchar las diferentes experiencias que te brinda el fútbol”.

Viste un gran partido de fútbol en el Gran Parque Central, Nacional vs Deportivo Maldonado. ¿Qué te pareció? ¿Sos de consumir fútbol uruguayo?

“Sí. Yo antes no miraba nada. Una vez que dejé de jugar al fútbol, miro absolutamente el fútbol de todo el mundo. Y cuando me dijeron ayer: 'Ché, ¿está la posibilidad del partido?' ¡Vamos! Aparte juega Zucu (Bruno Zuculini), que con él no jugamos juntos, pero sí nos hemos enfrentado. Rubén Botta, que también hemos jugado juntos en Italia. Me pareció un planazo y me encantó, me encantó el público. Como respondió, cancha llena, partidazo de los dos, porque la verdad que jugaron muy bien. Buen espectáculo, me gusta, la pasé bien”.

Maxi López en el lanzamiento del Latam Football Forum de Montevideo Joaquín Ormando

¿Y en tu carrera tenés recuerdos del fútbol uruguayo, haber jugado acá, contra equipos uruguayos, con compañeros uruguayos?

“Sí, sí tuve compañeros uruguayos. Con la memoria soy bastante malo, pero me tocó venir también con las selecciones juveniles a un torneo en Maldonado. Nosotros los argentinos somos de consumir mucho fútbol y de todos lados, o sea, el fútbol uruguayo representa una parte importante, por la parte de las copas y todo. Yo que soy de River, uno de mis mayores ídolos también es uruguayo (Enzo Francescoli), así que los tenemos siempre bien presente”.

El 13 de noviembre se van a enfrentar Argentina y Uruguay en La Bombonera. ¿Qué opinás de Argentina ahora en la era post Messi y de Uruguay con Diego Forlán como técnico?

“Con Diego tengo muy buena relación, me gusta que esté al mando porque es un chico que siempre se dedicó por y para el fútbol, es un ejemplo, un ejemplo siempre, la verdad que me pone contento. Va a ser un lindo espectáculo porque siempre en los partidos Argentina - Uruguay salen buenos espectáculos de fútbol. Y nosotros, por parte del lado argentino, tratando de asimilar de que Leo no va a estar más, pero esperanzado de que hay jóvenes que lo están haciendo muy, muy bien. Hay una nueva camada y acompañar ese proceso”.

¿Cuesta asimilar que Messi no va a estar más en Argentina?

"Es terrible, es terrible... A ver, yo vengo de la camada donde vi jugar un poco a Diego (Maradona) y agarré en los inicios de Leo. O sea que tuve el placer y el lujo de verlos a los dos. Toda esta camada nueva, toda esta generación nueva, no la vieron nunca a la Argentina jugar sin Messi, o ver fútbol europeo y que no esté presente. Así que bueno, hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo, que ahora está en la MLS, verlo en los últimos años o hasta cuando quiera jugar. Y seguramente también va a acompañar desde afuera porque quedó muy identificado con la selección".

Recién estabas diciendo que fuiste al Parque Central. ¿Hubo algo que te sorprendió? ¿Algún futbolista u otra cosa que te haya sorprendido, que no te esperabas?

“No, que no me esperaba no, pero me gustó mucho cómo jugaron los dos equipos. Muy bien. Y buen fútbol. Y me sorprendió el ambiente. Para bien, todo. Me recibió el presidente (de Nacional, Ricardo Vairo), muy cordial. Pude hablar con algunos de los chicos, me gustó la gente”.

Maxi López y Ricardo Vairo en el Gran Parque Central

¿Qué opinás de las SAD en el fútbol?

“Ustedes creo que están adelante con el tema de las SAD, respecto a Argentina, Brasil también, es algo que ya es un proceso elaborado, que en Argentina todavía se discute bastante. La verdad, todo lo que sea en beneficio para el fútbol y devuelva mejor a los equipos del fútbol... Llevar adelante el fútbol no es fácil. Es un gran desafío. Todo lo que sea para mejorar el fútbol, el espectáculo, la gente, que se adapten todas las cosas. Para mí, cualquiera de las dos cosas viene bien”.

¿Cómo ves el Mundial 2030, con los partidos en Uruguay, Argentina y Paraguay, y en España, Portugal y Marruecos?

“Vamos a tener que viajar un montón. Eso es poco, pero es seguro. Vamos a tener que viajar un montón. Y ahora que a mí me toca estar del otro lado, como están ustedes, viajar por todos lados, en Sudamérica, me parece que es algo increíble. Lo que pasa es que hay que ver después la logística y cómo es, ¿no? Porque son tres partidos ya acá en Sudamérica y después se va para Europa y está en España, Portugal y Marruecos, si no me equivoco. Bueno, es un gran desafío. Ahora lo vivimos en Estados Unidos, donde la logística y las distancias son muy largas, y el Mundial un poco más largo… Nada, todo a descubrir, digo yo, porque van a haber más equipos y más destinos. Es que esperemos que sea un lindo espectáculo”.

Maxi López, el ministro de Turismo Pablo Menoni, y Federico Scotellaro, en el lanzamiento del Latam Football Forum de Montevideo Joaquín Ormando

¿Te gusta un Mundial con tantas selecciones? ¿Lo ves atractivo o crees que pierde encanto y es más negocio?

"Hay más posibilidad, más jugadores hay, más equipos hay. Ahora, si se pierde la calidad de los partidos... Yo estaba un poco, viste, dudoso del tema, pero lo que nos demostró este último Mundial es que, por lo menos, hablo de Argentina, Cabo Verde la complicó, Egipto fue un parto, Suiza, terrible. Entonces, quiere decir que hoy por hoy todas las selecciones están preparadas y salen buenos partidos. Por ahí las convocatorias son más difíciles, pero me parece que el fútbol nos demostró en Estados Unidos de que salen partidos buenos".

Y a nivel de clubes, la diferencia con el fútbol brasileño y argentino, que a veces lo hablamos en Uruguay, ¿Cómo crees que se pueda achicar esa brecha año a año, estamos cada vez más lejos?

“Yo creo que hoy Brasil está a nivel económico muy por encima de Argentina, y creo que Argentina está muy por encima de Uruguay a nivel económico. Pero pasa también mucho por la cantidad de gente que hay en el país. O sea, hoy Brasil son 200 y pico de millones, Argentina somos cuarenta y pico, y ustedes acá son tres millones y medio. O sea, el vaso sanguíneo que alimenta a los clubes también es diferente. Las entradas que tienen el fútbol brasileño y los equipos son increíbles, imposible para comparar en cuanto a lo que es Argentina o Uruguay”.

Hablabas de que ahora estás de este lado de la cancha, ¿por qué elegiste estar acá? ¿Qué te genera el fútbol y por qué tomaste esta decisión de ser parte de esto?

¿Y no estás contento de que estoy acá? (Risas) No, no, te estoy jodiendo. Todos los proyectos que salen nuevos, como por ejemplo el de Latam Football Forum, cosas que me despiertan adentro y es un desafío y algo lindo, yo las acepto. Entonces hoy por ahí estar de este lado me gustó, es algo que no había experimentado. En el Mundial me pasó y la pasé bien, entonces hoy decido hacer todos los proyectos que me hacen sentir bien”.