Maxi López llegará a Uruguay en el marco del Latam Football Forum, evento previo a la final de la Copa Libertadores en Montevideo

El exdelantero argentino Maxi López , con pasado en River Plate y Barcelona, entre otros equipos, llegará a Uruguay para participar en un nuevo evento de fútbol que se realizará en el país.

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Se trata del Latam Football Forum , que se llevará a cabo el 27 de noviembre en Kibón, Montevideo, en la previa de la final de la Copa Libertadores que se jugará en el Estadio Centenario el sábado 28.

El encuentro reunirá a referentes del fútbol, empresas, dirigentes, medios de comunicación y líderes de la industria.

Ya se anunciaron las participaciones de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y representantes de LaLiga española, además del apoyo de Nacional y Peñarol, entre otros clubes.

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Latam Football Forum suma al argentino Maxi López como socio y tendrá su próxima edición en Montevideo

En la primera edición del evento participaron figuras como Diego Lugano, David Trezeguet y Paulo da Silva, entre otras.

Maxi López en el Latam Football Forum

El objetivo del evento es generar un espacio de intercambio, relacionamiento y desarrollo para el fútbol latinoamericano.

La agenda tendrá un fuerte componente vinculado a los medios de comunicación, las telecomunicaciones y las transmisiones deportivas, y buscará reunir a broadcasters, plataformas, empresas y marcas de diferentes mercados de América Latina.

Latam Football Forum buscará generar conversaciones entre quienes producen el espectáculo deportivo y las compañías responsables de distribuirlo, abordando temas como derechos audiovisuales, innovación en las transmisiones, monetización, streaming y evolución del consumo deportivo.

Previa de la Final de la Copa Libertadores

Latam Football Forum confirmó el apoyo institucional de Conmebol para su próxima edición en Montevideo, durante una de las semanas más importantes para el fútbol sudamericano.

El acuerdo se concretó luego de una reunión entre Federico Scotellaro, CEO de Latam Football Forum, y Nery Pumpido, director de Desarrollo y secretario general adjunto de Conmebol, exgolero camoeón del mundo con la selección argentina.

Davis Trezeguet y Martín Liberman en el Latam Football Forum

De esa forma, el evento se incorporará a la agenda de actividades oficiales durante la semana de la gran final continental.

Asimismo, ambas organizaciones comenzaron a trabajar conjuntamente en diferentes aspectos de esta edición y en la construcción de una relación con proyección hacia los próximos años.