Latam Football Forum suma al argentino Maxi López como socio y tendrá su próxima edición en Montevideo

El Latam Football Forum , una plataforma internacional creada para conectar a los principales actores de la industria del fútbol, inicia una nueva etapa de crecimiento con la incorporación de Maxi López como socio estratégico del proyecto junto a Federico Scotellaro , fundador y CEO de la iniciativa.

Nacido con el objetivo de generar un espacio de encuentro para dirigentes, clubes, ligas, federaciones, futbolistas, sponsors, medios de comunicación, inversores y empresas vinculadas al deporte , el Latam Football Forum busca promover el intercambio de experiencias, la generación de negocios y el debate sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el fútbol en América Latina y el mundo.

La primera edición se desarrolló en la sede de CONMEBOL, en Asunción, y reunió a destacados referentes de la industria. Entre ellos participaron figuras de reconocimiento internacional como David Trezeguet, Diego Lugano y Nelson “Pipino” Cuevas . Asimismo, formaron parte del encuentro ejecutivos de relevancia internacional como Olek Loewenstein, Global President of Sports de TelevisaUnivision, junto a representantes de medios, empresas, clubes y organizaciones vinculadas a la industria del fútbol.

Transportistas continúan sus protestas con una concentración en Montevideo: se identificaron 100 camiones que se dirigen a la capital

El evento también contó con el respaldo y la participación de importantes instituciones y clubes de la región, entre ellos River Plate, Internacional de Porto Alegre, Nacional, Peñarol y Libertad. Asimismo, participaron representantes de LaLiga y de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), consolidando al Latam Football Forum como un nuevo punto de encuentro para los protagonistas del fútbol latinoamericano .

Con la incorporación de Maxi López, el proyecto suma una figura con amplia trayectoria internacional dentro y fuera del campo de juego, fortaleciendo su posicionamiento y proyección global. La alianza entre López y Scotellaro apunta a expandir el alcance del foro, desarrollar nuevas oportunidades comerciales y construir una plataforma cada vez más relevante para la industria del fútbol.

La próxima edición del Latam Football Forum se realizará el 26 de noviembre de 2026 en Montevideo, apenas dos días antes de la final de la Copa Libertadores, un contexto que permitirá reunir nuevamente a referentes del fútbol, los negocios, los medios de comunicación y la industria deportiva en uno de los momentos más importantes del calendario futbolístico sudamericano.

Como parte de su estrategia de crecimiento, la organización ya proyecta futuras ediciones en Buenos Aires y Miami, además del desarrollo de nuevas iniciativas vinculadas al networking, hospitality, contenidos audiovisuales y experiencias exclusivas para la industria del deporte.

Con esta nueva alianza, Maxi López y Federico Scotellaro apuestan a consolidar al Latam Football Forum como una de las principales plataformas de negocios, relacionamiento e innovación para la industria del fútbol en América Latina, conectando a la región con los mercados, empresas, clubes y protagonistas más importantes del deporte a nivel global.