Con Maxi López como anfitrión y personalidades del fútbol y el gobierno uruguayo, el Latam Football Forum tuvo su primera edición en Montevideo este viernes, en la previa de la final de la Copa Libertadores que jugarán este sábado Palmeiras vs Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario.

La capital uruguaya, epicentro del fútbol continental en estos días, recibió la segunda edición del foro que comenzó este año con su estreno en Asunción del Paraguay.

Cientos de personas se hicieron presentes en Kibón Avanza en el comienzo de una jornada de charlas y conferencias que comenzó sobre las 11 horas y finalizaba en la noche.

Entre los presentes estuvo el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez , el ministro de Turismo Pablo Menoni , que dio la bienvenida a los organizadores y cuestionó la falta de accesibilidad para llegar al escenario en su silla de ruedas, autoridades de UTE, Antel y de la Intendencia de Montevideo.

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También dijo presente el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, invitado a una de las charlas junto a su par de Nacional, Ricardo Vairo, así como también el candidato aurinegro Freddy García junto a José “Pepe” Herrera, los directivos tricolores Federico Britos y Tatiana Villaverde, los entrenadores Mauricio Larriera y Pablo Gaglianone, el presidente de Wanderers Jorge Barrios, entre otros directivos de clubes y SADs, además del exfutbolista argentino Claudio “Turco” Hussain, entre invitados y público en general.

Pablo Menoni en el Latam Football Forum de Montevideo Foto: Dante Fernández FocoUy

Federico Scotellaro, organizador de Latam Football Forum, y Maxi López, el exfutbolista devenido en comunicador y también entrevistador que se sumó como socio del foro, fueron quienes abrieron la jornada en la que explicaron el fin de la misma: impulsar un espacio de encuentro entre federaciones, clubes, deportistas, empresas y medios de comunicación, donde el intercambio de experiencias permita construir vínculos y abrir nuevas oportunidades para el sector.

En ese marco, el evento contó con el apoyo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), LaLiga de España, y los clubes Albion, Central Español, Nacional, Peñarol, Racing, Wanderers, Deportivo Maldonado, Recoleta FC de Paraguay, River Plate argentino, Internacional de Porto Alegre.

Maxi López y Federico Scotellaro en el Latam Football Forum de Montevideo Foto: Dante Fernández FocoUy

Ignacio Alonso abrió las charlas

El primer invitado fue el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, quien iba a participar junto a su par de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien no pudo llegar a tiempo y finalmente quedó para disertar en la tarde.

El Latam Football Forum de Montevideo Foto: Dante Fernández FocoUy

Maxi López fue el encargado de entrevistar al presidente de la AUF en una charla donde se habló de la selección uruguaya, el desarrolló del fútbol local, la importancia de la captación de futbolistas, así como también los objetivos de cara al Mundial 2030.

Alonso explicó cómo fue el proceso de selección de Diego Forlán para que estuviera al frente del combinado sub 20 y también en el interinato en la mayor luego de un Mundial 2026 “que no fue bueno” y dejó “una frustración muy grande”.

Ambos valoraron la capacidad y la imagen de Forlán a nivel internacional, considerándolo un “emblema” de Uruguay.

Ignacio Alonso y Maxi López en el Latam Football Forum de Montevideo Foto: Dante Fernández FocoUy

En otro momento de la charla, Alonso destacó que el fútbol uruguayo debe buscar jugadores juveniles en el exterior y también en los hijos de los inmigrantes que llegan al país en el actual proceso migratorio. En ese sentido, destacó que hay 2.000 deportistas hijos de inmigrantes que podrían llegar a los equipos de fútbol infantil y categorías formativas.

El presidente de la AUF también fue consultado por el fútbol uruguayo en sí y destacó el desarrollo de las SADs, señalando, por ejemplo, que Estudiantes y Palmeiras entrenan por estos días en los predios de City Torque y Albion, instalaciones que hace cinco años no existían.

También mencionó que Bayern Múnich, Los Angeles FC y el City Group tienen sus equipos en Uruguay y que hay otros tres clubes grandes del mundo, que no mencionó, interesados en llegar al fútbol uruguayo.

Maxi López y Federico Scotellaro en el Latam Football Forum de Montevideo Foto: Dante Fernández FocoUy

Alonso destacó el modelo es de “libertad”, con socios de los clubes eligiendo si quieren que sus equipos los dirija una SAD o una asociación civil.

Por último, habló del Mundial 2030 y reiteró la intención de que Montevideo, Buenos Aires y Asunción reciban más de un partido inaugural que ya tienen asegurado, con la ilusión de que cada selección juegue su serie en su país. Para eso, destacó que la final de este sábado puede servir para demostrar el nivel organizativo y la pasión de los hinchas.

Además, señaló que el futuro sueña con ver a la selección uruguaya campeona del mundo, una objetivo que siempre debe estar, y también a alguno de los clubes de la AUF conquistando una copa internacional.