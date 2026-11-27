La final de la Copa Libertadores llevará todas las miradas de América Latina al Estadio Centenario y Coca Cola, principal patrocinador del encuentro deportivo se propuso sumar la música al centro de la cancha con un show exclusivo del artista brasileño, Pedro Sampaio. Dentras de esta acción se encuentra su propósito de conectar con una audiciencia apasionada como la de las hinchadas de fútbol. En entrevista con Café y Negocios, Catarina Lopes , Coca-Cola Sr Marketing Director LATAM se refirió a los desafíos y oportunidades que implica lograr conexiones reales y duraderas en un contexto de redes sociales y alto dinamismo.

En Sudamérica, particularmente en Uruguay, Argentina y Brasil, el fútbol se vive con mucha pasión. ¿Es más fácil conectar con estas audiencias?

El fútbol tiene una capacidad muy especial de conectar a las personas en América Latina. Más allá de las diferencias culturales entre mercados es una pasión compartida que genera conversaciones, tradiciones y momentos que trascienden lo deportivo. Conectar con una audiencia apasionada también implica entender sus expectativas. No se trata únicamente de estar presentes en un evento importante, sino de hacer que los aficionados vibren con la experiencia impulsada por Coca-Cola.

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Precisamente, con el primer Halftime Show de la CONMEBOL Libertadores buscamos sumar una nueva forma de vivir la final, conectando el fútbol y la música a través de una experiencia que celebra las emociones que ambos despiertan.

En un entorno donde las audiencias están cada vez más fragmentadas y el consumo de eventos en vivo convive con segundas pantallas, ¿es más difícil llegar con el mensaje buscado?

Hoy las personas viven los grandes eventos de una manera mucho más dinámica. Algunos aficionados están en el estadio, otros siguen el partido por televisión y muchos complementan esa experiencia a través de las redes sociales y las plataformas digitales.

Para las marcas, esto representa un desafío, pero también una oportunidad de conectar con las audiencias en diferentes momentos y formatos.

Desde Coca-Cola buscamos desarrollar experiencias que tengan relevancia por sí mismas y que puedan trascender el lugar donde ocurren.

En este caso, el Halftime Show está pensado tanto para quienes estarán presentes en Montevideo como para quienes seguirán la final desde sus hogares.

Además, la participación de Pedro Sampaio nos permite conectar dos universos culturales muy importantes para la región: el fútbol y la música. Coca-Cola quiere generar con esto una experiencia única para los fans, para que el espectáculo y el disfrute sean totales.

¿Cómo mide Coca-Cola el retorno de inversión de un patrocinio como el de la CONMEBOL Libertadores?

Cuando hablamos de patrocinios deportivos, es importante entender que su valor va más allá de la visibilidad de una marca durante un evento.

Para Coca-Cola, estas plataformas representan oportunidades para fortalecer nuestra conexión con los consumidores, acompañar momentos culturalmente relevantes y generar experiencias que las personas quieran compartir y recordar.

Desde una perspectiva de marketing, el análisis de estas iniciativas puede contemplar diferentes dimensiones, como la conexión con las audiencias, la participación y la relevancia de la marca, siempre en función de los objetivos definidos para cada programa.

En el caso de la CONMEBOL Libertadores, nuestro foco es seguir construyendo una relación significativa con los aficionados y encontrar nuevas maneras de acompañar las emociones que genera el fútbol.

¿Este tipo de patrocinios a gran escala tiene un impacto directo en las ventas?

Los patrocinios forman parte de una estrategia de construcción de marca que busca desarrollar relaciones relevantes y sostenibles con los consumidores.

Naturalmente, como compañía, buscamos que nuestras iniciativas de marketing contribuyan a los objetivos del negocio. Sin embargo, el impacto de una plataforma de esta naturaleza no debería entenderse únicamente a partir de un resultado comercial inmediato.

El fútbol nos permite estar presentes en momentos que tienen un significado especial para millones de personas, y esa conexión es parte del valor que buscamos construir a largo plazo.

Con el Halftime Show queremos sumar una experiencia que fortalezca ese vínculo y que permita a Coca- Cola seguir formando parte de las celebraciones que unen a los aficionados.

Esta final cierra el ciclo de patrocinio 2023–2026 con CONMEBOL, en un año además marcado por el Mundial. ¿Qué balance hace de esta alianza?

Nuestra relación con el fútbol responde a una visión de largo plazo. Para Coca-Cola, este deporte representa una plataforma extraordinaria para conectar con las personas a través de una pasión que comparten millones de aficionados.

La colaboración con CONMEBOL nos ha permitido estar presentes en una de las competiciones más importantes del continente y acompañar momentos de gran relevancia para el fútbol sudamericano.

El primer Halftime Show representa un nuevo hito dentro de esa relación, porque nos permite explorar una manera diferente de enriquecer la experiencia de la final, integrando el entretenimiento musical a un evento deportivo de gran importancia.

Estamos muy entusiasmados con esta iniciativa y, por ahora, nuestro foco está en ofrecer una experiencia memorable a los aficionados el próximo 28 de noviembre.

Uruguay es un mercado pequeño que históricamente ha servido para implementar pruebas piloto de grandes marcas multinacionales. ¿Qué particularidades tiene el consumidor futbolero uruguayo respecto al resto de Latinoamérica?

Uruguay tiene una historia y una tradición futbolera profundamente arraigadas en su cultura. El fútbol ocupa un lugar muy importante en la identidad del país, y eso hace que recibir una final de la CONMEBOL Libertadores tenga un significado especial.

Para Coca-Cola, uno de los aspectos más importantes de una plataforma regional es reconocer que, aunque el fútbol nos une como latinoamericanos, cada mercado lo vive desde sus propias tradiciones y expresiones culturales.

En esta ocasión, Montevideo será el escenario de un momento histórico para la competición, y queremos que los aficionados puedan vivirlo como una celebración del fútbol sudamericano.

Nuestro objetivo es que la experiencia conecte con la pasión local y, al mismo tiempo, tenga relevancia para quienes seguirán la final desde otros países de la región.

Coca-Cola es uno de los patrocinadores oficiales de la CONMEBOL Libertadores. ¿Qué activaciones realizan para acompañar a los aficionados durante el torneo?

Nuestra presencia en el fútbol busca ir más allá de la visibilidad tradicional de un patrocinio. Queremos acompañar a los aficionados en los momentos que hacen especial este deporte y desarrollar experiencias que fortalezcan esa conexión.

Este año lanzamos ´Sintamos Juntos´, nuestra plataforma de fútbol, que celebra esa montaña rusa de emociones que vivimos durante un partido,: desde la expectativa inicial hasta la tensión, la alegría y la euforia de un gol.

El CONMEBOL Libertadores Halftime Show por Coca-Cola es una extensión de esa plataforma. Por primera vez, llevaremos la emoción de la final también al entretiempo, con una presentación de Pedro Sampaio creada especialmente para la ocasión.

Además, la iniciativa contempla contenidos vinculados a la preparación del espectáculo, que permitirán acercar a los aficionados a lo que sucede detrás de cámaras.

¿Qué inversión supone esta alianza estratégica con CONMEBOL?

Por política de la compañía, no compartimos detalles financieros específicos de nuestros acuerdos comerciales. Lo que sí podemos destacar es que nuestra relación con el fútbol forma parte de una apuesta de largo plazo por acompañar experiencias que conectan a millones de personas.

Para nosotros, el valor de esta colaboración está en la posibilidad de acercarnos a los aficionados, celebrar su pasión por el deporte y desarrollar iniciativas relevantes como este primer Halftime Show.

Más allá de una cifra de inversión, queremos destacar lo que representa esta iniciativa para los aficionados y la oportunidad de compartir un momento histórico para el torneo.