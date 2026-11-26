Zonamerica colocó en las últimas horas la piedra fundamental de su nuevo desarrollo, un Parque Industrial complementario a su zona franca en el que prevé una inversión de US$ 165 millones y cuyas obras comenzarán en febrero de 2027.

El proyecto, que comprende un desarrollo de suelo e infraestructura de 25 hectáreas y 100.000 m2 construidos , estará destinado a empresas que buscan producir en el país dentro del ecosistema de Zonamerica y se ubicará junto a la zona franca.

“Al escuchar a los industriales vimos una oportunidad: algunas empresas necesitaban instalarse fuera de Zona Franca, pero buscaban la infraestructura, la seguridad y los servicios que conocían de Zonamerica . Uruguay ya contaba con la ley de Parques Industriales, aprobada en 2019, nosotros teníamos la tierra de Jacksonville, la experiencia de operar un parque y empresas interesadas en instalarse. Así nació Zonamerica Parque Industrial”, contó el presidente del directorio del grupo Zonamerica, Orlando Dovat.

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En Uruguay, el régimen de parques industriales y científico-tecnológicos (regulado por la Ley N° 19.784 y su decreto reglamentario, en articulación con la Ley N° 16.906 de Promoción de Inversiones) otorga exoneraciones fiscales, créditos por aportes patronales y facilidades de infraestructura tanto a los desarrolladores/instaladores como a las empresas usuarias habilitadas.

Pero además, el gerente general de Zonamerica, Martín Dovat, agregó que a esto se suman los beneficios aprobados recientemente por la Junta Departamental, que facultó a la Intendencia a otorgar exoneraciones tributarias de hasta 10 años para parques industriales instalados en predios privados no estatales. Así como los beneficios que ofrece Zonamerica como desarrollador de larga data en el país , vinculados a la infraestructura, la interconexión entre empresas y la articulación con distintas agencias del Estado.

En esta línea, la empresa realizará inversiones en infraestructura, que incluirán la construcción de caminería y la instalación de servicios de agua, energía y telecomunicaciones, además de sistemas de seguridad.

La modalidad de negocio, detallaron desde la empresa, contempla dos alternativas. Por un lado, el desarrollo de edificios por parte de Zonamerica para luego arrendarlos, lo que permite reducir la inversión inicial de los usuarios y agilizar su instalación.

“Prevemos edificios desarrollados por nosotros de características multiusuario, que podrían tener pequeños locales logísticos industriales u oficinas. Nosotros, al igual que en Zonamerica, asumimos el rol de desarrollador y operador de este parque”, precisó el gerente general.

Por otro lado, ofrecerán la compra de terrenos por parte de compañías que, debido a las características específicas de su industria, necesitan construir instalaciones propias, adaptadas a sus requerimientos arquitectónicos y tecnológicos.

“Lo que estamos viendo es que los primeros usuarios quieren prever a futuro y nos han pedido poder participar con una mayor huella de suelo que les permita a ellos también tener etapa dos, tres y cuatro para poder crecer a lo largo del tiempo”, sostuvo Martín Dovat.

En este sentido, la iniciativa ya cuenta con la confirmación de las primeras empresas que se instalarán en el parque. En el sector farmacéutico, Gador proyecta un hub industrial y de exportación, y Gramón Bagó desarrollará una planta altamente tecnificada. En el sector audiovisual Musitelli Film & Digital avanza en un complejo de estudios de filmación de escala internacional.

Las empresas que ya confirmaron sus inversiones en el lugar

Una de las empresas confirmadas es Gador, una compañía farmacéutica fundada en Argentina en 1940, dedicada a la investigación, fabricación y comercialización de medicamentos para la salud. Actualmente, esta compañía cuenta con más de 1.300 colaboradores, presencia en 40 países y filiales propias en siete países de América Latina, entre ellos Uruguay, donde está presente desde 1981.

En el Parque Industrial, la firma, que ya cuenta con una planta de acondicionamiento primario y secundario y un laboratorio de análisis y control de calidad de materias primas, áreas logísticas y comerciales y depósitos en el país, busca avanzar hacia una nueva etapa industrial a través de la instalación de una nueva planta.

Según explicó Juan Andrés Menchaca, gerente general de Gador Uruguay, el proyecto apunta a acompañar el crecimiento de la operación local e incorporar nueva tecnología. Además, tendrá una proyección regional, ya que el objetivo es que la planta pueda cumplir con los requisitos de los países que cuentan con agencias sanitarias reguladoras de alta vigilancia.

“Con esto podríamos llegar a más mercados, tanto en América Latina como en el mundo”, sostuvo el ejecutivo.

Otra de las compañías que se instalará en el lugar será Gramón Bagó, una empresa de la industria farmacéutica que nació en Montevideo en 1931 y forma parte del grupo argentino Bagó. Actualmente, la compañía fabrica medicamentos en su planta en el Prado para abastecer al mercado local y a algunos destinos regionales. Ahora la empresa proyecta construir una nueva planta industrial en el parque industrial, con una inversión superior a los US$ 30 millones y una superficie construida de 9.300 metros cuadrados. El proyecto, que impulsa junto a su equipo de profesionales y con el acompañamiento de la firma de arquitectura e ingeniería farmacéutica TSYA, busca ampliar y fortalecer su capacidad productiva mediante la incorporación de tecnología, innovación y eficiencia en las distintas etapas del proceso. Según explicó Álvaro Bellini, gerente general de Gramón Bagó Uruguay, la compañía realizó un análisis de posibles ubicaciones desde México hacia el sur y eligió Uruguay para desarrollar esta infraestructura. La empresa prevé colocar la piedra fundamental en abril de 2027 y apunta a continuar abasteciendo al mercado local, así como regional e internacional.

“Queremos seguir vendiendo al mercado local, regional y al mundo. Tenemos interés en el acuerdo UE Mercosur”, adelantó Bellini.

Por último, otra de las empresas confirmadas es Musitelli Film and Digital, una empresa proveedora de equipamientos y servicios técnicos para rodajes audiovisuales. En 2020 la compañía puso en marcha un hub de producción en el que funcionan distintas compañías vinculadas a la producción, la posproducción y otros servicios del sector.

Sin embargo, ante el crecimiento de la actividad y las perspectivas de una mayor demanda, la empresa proyecta ampliar su infraestructura mediante la construcción de un complejo de cuatro estudios en el parque industrial. El proyecto contempla dos estudios de 2.000 metros cuadrados y otros dos de 1.000 metros cuadrados, que cumplirán con estándares internacionales para atender producciones más exigentes.

Según explicó Ernesto Musitelli, socio y director ejecutivo de la compañía, el desarrollo se realizará por etapas, en función de la demanda, y buscará acompañar el crecimiento de las productoras uruguayas, que serán sus principales clientes. Musitelli señaló que el hub actual “quedó chico” y vinculó las perspectivas de expansión del negocio con el crecimiento de la producción audiovisual en Uruguay, que desde la implementación del programa Uruguay Audiovisual en 2019 aumentó 340%, medido en semanas de filmación.