Entre 20.000 y 25.000 personas pasan cada mes por la Sala VIP del Aeropuerto de Carrasco, lo que representa aproximadamente el 25% del total que circula por la terminal de partidas del aeropuerto , según precisó a Café y Negocios Matías Carluccio, gerente comercial de Aeropuertos Uruguay, en una recorrida por el nuevo espacio inaugurado en los últimos días.

La propuesta, que demandó una inversión de US$ 10 millones y 10 meses de obra , incluye un espacio de 2.300 metros cuadrados —la anterior sala rondaba los 800 metros cuadrados— además de una terraza de aproximadamente 600 metros cuadrados con vista privilegiada a la pista de aterrizaje.

A nivel gastronómico, la sala VIP se ofrece variedad de platos calientes también pensados por Clerici, que incluyen pizza, empanadas y lehmeyún; y fríos, como sándwiches, tortillas o bocaditos, de acuerdo con el horario, barra de tragos y bebidas y cafetería de autor con un blend especial para la sala VIP. A esto se suma un espacio para niños, degustaciones y experiencias que tienen como objetivo que en ese espacio siempre suceda algo distinto que sorprenda al pasajero y le lleve a vivir una experiencia de alto vuelo.

Listas de las aerolíneas o acuerdos específicos con determinados sellos o tarjetas de crédito permiten a los viajeros acceder a este servicio premium del aeropuerto, por lo general, con precio bonificado.

Pero en el caso de los pasajeros frecuentes que contratan la membresía directamente de Aeropuertos Uruguay, la experiencia puede subir un nivel en exclusividad.

¿Cómo son las salas exclusivas dentro de la Sala VIP del Aeropuerto de Carrasco?

Las membresías se contratan directamente en contacto con Aeropuerto de Carrasco y ofrecen servicios premium tanto para la terminal de Carrasco como para la de Punta del Este e incluso Buenos Aires.

La membresía anual ilimitada tiene un costo de US$ 2.010. Incluye acceso para el titular y un acompañante ilimitado, pase rápido en Partidas, acceso gratuito a menores de 18 años que viajen con el titular, precios bonificados para acompañantes adicionales y acceso a la sala de reuniones del Aeropuerto de Carrasco.

A su vez, la membresía premium se contrata por un monto anual de US$ 3.290, incluye a dos acompañantes y a los servicios de la primera de las membresías suma, por ejemplo, servicios exclusivos en Aeroparque (Argentina), VIP check in en Carrasco y servicios de dos y tres días de parking en las terminales de Carrasco y Punta del Este, respectivamente.

Al día de hoy el aeropuerto cuenta con unas 200 membresías que corresponden a pasajeros que viajan con una frecuencia alta, una vez por semana o cada dos semanas, y con ese desembolso tienen la posibilidad de acceder a las nuevas salas 1 y 2, los espacios premium dentro del VIP. En estas áreas exclusivas para miembros son recibidos por un concierge que les da acceso al espacio y también les notifica cuando deben realizar el embarque y está atento a sus necesidades. En estos espacios el menú es a la carta y fue diseñado por el chef de Café Misterio, Juan Pablo Clerici. Su propuesta gastronómica incluye desde brusqueta de salmón ahumado, malfatti de espinaca y curry vegetariano hasta empanadas. Además apuesta a productos locales, por ejemplo, con caviar Polanco o con el servicio de té con un blend exclusivo para VIP Club de Sinfonía de Mónica Devoto.

Además, cuentan con servicios especiales como un tocadiscos con una selección musical hecha a medida, opción de quick massage y una selección de los mejores vinos uruguayos con presencias de bodegas referentes como Garzón, Cerro Chapeu, Bouza o Familia Deicas. Tras bambalinas, funcionan ascensores para el ascenso y descenso de los menús sin que el viajero pueda notarlo para lograr una experiencia fluida.