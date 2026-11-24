El ámbito empresarial registró esta semana nuevos movimientos, con cambios en los equipos de dirección tanto de empresas como de gremiales empresariales.

Riogas nombró a Victoria Hernández Sica como nueva gerenta general , mientras que Nicolás Butin asumió la conducción ejecutiva del Centro de Industriales Panaderos del Urugua y (CIPU). A su vez, Martín Díaz fue designado presidente de la Cámara Uruguaya de Marcas y Empresas Inmobiliarias para el período 2026-2029. En el plano internacional, en tanto, Nvidia protagonizó un giro inesperado con la restitución de Jensen Huang como presidente y director ejecutivo, menos de dos semanas después de su salida de la empresa.

A continuación, un repaso por las últimas novedades en los equipos de las empresas en Uruguay y el mundo.

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La ingeniera química Victoria Hernández Sica, ejecutiva con 30 años de experiencia en el sector de la energía, es la nueva gerenta general de Riogas.

La carrera de Hernández Sica comenzó en Shell y luego continuó en Petrobras, donde ocupó posiciones regionales con responsabilidad sobre Argentina, Uruguay y Paraguay. Más adelante tuvo la oportunidad de trabajar para el grupo Ancap y de liderar Ducsa, donde estuvo a cargo de la distribución de combustibles en todo el país. Durante su trayectoria también trabajó en el sector automotriz, acompañando la llegada de la movilidad eléctrica.

“Es un desafío que asumo con mucho entusiasmo y un fuerte compromiso, con la convicción de que, junto a un gran equipo, fortaleceremos nuestro liderazgo en el sector y continuaremos creciendo, acompañando a hogares, comercios e industrias en la evolución energética del Uruguay”, dijo sobre su nuevo rol en diálogo con Café y Negocios.

En este sentido, sostuvo que Riogas tiene una historia de casi cinco décadas y una marca en la que los uruguayos confían y adelantó que su primer objetivo es renovar esa confianza y posicionarse como la marca preferida de los uruguayos.

“Mi gestión estará basada en tres pilares: innovación, cercanía al cliente y sostenibilidad. Son los ejes que guiarán nuestras decisiones para seguir creciendo y responder a un sector que evoluciona rápidamente, con exigencias cada vez mayores en seguridad y en cuidado del ambiente. A eso se suma el desafío de la transición energética, con nuevas energías que serán alternativas para nuestros clientes”, sostuvo la ejecutiva.

En esta lógica adelantó que incorporarán herramientas digitales, invertirán en seguridad, y van a apostar al desarrollo del equipo.

“Estamos transitando un momento clave en el mercado de la energía. Una transición energética acelerada, sumada al avance de la tecnología, está cambiando la forma en que se produce, se distribuye y se consume la energía. Uruguay ha sido pionero en este cambio, con una matriz energética mayoritariamente renovable que es referencia a nivel mundial. Eso nos exige repensar el rol de cada fuente de energía en dicha matriz”, cerró.

El Centro de Industriales Panaderos tiene un nuevo gerente general

El Licenciado en Dirección de Empresas Nicolás Butin fue designado como el nuevo gerente general del Centro de Industriales Panaderos del Uruguay (CIPU), una gremial empresarial que reúne y representa a las panaderías desde hace 140 años.

De esta manera Butin será responsable de la dirección ejecutiva de la institución, reportando a la Junta Directiva.

El ejecutivo cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia profesional, donde trabajó en empresas como Encol Consultora y Victoria & Asociados.

En su última experiencia, entre enero de 2023 y setiembre de 2026, fue responsable de socios de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (Ccsuy), donde tenía entre sus funciones el vínculo con empresas y gremiales del interior y la comunicación con los socios.

Martín Díaz es el nuevo presidente de la Cámara de Marcas Inmobiliarias

Foto: Alvaro Portillo

La Cámara Uruguaya de Marcas y Empresas Inmobiliarias, que agrupa a marcas, franquicias y empresas inmobiliarias que operan en el país, renovó su directiva para el período 2026-2029. A partir de esto, Martín Díaz fue designado como el nuevo presidente de la cámara. El ejecutivo abrió Re/Max Focus en noviembre de 2015 y fue nombrado bróker del año en Argentina y Uruguay en 2021.

El primero de sus objetivos en este rol, adelantó, es que la cámara siga creciendo.

“La Cámara ya representa una parte muy significativa del sector, tanto por la cantidad de agentes que representamos como por el volumen de operaciones que llevan adelante nuestros socios. Apuntamos a que se sumen las marcas nacionales y extranjeras que todavía no forman parte”, sostuvo.

A su vez mencionó que aspiran a construir una relación fluida con las demás cámaras y gremiales del sector.

“Compartimos muchos intereses, y un buen vínculo institucional puede llevarnos a hacer incluso negocios juntos, que en definitiva repercuten en mejores oportunidades para los clientes”, agregó.

Además, señaló que van a seguir defendiendo los intereses de las marcas y franquicias en lo que tiene que ver con la regulación del mercado inmobiliario, así como trabajar entre todos los socios sobre el relacionamiento entre las marcas.

“Competimos en el mismo mercado, y tener criterios claras y acordadas colectivamente nos beneficia a nosotros y también a los clientes”, cerró.

Movida gerencial internacional: apenas unos días después de ser destituido Jensen Huang vuelve a la dirección de Nvidia

La junta directiva de Nvidia restituyó a Jensen Huang como presidente y director ejecutivo con efecto inmediato, menos de dos semanas después de su sorpresiva salida el 12 de noviembre en medio de un escándalo por relaciones extramaritales y sospechas de espionaje. El anuncio provocó una fuerte reacción en Wall Street: las acciones del fabricante de chips se dispararon 31% tras conocerse la decisión, revirtiendo el clima de incertidumbre que llegó a borrar más de 300.000 millones de dólares de su valor bursátil.

La determinación del directorio llegó tras una serie de reuniones y consultas con "altos niveles del gobierno de Estados Unidos", según informó la compañía en un comunicado. "Sobre la base de esa información, la junta confía en que la restitución del señor Huang no representa ningún riesgo para la seguridad nacional", aseguró la empresa.