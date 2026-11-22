“En el networking tradicional intercambiamos contactos. En EO compartimos experiencias que pueden transformarnos la vida”. Así define el nuevo presidente de Entrepreneurs' Organization el impacto que esta red tiene en sus integrantes.

En entrevista con Café y Negocios, Facundo Garretón se refirió a las perspectivas de esta comunidad en Uruguay y detalló las características de la entidad sin fines de lucro cuyo propósito es ayudar a sus miembros a ser mejores empresarios y personas.

“El verdadero éxito de un emprendedor no debería medirse solamente por el tamaño de su empresa, sino también por la calidad de la vida que construye alrededor de ella” , asegura el también fundador del holding biotech Terraflos, y comparte que esta reflexión es una de las principales lecciones que le dejó su experiencia de larga data en Entrepreneurs' Organization.

La historia de la casona en Pocitos que el Estado Italiano adquirió hace 100 años y ahora restaurará con inversión de más de US$ 1 millón

Con inversión de más de US$ 100 millones se inauguró un nuevo servicio ferroviario de carga en Uruguay: los detalles

El referente del capítulo uruguayo reconoce que “los emprendedores nos parecemos mucho más de lo que imaginamos” y que, aunque cambien los países, los mercados, las regulaciones y las culturas, “las grandes preguntas suelen ser las mismas”: ¿Cómo hago crecer mi empresa sin perder el control? ¿Cómo encuentro y desarrollo buenos líderes? ¿Cómo enfrento una crisis? ¿Cuándo es momento de cambiar de estrategia? ¿Cómo hago para que la empresa no se lleve toda mi energía y mi tiempo?

Además, en el intercambio entre empresarios exitosos del mundo hay un punto que resulta evidente: “El éxito económico no elimina necesariamente esas inquietudes”.

Por eso, Garretón estima que es cada vez más necesario normalizar las conversaciones sobre los errores y los fracasos. “En el mundo emprendedor aprendemos muchísimo de lo que no salió bien, pero todavía nos cuesta compartirlo”. En ese punto, asegura, EO marca la diferencia.

Una comunidad para ser mejores emprendedores

Entrepreneurs' Organization está orientada a fundadores, propietarios y emprendedores que lideran empresas en funcionamiento. Como criterio general, cada compañía debe facturar al menos un millón de dólares anuales, aunque internacionalmente la organización cuenta con iniciativas como Accelerator, dirigidas a emprendedores que se encuentran en etapas anteriores.

“Para nosotros hay algo tan importante como el tamaño de la empresa: la actitud”, remarca el presidente de EO en Uruguay, que busca personas con curiosidad, generosidad, ganas de aprender, disposición a compartir sus experiencias y voluntad de contribuir al crecimiento de otros.

“No importa si alguien dirige una empresa industrial, una tecnológica, una compañía de servicios o un negocio familiar. La diversidad de experiencias es precisamente lo que enriquece a la comunidad”, sostiene Garretón, quien participó de la fundación de EO en Argentina hace una década y experimentó de primera mano el alto valor de las conexiones genuinas que se generan en este ecosistema.

Desde su perspectiva, Entrepreneurs' Organization se diferencia de una asociación empresarial o una red tradicional de networking en que su foco no está en hacer negocios entre sus miembros, sino en ayudarse a ser mejores emprendedores. “Por supuesto que surgen oportunidades, relaciones comerciales y amistades. Pero ese no es el propósito central”, describe.

Se trata de una organización sin fines de lucro manejada por sus propios integrantes, cuyo funcionamiento se caracteriza por la confianza y la confidencialidad. “Me gusta pensar que en EO no necesitamos demostrar que somos exitosos; podemos mostrarnos como realmente somos”, dice, convencido de que esa apertura termina creando “vínculos extraordinarios”.

En la práctica, esto se manifiesta en los Forums: pequeños grupos de emprendedores que se reúnen periódicamente en un ámbito reservado para compartir sus desafíos personales y empresariales. “Imaginate tener un grupo de empresarios que comprende exactamente lo que estás viviendo, con quienes podés hablar abiertamente de una decisión difícil, un conflicto societario, un problema de liderazgo o incluso de cómo equilibrar tu empresa con tu familia. No se trata de que alguien te diga qué hacer, sino de escuchar las experiencias de quienes atravesaron situaciones similares”, comparte Garretón.

El potencial de conectar desde Uruguay con el mundo

EO ofrece acceso a experiencias educativas, encuentros internacionales, programas de liderazgo y, sobre todo, relaciones de confianza con emprendedores de distintos países, algo que, desde la mirada de su presidente, adquiere “un valor especial” en Uruguay.

“Cuando el mercado doméstico es relativamente pequeño, la conexión con el mundo deja de ser una ventaja y se convierte en una necesidad estratégica”, analiza Garretón. En esa línea, afirma que una de las metas del capítulo local es que aquellos miembros que busquen expandirse a Brasil, México, Estados Unidos o Europa encuentren en la organización una comunidad que los ayude a comprender esos mercados y a pensar más allá de las fronteras.

“Uruguay tiene una combinación de atributos que lo hace muy interesante: estabilidad institucional, talento, seguridad jurídica, calidad de vida y una cultura empresarial cada vez más conectada con el mundo”, sostiene el empresario, y destaca que “Uruguay es un país pequeño en población, pero no tiene por qué ser pequeño en ambición”, una idea que conecta con la filosofía de EO de potenciar las fortalezas locales a través de una red global.

“El lanzamiento oficial del 2 de diciembre en Montevideo, con la participación del liderazgo regional de EO, es una señal de ese compromiso. No queremos simplemente abrir un capítulo más. Queremos construir una comunidad que contribuya de manera concreta al desarrollo empresarial uruguayo”, resalta el presidente de Entrepreneurs' Organization.

Para este lanzamiento, la organización parte de una base de 30 miembros fundadores en el país. “Tenemos además nuevos emprendedores interesados en incorporarse y distintos procesos de admisión en marcha”, señala el titular de la entidad, quien considera que no solo resulta relevante crecer en cantidad de integrantes, sino construir una comunidad “sólida, diversa y participativa”.

De cara a los próximos años, Garretón espera que EO supere los 50 miembros en Uruguay y se consolide como “uno de los espacios de referencia para emprendedores que están construyendo empresas con ambición de crecimiento”.

Entrepreneurs' Organization recibe empresarios de todos los sectores de actividad y convoca especialmente a aquellos que están transformando negocios tradicionales a través de tecnología, innovación o nuevos modelos de gestión. “Queremos integrar emprendedores de tecnología, industria, comercio, servicios, agroindustria, turismo, real estate, salud y muchas otras actividades”, enumera.

Además, plantea una prioridad clara: ampliar la participación de mujeres emprendedoras y de nuevas generaciones de empresarios. “Me entusiasma particularmente la combinación entre quienes construyeron empresas sólidas durante décadas y quienes están desarrollando negocios completamente nuevos”, apunta.

El mejor momento para emprender

La inteligencia artificial (IA) está cambiando radicalmente las reglas de juego y este contexto es, para el presidente de Entrepreneurs' Organization Uruguay, uno de los motivos que transforman al momento actual en uno de los “más extraordinarios de la historia para emprender”.

En parte, lo atribuye a que hoy una empresa pequeña puede acceder a capacidades tecnológicas que hace pocos años estaban reservadas a grandes corporaciones. “Eso abre oportunidades enormes para países como Uruguay”, sostiene, e imagina un futuro en el que empresas de 10 o 20 personas puedan crear productos, desarrollar tecnología y operar internacionalmente con una escala que antes requería cientos de empleados.

En este contexto, el mayor desafío está en repensar “cómo organizamos nuestras empresas, cómo tomamos decisiones, cómo desarrollamos talento y cómo generamos valor”.

“En EO tenemos una oportunidad fantástica porque podemos aprender directamente de otros empresarios que ya están experimentando con estas transformaciones en diferentes industrias y países”, destaca. En ese marco, el presidente de EO Uruguay apunta que la IA no es solamente una oportunidad para crear nuevas compañías, sino la herramienta que permitirá reinventar prácticamente todas las empresas que ya existen.