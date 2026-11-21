Este año se cumple un siglo desde que una casona montevideana de principios del siglo XX pasó a manos del Estado italiano para convertirse en la residencia de sus representantes diplomáticos en Uruguay. La historia de la propiedad, repasó Café y Negocios en dialogo con Ramiro Rodríguez Barilari, investigador y editor del libro "La Casa Towers, residencia de la diplomacia italiana", se remonta a 1910, cuando el comerciante, empresario y bancario uruguayo Pedro Campbell Towers, mandó a construirla.

De ascendencia británica y entonces gerente del Banco Español del Río de la Plata, Campbell Towers encargó al arquitecto escocés Arthur Russell Inglis el diseño y la construcción de una residencia en Pocitos, a la que llamó Sunny Side (el lugar soleado).

En ese momento, Pocitos era todavía una zona de características humildes, a unque comenzaba a consolidarse como un lugar de veraneo y recreo para las clases acomodadas de Montevideo.

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“Es un castillo doméstico con cuatro niveles y una imagen bastante afrancesada . Pero a su vez tiene un interior bastante inglés. Hay un diálogo entre la mirada de la época, puesta en Francia y una contemplación a las referencias que podían tener el propio propietario así como el arquitecto por su origen”, detalló Rodríguez Barilari sobre la propiedad, que se inauguró en 1913.

Campbell Towers estaba casado con una argentina, también de la colectividad británica, con la que convivió en la casa. Además, aunque cuando se inauguró la casa sus hijos ya eran mayores, se estima que alguno de ellos puede haber vivido allí.

Foto: Armando Sartorotti / FocoUy

Sin embargo, la ambiciosa construcción terminó convirtiéndose en un proyecto difícil de sostener económicamente para el bancario, y tras hipotecar la propiedad en varias oportunidades, en 1917 decidió venderla a sus segundos propietarios.

Fue así que a esta historia se suma el matrimonio brasileño Da Porciúncula Rheingantz, vinculado al sector agropecuario.

Esta familia, en la que una nueva edición del libro La Casa Towers profundiza, reside en la propiedad entre 1917 a 1926.

Es en ese año el que el Estado Italiano, con el consejo del ingeniero Luigi Andreoni, adquiere la propiedad.

“Italia es muy conocida por tener un patrimonio inmobiliario de embajadas muy relevante. En cada país del mundo tiene embajadas de gran importancia, y esta casa era hecha por un arquitecto muy importante y una de las construcciones más interesantes de la ciudad”, contó a Café y Negocios el embajador de Italia en Uruguay, Fabrizio Petri, sobre esta decisión.

Foto: Armando Sartorotti / FocoUy

Además, la compra también se produjo en un momento en el que la colectividad italiana tenía una presencia particularmente significativa, tras una una fuerte inmigración hacia Uruguay a fines del siglo XIX y principios del XX.

Hoy, 100 años después de ese momento, la propiedad logró sobrevivir a las grandes transformaciones del barrio, con un lugar activo en la vida diplomática y cultural de la ciudad. Además, se prepara para una nueva etapa, con obras de restauración y proyectos que buscan poner en valor su patrimonio.

Restauración, puesta en valor y un nuevo parque: los proyectos de Italia para Casa Towers

Foto: Armando Sartorotti / FocoUy

Para el embajador, poder vivir en una casa de este tipo es un gran privilegio, pero además también conlleva la responsabilidad de valorizar y proteger el patrimonio.

En este sentido, sostuvo que el Estado italiano está poniendo una gran atención e interés para preservar y mantener la propiedad y adelantó que en las próximas semanas comenzarán nuevas obras de restauración, para las que se realizó una licitación con un presupuesto aproximado de US$ 1,2 millones.

Los trabajos tendrán como uno de sus principales focos la renovación del techo y de su estructura, además de intervenciones en las fachadas y otros elementos exteriores, con el objetivo de preservar la fisonomía original del edificio. La obra tendrá un plazo de ejecución previsto de hasta 230 días corridos. Más adelante, según explicó Petri, también está previsto avanzar con nuevas reformas en el interior.

A estos planes se suma la transformación de una cancha de tenis que tiene el predio en un parque. La iniciativa busca generar un pulmón verde en esa zona de Pocitos y, al mismo tiempo, generar un entorno que pueda aprovecharse para la realización de eventos.

“Esta es una casa de puertas abiertas, es parte de la vida de nuestra comunidad y recibió a todas las más importantes personalidades italianas, presidentes, actores. Está viva en el sentido más amplio de la palabra porque tiene una presencia que es a 360 grados, no solo de diplomacia en el sentido de encuentros diplomáticos, sino en el sentido de valorizar todo lo que una relación bilateral entre dos países puede conllevar”, cerró el embajador.

El libro, cómo fue la investigación y su nueva versión

Foto: Armando Sartorotti / FocoUy

Cuando los investigadores Rodríguez Barilari y Nery González Carsellia comenzaron a investigar sobre la propiedad para la publicación de la primera edición del libro, en el marco de un proyecto propuesto por el entonces embajador Massimo Leggeri, la única información que tenían era el nombre Towers y el del arquitecto.

El objetivo era reconstruir la historia de la casa a partir del contexto del propietario y su familia, pero también desde una perspectiva urbana y arquitectónica, para comprender cómo se insertaba la propiedad en el Pocitos de aquella época.

Fue así que, a partir del archivo de la embajada, que resguardaba todos los documentos relativos a lo notarial, pudieron mapear las hipotecas, las compraventas y reconstruir la historia del lugar. Además, pudieron contactar a la familia Tower para saber más sobre el hombre que impulsó esta construcción.

Ahora, la segunda edición del libro presentada recientemente incorpora nuevos aportes y documentación que amplían la reconstrucción histórica de Casa Towers. Entre las novedades, suma información sobre la familia brasileña que fue propietaria de la residencia, ncluye nuevos testimonios, fotografías y material gráfico, entre ellos una entrevista al primer representante diplomático italiano que residió en la casa. A su vez, incorpora una mirada sobre la historia de Pocitos y su evolución urbana, con aportes de la historiadora María Emilia Pérez Santarcieri y el contador Enrique Iglesias. Así también como la mirada del actual embajador de Italia.

Foto: Armando Sartorotti / FocoUy

En lo que es material gráfico, esta versión incorpora croquis de la casa realizados por cuatro arquitectos del colectivo Croquiseros Urbanos de Montevideo.

La publicación, que incluye fotografías históricas, planos y distintos testimonios, está disponible para su descarga gratuita en los sitios de la Embajada de Italia o se puede adquirir en el Instituto Italiano de Cultura.

Por otra parte, desde 2016 la casa puede visitarse en el Día del Patrimonio.