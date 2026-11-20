En las últimas dos décadas el grupo chino Alibaba experimentó una constante evolución de su modelo de negocio , que pasó de la intermediación informativa a un sistema de transacciones de ciclo cerrado, del modelo B2B al B2C, y de la venta a escala global a la operación global. Hoy, con más de 20 empresas que forman parte de su grupo, este poderoso holding permite entender no sólo cómo funciona el comercio digital en China, sino también hacia dónde se dirige.

Hoy uno de sus principales focos estratégicos está puesto en la inteligencia artificial , con inversiones en el desarrollo de modelos propios, chips y capacidad de computación en la nube.

En el marco de un Seminario de Economía Digital y Comercio Electrónico en China, una iniciativa impulsada por la Cámara de la Economía Digital (CEDU) y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), Café y Negocios visitó la sede de la empresa en Shanghái y conversó con Richard Lee , exdirectivo del área de Desarrollo Estratégico, quien habló sobre las distintas fases de crecimiento de la compañía y profundizó en la mirada de Alibaba hacia Uruguay.

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Los inicios de Alibaba se remontan a 1999. En aquel momento el internet en China apenas empezaba a despegar, sin embargo la capacidad productiva de la industria manufacturera china ya buscaba mercados en el extranjero.

Fue en ese contexto en que Alibaba lanzó Alibaba.com, una plataforma de intermediación informativa, que permitía a las pequeñas fábricas chinas conseguir pedidos en el extranjero a través de Internet.

En 2002, la compañía sumó el servicio “TrustPass”, que elaboraba perfiles crediticios de los comerciantes mediante certificación de terceros y el historial acumulado de transacciones. Posteriormente, incorporaron al sitio un sistema de publicidad basado en palabras clave, lo que permitió monetizar la plataforma.

En 2010, tras una década de trayectoria, millones de proveedores chinos ya formaban parte de la plataforma, conformando una base de recursos fundamental para la cadena de suministro del comercio electrónico transfronterizo de China.

En ese escenario, Alibaba lanzó su plataforma B2C “AliExpress”, dirigida directamente a consumidores individuales en el extranjero y conocida como la versión internacional de Taobao, la mayor plataforma de comercio electrónico de China, propiedad del grupo Alibaba, que funciona bajo un modelo de consumidor a consumidor.

Apoyada en la sólida cadena de suministro china, abrió rápidamente mercados como Rusia, Brasil y España gracias a productos con una excelente relación calidad-precio.

Esta etapa de consolidación se extendió hasta 2015.

En 2016, con el auge de Amazon y el auge del comercio electrónico en el Sudeste Asiático, Alibaba ajustó su estrategia: mediante operaciones financieras y adquisiciones, entró rápidamente en mercados regionales extranjeros de alto crecimiento y construyó una red minorista mundial.

En esta etapa la compañía adquirió e invirtió en varias empresas de comercio electrónico, como la plataforma asiática Lazada, a la que convirtió en la segunda mayor plataforma de comercio electrónico del Sudeste Asiático, la turca Trendyol para penetrar en los mercados de Oriente Medio y Europa y Daraz, plataforma de comercio electrónico de Asia del Sur, que cubre Pakistán, Bangladesh y otros países.

En ese contexto, empezó a poner foco en la logística, y fundó la empresa Cainiao, con la que inició su expansión internacional y comenzó a construir una red logística troncal mundial. Fue así que creó centros logísticos digitales (eHubs) en lugares como Lieja, Bélgica, y Kuala Lumpur, Malasia, para conseguir entregas mundiales en 72 horas.

A partir de 2023, la empresa comenzó a experimentar un auge de los servicios de gestión integral en AliExpress, ante una fuerte competencia de Temu y Shein. En este modelo, los comerciantes solo se encargan del suministro de productos, mientras que la plataforma se ocupa de las operaciones, la logística, el servicio postventa y la fijación de precios. A su vez, lanzaron la línea “Choice”, que ofrece productos de alta calidad seleccionados rigurosamente por la plataforma.

También en 2023, el Grupo Alibaba puso en marcha una transformación organizativa, en la que Alibaba International Digital Commerce se convirtió en un grupo de actividades independiente y hoy se posiciona como el segmento de actividad de mayor crecimiento dentro del Grupo Alibaba.

A partir de todo este repaso podemos ver la evolución del modelo de negocio de la compañía, que pasó de la intermediación informativa a un sistema de transacciones de ciclo cerrado, del modelo B2B al B2C, y de la venta a escala global a la operación global.

La situación actual del holding y sus últimos lanzamientos: desde modelos de IA hasta chips y centros de datos

Tras el paso por estas etapas la estructura actual de Alibaba se organiza en cuatro grandes grupos de negocio: el Grupo de Comercio Electrónico de China, que reúne plataformas como Taobao y Tmall; el Grupo de Comercio Digital Internacional, que incluye operaciones como AliExpress, Trendyol, Lazada, Daraz y Alibaba.com; el Grupo de Inteligencia en la Nube, que concentra el negocio de Alibaba Cloud; y un cuarto segmento que agrupa el resto de las actividades de la compañía, como Cainiao, de servicios de logística y distribución, DingTalk, una plataforma de comunicación y colaboración empresarial y Amap, una aplicación de mapas digitales y navegación.

Pero además del comercio electrónico, hoy Alibaba tiene uno de sus principales focos estratégicos en la combinación de computación en la nube e inteligencia artificial. La compañía viene trabajando en el desarrollo de modelos de gran escala desde hace varios años: en 2022 presentó la serie Tongyi y, en 2023, lanzó Qwen, su familia de modelos de lenguaje e inteligencia artificial multimodal.

El pasado 16 de noviembre, presentó Qwen4-Max, su modelo de inteligencia artificial más avanzado hasta el momento, con capacidades para procesar texto, imágenes y videos, y nuevas salvaguardas de seguridad. A su vez, en setiembre, anunció el chip de inteligencia artificial Zhenwu V900, desarrollado por su unidad de semiconductores T-Head. Según la compañía, el procesador triplica el rendimiento de su antecesor y estará disponible comercialmente en el primer trimestre de 2027.

En paralelo, Alibaba se fijó como objetivo superar los 20 gigavatios de capacidad global de sus centros de datos para 2032, vertical en la que ya tiene presencia en San Pablo.

En el ejercicio fiscal 2025/2026, cerrado el 31 de marzo de 2026, Alibaba registró ingresos por 1,02 billones de yuanes (unos US$148.400 millones), un incremento interanual del 3%. En tanto, durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026/2027, sus ingresos alcanzaron los 268.953 millones de yuanes, un 9% más que en igual período del año anterior.

Cómo ven a Uruguay y las nuevas vías de cooperación que se abren

Richard Lee, exdirectivo de la compañía, y quien se desempeña hoy como director del Centro de Servicios de Comercio Transfronterizo (Wuhan) de Gongdao Technology (Alibaba) habló en diálogo con El Observador sobre la mirada de Alibaba hacia Uruguay.

En este sentido, destacó la estabilidad política del país y su nivel educativo, y habló de la posibilidad de desarrollar negocios en el mercado uruguayo.

“Desde el punto de vista de los negocios, consideramos que Uruguay tiene una situación política muy estable y un nivel educativo elevado. Por eso, tenemos mucha confianza en las posibilidades de desarrollar negocios en Uruguay”, sostuvo.

Además, agregó que si bien anteriormente los mercados principales de China de exportación eran EEUU y Europa, ahora el nuevo mercado emergente son los países del sur global.

A su vez, adelantó que la internacionalización de su infraestructura de capacidad de cómputo es una parte fundamental de la estrategia global de Alibaba en inteligencia artificial. En esta línea, mencionó que Latinoamérica y Uruguay podrían estar estar dentro de los países que consideren en planes futuros de expansión.

Sin embargo, aclaró que la instalación o ampliación de centros de datos en cada país depende del volumen de negocio que alcance ese mercado.

Por otra parte, recientemente Alibaba y el Gobierno Popular del Distrito de Jiangxia de Wuhan crearon un equipo especializado para la cooperación comercial transfronteriza: el Centro de Servicios de Comercio Transfronterizo (Wuhan).

Este centro tiene como objetivo reunir empresas transnacionales y transfronterizas de China, gestionar los trámites de registro de empresas extranjeras en China y ofrecer servicios para la realización de operaciones de importación y exportación. Esta oportunidad puede abrir la puerta para que empresas uruguayas se acerquen a este ecosistema.

Además en lo que es el segmento empresas, mediante el modelo de Alibaba Tongyi Qianwen, la empresa ofrece a comerciantes transfronterizos herramientas como la traducción por IA, la atención al cliente por IA y las imágenes de producto generadas por IA, reduciendo así las barreras lingüísticas y operativas.

Los cinturones industriales: otro punto a mirar desde Uruguay

Lee también recomendó que Uruguay conozca los clústeres industriales de comercio electrónico transfronterizo que existen en las distintas provincias de China.

A partir de sus propias características y ventajas industriales, las provincias chinas han desarrollado, a nivel de sus distritos, zonas y conglomerados industriales especializados, con perfiles y objetivos bien definidos. En estas áreas se concentra una gran cantidad de empresas manufactureras de distintos tamaños, con características propias y productos de calidad.

Según reseña el referente de Alibaba en China existen 87 clústeres industriales de comercio electrónico transfronterizo considerados prioritarios a nivel nacional.

Ciudades como Shenzhen por ejemplo concentran actividades vinculadas a la electrónica, las nuevas energías, la joyería y los dispositivos médicos; Guangzhou se destaca por la industria cosmética y los artículos deportivos; Foshan, por la fabricación de muebles; y Shunde, por los pequeños electrodomésticos. Dongguan reúne industrias textiles, de confección y de alta tecnología, mientras que Yiwu se especializa en bisutería y artículos para mascotas, y Anji en la fabricación de sillas y toallas de fibra de bambú.

También hay polos más específicos, como el de guitarras en Huiyang, paraguas en Shangyu y juguetes de rompecabezas en Chenghai.