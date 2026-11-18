El Aeropuerto Internacional de Carrasco inauguró su nueva Sala VIP de Partidas , un espacio de más de 2.300 m² que más que duplica la superficie anterior y redefine la experiencia previa al vuelo. La propuesta incorpora ambientes diseñados según las necesidades de cada pasajer o, una renovada oferta gastronómica, amenities, espacios de relax, servicios exclusivos y una gran terraza abierta de más de 600 m² con vistas a la pista.

La sala ofrece espacios concebidos para diferentes tipos de viaje y momentos de espera, integrando hospitalidad, confort y funcionalidad. Sectores para descanso, trabajo, encuentros familiares y disfrute gastronómico conviven en un entorno acogedor y con mucha luz natural , cuyo diseño moderno y la cuidada selección de materiales nobles y duraderos acompañan la estética de la terminal y enriquecen la experiencia del pasajero.

“Con la inauguración de la nueva sala buscamos seguir mejorando la experiencia de quienes pasan por el aeropuerto, sumando un espacio que combina comodidad, diseño y servicios de calidad. Esta renovación nos permite ampliar nuestra propuesta y ofrecer a los pasajeros un entorno pensado para que disfruten de una espera relajada y placentera ”, sostuvo Federico Cabrera, director de Operaciones de Aeropuertos Uruguay.

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El espacio se destaca por una moderna barra de bebidas, tragos y café de especialidad, además de una propuesta gastronómica de primer nivel, áreas de relax con cómodos baños y duchas, y un amplio sector infantil especialmente diseñado para los más pequeños, contemplando las necesidades de quienes viajan por negocios, placer o en familia.

La sala también dispone de sectores exclusivos para membresías y cuentas corporativas, donde además se incluyen platos del reconocido chef Juan Pablo Clerici (Café Misterio), e incorpora como una de sus principales novedades una terraza abierta de más de 600 m², un espacio diferencial que permite disfrutar de vistas despejadas hacia la plataforma y observar de cerca la operación aeroportuaria antes de embarcar.

Ubicada en el piso superior del aeropuerto, en el área de embarque, la sala responde a la creciente demanda de servicios preferenciales en la industria aeroportuaria y continúa elevando los estándares de calidad en la principal terminal aérea del país.

El acceso está disponible a través de Aeropuertos VIP Club con distintas modalidades que incluyen cuenta personal y membresías anuales, premium o corporativas.