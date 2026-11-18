La Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ) aprobó la propuesta integral del programa Verano Educativo 2027 , que establece las condiciones de funcionamiento de las escuelas durante las vacaciones, los criterios de inscripción y las fechas previstas para el desarrollo de las actividades.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El programa busca dar continuidad a las trayectorias educativas de los estudiantes durante el verano mediante propuestas que combinan actividades recreativas, deportivas, artísticas y de aprendizaje .

Según el documento, Verano Educativo se concibe como un espacio complementario a la educación durante el año lectivo, que permite ampliar las oportunidades de aprendizaje y fortalecer la convivencia entre los estudiantes.

Imputaron por homicidio al hombre que escapó de la Policía subiéndose a la vereda de 18 de Julio

¿Cuándo empiezan las clases de Educación de Adultos en 2027? El calendario de ANEP con las fechas de vacaciones

De acuerdo con el calendario aprobado por Primaria, las actividades comenzarán el 8 de enero de 2027 y finalizarán el 5 de febrero .

El horario de funcionamiento será de 08:30 a 13:30 horas, aunque la organización de cada jornada podrá adaptarse a las características de los proyectos educativos y de las modalidades de funcionamiento.

La propuesta contempla actividades dentro y fuera de los centros educativos, así como experiencias de aula expandida, juegos, talleres y propuestas culturales.

El programa podrá desarrollarse en diferentes modalidades: escuelas sedes habituales, escuelas sedes designadas, escuelas sedes culturales, escuelas sedes deportivas y escuelas sedes con foco en educación inicial.

Cuándo son las inscripciones y quiénes tendrán prioridad

La ANEP estableció que las inscripciones se realizarán entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre de 2026.

Las familias deberán inscribir a los estudiantes en los centros educativos habilitados para participar del programa.

La circular establece un orden de prioridad para la asignación de los lugares disponibles:

Estudiantes de la escuela.

Hermanos.

Estudiantes que se encuentren bajo tutela del Estado.

Estudiantes con ausentismo crónico.

Orden de inscripción.

El documento define como estudiantes con ausentismo crónico a aquellos de primero a sexto año que hayan registrado más de 15 inasistencias durante el año, con una consideración específica para quienes cursan bajo la modalidad de escolaridad múltiple o presentan más del 50% de inasistencias justificadas.

Las inspecciones departamentales serán las encargadas de orientar el proceso de inscripción, teniendo en cuenta las características de cada territorio, la capacidad de las sedes y las propuestas disponibles.

Qué actividades tendrán las escuelas de verano

La propuesta educativa plantea que los niños participen en experiencias de aprendizaje que trasciendan las formas habituales de organización escolar.

Entre las actividades previstas se encuentran talleres, proyectos, juegos, propuestas artísticas, deportivas y culturales, además de experiencias vinculadas con el entorno y la comunidad.

El programa también busca fortalecer la convivencia, el respeto por la diversidad, la autonomía y el bienestar socioemocional.

En ese sentido, la ANEP plantea que las escuelas de verano no sean únicamente una extensión de las clases habituales, sino espacios para experimentar otras formas de aprender y compartir.

Las fechas del calendario de Verano Educativo 2027

Según el cronograma incluido en la circular, las principales fechas son:

30 de noviembre al 11 de diciembre de 2026: inscripción de estudiantes.

21 de diciembre de 2026: formación para los equipos de Verano Educativo.

6 de enero de 2027: inicio de las actividades de los equipos docentes.

8 de enero de 2027: comienzo de las actividades con los niños.

5 de febrero de 2027: cierre de las actividades del programa.

La organización de las sedes, la conformación de los equipos y la asignación de los cargos estarán a cargo de las inspecciones departamentales.

La ANEP también prevé instancias de seguimiento y evaluación de los proyectos, con el objetivo de valorar las experiencias desarrolladas y su contribución a la continuidad de las trayectorias educativas.