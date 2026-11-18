La Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) establece el lunes 8 de marzo de 2027 como fecha de inicio de actividades en los centros y espacios educativos de todo Uruguay. Según el calendario elaborado por el organismo, las inscripciones presenciales en los centros de adultos se realizarán los días 10, 11 y 12 de febrero.

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¿Cuándo son las vacaciones de Educación de Adultos en 2027? El receso de invierno está previsto entre el 28 de junio y el 2 de julio, mientras que las vacaciones de primavera serán del 20 al 24 de setiembre.

Ambos períodos coinciden con los establecidos para Educación Inicial, Primaria, Secundaria y UTU.

¿Cuándo terminan las clases de Educación de Adultos en 2027? Los cursos finalizarán el martes 14 de diciembre de 2027, mientras que los actos de cierre y las muestras de los trabajos realizados durante el año se desarrollarán entre el 15 y el 17 de diciembre.