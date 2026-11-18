La Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) establece el lunes 8 de marzo de 2027 como fecha de inicio de actividades en los centros y espacios educativos de todo Uruguay. Según el calendario elaborado por el organismo, las inscripciones presenciales en los centros de adultos se realizarán los días 10, 11 y 12 de febrero.
¿Cuándo empiezan las clases de Educación de Adultos en 2027? El calendario de ANEP con las fechas de vacaciones
Los cursos comenzarán el 8 de marzo y finalizarán el 14 de diciembre. Las inscripciones presenciales se realizarán en febrero