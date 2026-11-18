El inicio de clases en los liceos públicos de Uruguay será escalonado en 2027 , según el calendario elaborado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) .

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Los alumnos de séptimo grado de Educación Básica Integrada (EBI) comenzarán el lunes 1° de marzo , mientras que los estudiantes de octavo y noveno iniciarán el martes 2 de marzo .

En Educación Media Superior, el inicio de clases está previsto para el 1° de marzo, tanto para primer año como para segundo y tercero del Plan 2006.

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Las vacaciones de invierno serán del 28 de junio al 2 de julio de 2027 , mientras que las de primavera se extenderán del 20 al 24 de setiembre .

Ambos períodos coinciden con los establecidos para las escuelas públicas.

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El proyecto de ANEP establece que los cursos de séptimo, octavo y noveno del Plan 2023 y los de Educación Media Superior finalizarán el viernes 26 de noviembre.

Sin embargo, la actividad educativa continuará durante diciembre para los estudiantes que deban participar en instancias de acompañamiento pedagógico o rendir pruebas de acreditación.

En el caso del Plan 2023 de EBI, el acompañamiento pedagógico específico está previsto entre el 1° y el 13 de diciembre, mientras que las pruebas de acreditación se desarrollarán del 20 al 28 de diciembre.