La Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) comenzará sus cursos de 2027 de manera escalonada, según el calendario de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
En Educación Media Básica, los estudiantes de séptimo grado de Educación Básica Integrada (EBI) comenzarán el lunes 1° de marzo, mientras que los de octavo y noveno iniciarán el martes 2.
También comenzarán el 1° de marzo los alumnos de primer año de Educación Media Básica Tecnológica y determinados módulos de Formación Profesional Básica.
En Educación Media Superior, el inicio será escalonado: primer año comenzará el 1° de marzo, segundo el 2 y tercero el 3.
Por su parte, los cursos técnicos terciarios, tecnólogos e Ingeniería Tecnológica iniciarán el lunes 8 de marzo.
¿Cuándo son las vacaciones de UTU en 2027?
El receso de invierno para Educación Media será del lunes 28 de junio al viernes 2 de julio, mientras que las vacaciones de primavera serán del 20 al 24 de setiembre.
Estas fechas coinciden con las previstas para escuelas y liceos.
¿Cuándo terminan las clases de UTU en 2027?
Los cursos de Educación Media Básica de los planes 2023 EBI y 2025 EMBT finalizarán el 26 de noviembre, al igual que los de Educación Media Superior.
En cambio, los cursos de Formación Profesional Básica de los planes 2021 y 2025 terminarán el 19 de noviembre.
Los cursos técnicos terciarios también tienen prevista su finalización para el 19 de noviembre.
Posteriormente se desarrollarán las instancias de acompañamiento pedagógico y evaluación correspondientes a cada plan.