La Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) comenzará sus cursos de 2027 de manera escalonada , según el calendario de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

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En Educación Media Básica, los estudiantes de séptimo grado de Educación Básica Integrada (EBI) comenzarán el lunes 1° de marzo, mientras que los de octavo y noveno iniciarán el martes 2.

También comenzarán el 1° de marzo los alumnos de primer año de Educación Media Básica Tecnológica y determinados módulos de Formación Profesional Básica.

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En Educación Media Superior, el inicio será escalonado: primer año comenzará el 1° de marzo, segundo el 2 y tercero el 3 .

Por su parte, los cursos técnicos terciarios, tecnólogos e Ingeniería Tecnológica iniciarán el lunes 8 de marzo.

¿Cuándo son las vacaciones de UTU en 2027?

El receso de invierno para Educación Media será del lunes 28 de junio al viernes 2 de julio, mientras que las vacaciones de primavera serán del 20 al 24 de setiembre.

Estas fechas coinciden con las previstas para escuelas y liceos.

¿Cuándo terminan las clases de UTU en 2027?

Los cursos de Educación Media Básica de los planes 2023 EBI y 2025 EMBT finalizarán el 26 de noviembre, al igual que los de Educación Media Superior.

En cambio, los cursos de Formación Profesional Básica de los planes 2021 y 2025 terminarán el 19 de noviembre.

Los cursos técnicos terciarios también tienen prevista su finalización para el 19 de noviembre.

Posteriormente se desarrollarán las instancias de acompañamiento pedagógico y evaluación correspondientes a cada plan.