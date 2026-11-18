La selección uruguaya goleó 5-0 a República Dominicana este martes por la noche en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado , en el que fue el segundo y último amistoso de la fecha FIFA de noviembre para los dirigidos por Diego Forlán , así como el último encuentro del año de la celeste.

Meses después de pasar por la dura eliminación del Mundial 2026 en fase de grupos , la selección se reencontró con su gente en Maldonado y pudo disfrutar de una despedida del año con sabor a fiesta , en medio de un nuevo comienzo bajo el mando de Forlán.

Rodrigo Aguirre abrió el marcador para la celeste al final de un primer tiempo parejo, y en el segundo tiempo llegó la lluvia de goles . Federico Viñas, Nicolás de la Cruz de penal, Federico Valverde y el debutante Bruno Damiani anotaron los restantes cuatro tantos, para cerrar los primeros cinco partidos del nuevo DT celeste con 18 goles a favor.

Tras el encuentro varios futbolistas hablaron con los medios presentes en Maldonado. Uno de ellos fue Federico Valverde, que en una entrevista con AUF TV destacó que "hacia mucho" que no jugaba en Uruguay con la selección, y destacó la "emoción" que sintió cuando metió su gol y vio "el apoyo de la gente".

Lo que no se vio de Uruguay 5-0 Dominicana en Maldonado: la gran respuesta de la gente, los aplausos para Forlán y el reencuentro de la selección con sus hinchas

Uruguay 5-0 República Dominicana: tras un opaco primer tiempo, la selección de Diego Forlán despertó en el segundo tiempo y celebró una goleada con sus hinchas

"Lo importante era seguir teniendo rodaje con el cuerpo técnico, con Diego y con el Ruso, seguir agarrando la idea de ello, y regalarle una victoria a la gente que vino. Agradecerles de corazón, nos sentimos muy felices todos los jugadores, del primero al último. Para mí fue una noche mágica, y seguramente todo el plantel sintió lo mismo", valoró el volante del Real Madrid.

Incluso, el capitán celeste expresó que le dieron "ganas de parar el tiempo" y "llorar". "He pasado momentos duros, ya llegarán las buenas. Intento disfrutar cada momento que me toca disfrutar con ellos, me lo llevo para mí", afirmó.

Consultado sobre qué dejaron estos amistosos a la selección, Valverde contestó: "Estar unidos, estar juntos, eso es lo primordial, saber lo que queremos, los objetivos, y de a poco ir agarrando la idea que quiere Diego junto al Ruso (Diego Pérez), tácticamente seguir puliendo todo eso de cara al futuro".

Ronald Araujo: "Hay gente que no tiene posibilidades de ir hasta Montevideo"

En una rueda de prensa, Ronald Araujo destacó que fue "muy lindo" el haber jugado en Maldonado, y aseguró que la selección necesitaba volver al país.

"Venir al interior también es bueno. Hay que hacerlo más, hay que ir a Rivera también. Hay gente que no tiene posibilidades de ir hasta Montevideo", expresó el zaguero riverense.

Araujo aseguró que el equipo debe "seguir trabajando", ya que todavía "queda mucho" por mejorar, y al ser consultado sobre su estado físico marcó que está "bien, muy contento y disfrutando".

Ronald Araujo tras la victoria de Uruguay contra República Dominicana Video: Sebastián Amaya

José María Giménez: la "alegría" de "estar a la altura"

José María Giménez Foto: Gastón Britos/Focouy

Otro de los que habló fue José María Giménez, que destacó en una rueda de prensa la "alegría inmensa" de "haber podido ganar y estar a la altura del partido y de la expectativa de la gente".

"Al principio como todo, partido difícil, pero supimos encontrar el camino", expresó el zaguero tras el encuentro.

Josema se mostró feliz por los jugadores jóvenes que sumaron minutos en esta doble fecha, y marcó que "son minutos de experiencia para que sigan creciendo a nivel personal y aportar a la selección". "Es lo que todos necesitamos", sentenció.

Nicolás de la Cruz: "En el club no tengo minutos, pero Diego me dio confianza"

Nicolás De La Cruz Foto: Gastón Britos/Focouy

Nicolás de la Cruz también pasó por los micrófonos de AUF TV, donde declaró que es "feliz" estando en la selección. "Fue una linda noche para compartir con nuestra gente, para reencontrarnos, para sentir el calor del pueblo uruguayo. Creo que lo hicimos bien y todo el mundo se va con una sonrisa", agregó.

El mediocampista del Flamengo valoró el gesto de todos sus compañeros al ir a abrazarlo tras su gol: "Ellos saben lo que uno vive, lo que siente por esta camiseta, por querer competir, estar a la altura. En el club no tengo minutos, pero Diego me dio confianza, me entrené, me vengo entrenando muy bien, siempre preparado para aportar del lugar donde me toque. Hoy fueron unos minutos y me sentí muy cómodo, esperemos seguir por este camino".

Por último, De la Cruz agradeció a todo el público que se acercó a ver a la selección a Maldonado. "Luego de un traspié y una enorme decepción, tanto para ellos como para nosotros, que hoy estén acá presentes para nosotros es muy importante", marcó el volante, que espera que puedan seguir "todos juntos, alineados" con la tribuna para después "devolverle alegrías".

Santiago Mele: "Fue un año muy desafiante en todo sentido"

Otro de los que habló en rueda de prensa fue Santiago Mele, que destacó que "cuando a uno le transmiten la confianza de ser convocado y jugar uno lo valora y sabe que tiene que responder".

"Qué más lindo que cerrar acá de local, con todo el cariño de la gente, con el gran resultado a favor. Creo que todos nos lo merecíamos y nos lo debíamos", continuó el arquero, que valoró el acompañamiento de la gente para cerrar un 2026 complejo para Uruguay.

"Fue un año muy desafiante en todo sentido, con altos, con bajos, a nivel colectivo y personal, es importante saber que siempre sale el sol, que todo pasa y que ahora se viene lo mejor", sentenció.

Santiago Mele tras la victoria de Uruguay contra República Dominicana Video: Sebastián Amaya

Juan Rodríguez: "Es un orgullo representar la camiseta de Uruguay"

Juan Rodríguez, Mathías Olivera e Ignacio De Arruabarrena Foto: Gastón Britos/Focouy

Los medios también recogieron las palabras de Juan Martín Rodríguez, quien enfatizó que para él es "un orgullo representar la camiseta de Uruguay".

Consultado sobre qué le pidió Forlán a la hora de ingresar, explicó que el entrenador le dijo que esté "tranquilo y atento", ya que los dominicanos "trataban de sacar contras rápidas".

Al defensor también le preguntaron si se había detenido a pensar todo lo que le había pasado en estos últimos dos años, en los que pasó por Boston River, Peñarol, Cagliari y la selección. "Miro para adelante más que nada, no te da mucho tiempo para ponerte a pensar, nunca fue mi idea ponerme a pensar lo que voy transcurriendo sino ir paso a paso y mirar para adelante", contestó.