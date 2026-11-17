La expresión live shopping está cada vez más integrada en la dinámica del comercio digital chino, con una aplicación que trasciende al retail y alcanza a sectores tan diversos como la industria alimentaria y la agricultura. En el gigante asiático es habitual encontrarse con grandes estudios dedicados a esta modalidad de venta digital, en la que a través de videos transmitidos en directo, vendedores, marcas o creadores de contenido presentan productos, muestran sus características, interactúan con los espectadores y responden sus consultas . En simultáneo, los usuarios pueden descubrir productos y concretar la compra en la misma plataforma sin salir de la transmisión.

También es habitual encontrar personas que realizan este tipo de transmisiones desde la calle o en los propios comercios, así como empresas extranjeras que alquilan estudios y espacios especializados para acercar sus productos al consumidor asiático.

Así pudo constatarlo Café & Negocios durante una recorrida por China en el marco de un Seminario de Economía Digital y Comercio Electrónico, una iniciativa impulsada por la Cámara de la Economía Digital (CEDU) y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI).

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En ese contexto, Shuai Yong, fundador de Shanghai Jieling Network & Technology Co. Ltd., una empresa de origen chino dedicada al desarrollo y asesoramiento del comercio electrónico por venta de transmisión en vivo dio su visión en entrevista con Café y Negocios sobre esta modalidad de ecommerce.

Para el experto, más allá de su éxito en Asia, esta tendencia experimenta una ola globalizadora, impulsada por ejemplo por el desembarco de Tik Tok Shop en cada vez más mercados.

En América Latina en particular Tik Tok lanzó esta función en México en febrero de 2025 y en Brasil en mayo de 2025. Y aunque según pudo saber Café & Negocios aún no existe una confirmación sobre la llegada de este servicio a Uruguay, para Yong es fundamental comenzar a prepararse para llegar preparados a esta nueva tendencia.

Para Andrés Marrero, presidente de CEDU, mientras en Uruguay estamos acostumbrados a la generación de demanda con publicidad tradicional y captación de demanda preexistente en buscadores y agentes, China ve al live shopping como un motor y uno de los ejes principales de generación de demanda para el comercio electrónico en su país.

"En Uruguay prácticamente no existe. Pero podemos llegar a esperar que se convierta en un fenómeno que veamos crecer en los próximos años también", subraya Marrero.

Según datos brindados por el especialista chino, se estima que el Valor Bruto de la Mercancía global vendido a través de este modelo de negocio superará los US$ 100.000 millones en 2026. En los últimos años, repasó, este indicador pasó de US$ 4.400 millones en 2022, a US$ 16.300 millones en 2023, US$ 33.200 millones en 2024 y US$ 64.300 millones en 2025. En América Latina en tanto, el Valor Bruto de la Mercancía alcanzó en el primer semestre de 2026 los US$ 2.280 millones, con una tasa de crecimiento líder a nivel mundial.

“El comercio de contenido es la próxima generación de la infraestructura minorista”, sostuvo Yong.

Cómo funciona este modelo y las plataformas que se llevan la mayor cuota de mercado

En China estas transmisiones comerciales en vivo suelen extenderse durante unas cuatro horas y pueden estar a cargo de distintos perfiles: desde trabajadores de la propia empresa capacitados para presentar y vender sus productos, hasta influencers reconocidos contratados para atraer audiencias más amplias

Actualmente en el país asiático existen tres grandes plataformas que concentran este tipo de ventas. Una de ellas es Douyin, la versión exclusiva para China de TikTok.

Esta plataforma mantiene la primera posición en materia de cuota de mercado, con un formato que combina recomendación algorítmica, videos cortos y transmisiones en vivo.

A diferencia de Uruguay, China cuenta una funcionalidad integrada en la aplicación que permite a los usuarios comprar productos sin salir de la plataforma, una herramienta que también llegó recientemente a mercados como México y Brasil.

Por otro lado está Kuaishou, una aplicación y red social china de videos cortos, transmisiones en vivo y comercio electrónico, que ocupa el segundo lugar en cuota de mercado, con una ventaja en mercados de menor renta. Su modelo de “comercio electrónico de confianza” se caracteriza por una fuerte vinculación entre los streamers y sus seguidores, con un marcado componente de esfera privada.

Por último aparece Taobao Live, una plataforma que fusiona comercio electrónico y transmisiones en vivo, con una sólida base de cadena de suministro y un ecosistema maduro de marcas y comerciantes. Al hacer una equivalencia con Uruguay, el experto sostuvo que esta aplicación funciona de manera a similar a Mercado Libre.

Además, canales de mensajería como WeChat y redes sociales como Xiaohongshu están también actualmente subiéndose a esta ola.

Las recomendaciones del experto para el ecosistema empresarial uruguayo

Según la experiencia de China, el live shopping no es un complemento de canales, sino una reestructuración sistemática de “personas, productos y escenarios”.

Es por eso que, para el experto, aunque Uruguay aun no cuenta con una funcionalidad de este tipo, no debe esperar a la habilitación de una plataforma como TikTok Shop para empezar a trabajar.

“Que TikTok Shop aún no esté habilitado constituye precisamente una ventana de bajo costo”, sostuvo el empresario Chino.

En esta línea, recomendó empezar a experimentar con formatos similares en plataformas como Mercado Libre, tiendas independientes y WhatsApp.

A su vez, en esta fase sugirió a las empresas uruguayas aprovechar el tráfico orgánico y el tráfico pagado para acumular activos de contenido, así como empezar a formar una matriz de creadores.

“Las empresas pueden formar sus propios streamers e influencers, para que cuando se abra el mercado ya puedan empezar a trabajar en subir las ventas”, dijo a Café y Negocios.

Otro de sus consejos fue trabajar en convertir a Uruguay en una base para el Cono Sur.

“Tomando el Puerto Libre de Montevideo como depósito, se podría hacer que Uruguay sirva como un punto de escala para que lleguen los productos a otros países vecinos”, sostuvo.

En cuanto a la diferencia de escala de Uruguay y China, el experto mencionó que hay países de menor tamaño en Asia en los que este modelo de negocio es exitoso.

“La baja población no significa desventajas sino ventajas”, aseguró. Además se mostró positivo por el desempeño que este modelo podría tener en Uruguay, y mencionó que la publicidad de TikTok, que funciona en el país desde mayo de este año, ya llega a gran parte de las personas adultas.

En cuanto a la estructura que deben adaptar este tipo de contenidos, para Yong, la clave es iniciar con una estrategia para retener a la audiencia, al que llama método de apertura dorada. En este segmento, que se estima que dure unos cinco minutos, se anuncia de inmediato los mayores beneficios del día, los puntos destacados de los productos nuevos y el horario de sorteos. Se utilizan “ganchos” para retener el tráfico y elevar rápidamente el peso de la sala de transmisión.

El segundo paso tiene que ver con una estrategia de precios progresiva. Primero se indica el precio de mercado, luego el precio de la promoción, se suman los obsequios y, finalmente, se anuncia el precio exclusivo de la sala de transmisión en vivo. Para el experto las comparaciones amplían la percepción del descuento y estimulan el impulso de compra.

En cuanto se avanza se aplica una programación cíclica de productos, y se rota entre productos de atracción de tráfico, productos de movimiento y productos rentables. Cada 30 minutos se lanza una oferta relámpago para activar la permanencia. De esta manera la combinación de precios altos y bajos equilibra la captación de nuevos usuarios y la monetización.

A esto se suma la estrategia de conversión por incentivo a la compra, por ejemplo con cuentas regresivas, actualización en tiempo real del stock y reporte continuo de unidades vendidas. Así como mecanismos como sorteos con contraseña en los comentarios, pedidos gratuitos por captura de pantalla y desbloqueo de beneficios al alcanzar metas de “me gusta”, lo que aumenta continuamente la tasa de interacción y activa el algoritmo para recomendar más tráfico.

Si bien el experto todavía no trabaja con empresas de la región, manifestó su interés en explorar este mercado a través de la asesoría a compañías.

La ventaja de llegar primero a un mercado que empieza a despegar

En diálogo con Café & Negocios, Virginia Dendi, cofundadora de Vivi Smart Growth, una agencia de marketing digital partner oficial de plataformas como Google, Meta Business y TikTok Ads, repasó el estado de esta tendencia en Uruguay y los desafíos y oportunidades que abre para las marcas.

“El desafío, como siempre, está en las marcas: que se animen a hacerlo primero. Las que arranquen ahora ganan dos cosas. Por un lado, aprendizaje: cuando esto sea un boom, ya van a estar súper preparadas. Por otro, demanda: el early adopter se va a quedar con la demanda que ya existe del otro lado”, aseguró.

Aunque su agencia tiene clientes en Argentina que cada vez hacen más live shopping, los vivos de Instagram mejoraron considerablemente y la publicidad de TikTok ya funciona en Uruguay, para la experta el desarrollo de este modelo aún experimenta una etapa incipiente en la región. Sin embargo, la llegada de TikTok Shop al Cono Sur podría facilitar el desarrollo de esta modalidad. “Seguramente TikTok Shop llegue al Cono Sur en breve, y eso nos va a facilitar mucho las cosas”, señaló.

En este sentido, uno de los principales aprendizajes que Dendi se llevó de China tiene que ver con la estructura que desarrollaron alrededor del live shopping.

“Algo que me parece que está muy bueno copiar de China es toda la estructura que tienen armada para el live shopping: la infraestructura, la tecnología y cómo organizan todo. Creo que las empresas que ya lo están haciendo y lo puedan profesionalizar van a ser las que lideren el mercado ”, cerró.