Los jóvenes tenían en la cabeza ahorrar dinero para poder emprender. “Cuando era niña no sabía qué quería hacer, pero sí que quería tener mi propia empresa”, cuenta la joven, que no tiene ejemplos de emprendedores en su familia ni tampoco en la de su novio.

Así fue que en abril de 2025, Valentina y Ezequiel partieron hacia Nueva Zelanda tras haber vendido su moto y su auto para poder pagar los costos de la travesía de Working Holidays que los acercaría a su negocio. “Nos fuimos con la premisa de juntar plata para poder venir a Uruguay, generar alguna idea y poder invertirla”, señala la emprendedora.

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La tecnología que en Nueva Zelanda era moneda corriente no estaba aún en el radar de los productores uruguayos. Martínez y Correa decidieron aventurarse en ese negocio y viajaron a China para encontrar los mejores dispositivos para implementar la tecnología. Esto lo combinaron con el desarrollo de la plataforma que pudieron hacer in house. “Por suerte mi padre es programador, entonces no tuvimos que costear eso que nos hubiese salido carísimo”, sostuvo Martínez. Con su trabajo y la inversión de sus ahorros, que rondaban los US$ 10.000, nació Bovintel.

Lo más difícil, reconoce la emprendedora, fue hablar el lenguaje del productor uruguayo y llegar a los primeros clientes cuando no tenían contactos ni tampoco un gran inversor o sponsor que los respaldara. Sin embargo, una vez que concretaron las ventas iniciales, hace aproximadamente dos meses, el boca a boca fue su mejor aliado.

“Una vez que hicimos la prueba piloto, otro productor se enteró y nos dijo que quería comprarnos 35 collares para probar. Los compró, vio que realmente funcionaba y nos quiso comprar más para todo su rodeo. Ahora tiene 170 collares ya operativos. Y ahora, dentro de un mes, colocamos 230 en Tacuarembó, otro productor, y tenemos seis a prueba en UPM”, cuenta la fundadora de Bovintel.

En ese momento, en paralelo a su salida al mercado, les cayó “un baldazo de agua fría” cuando el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) anunció su colaboración con el unicornio neozelandés Halter en Uruguay. La empresa que en marzo alcanzó una valuación de más de US$ 2.000 millones, dio a conocer en setiembre el testeo de su tecnología de alambrado virtual en la Unidad de Bovinos de Carne de INIA La Estanzuela, que involucra a 100 animales de la raza Hereford.

La pareja se postuló a un fondo de INIA que aún está en suspenso y cuando se enteraron que Halter ya estaba haciendo pruebas con el Instituto lo vivieron como “un golpe”. “Es una empresa multimillonaria que no necesita apoyo”, resalta Martínez, que, de todos modos, apuesta por mirar el vaso medio lleno y hace hincapié en que la llegada del unicornio despertará más interés también por su solución.

“Somos una empresa nacional y queremos crecer; obviamente, estamos abocados 100% al productor”, resalta la emprendedora, que encuentra un gran punto a favor en que adaptan la plataforma a los intereses y necesidades de los productores uruguayos al tiempo que venden los collares en lugar de alquilarlos como hace Halter, lo que también puede ofrecer una mejor rentabilidad a largo plazo, aunque inicialmente la inversión sea mayor.

Consultada al respecto, Martínez cuenta que los productores que los eligen saben que Halter comenzará a operar en seis meses y que quizás lo hagan a precios más bajos, pero los uruguayos les ofrecen diferenciales en los que confían. “Destacan que hablamos español y que estamos 100% con el productor, hablando con ellos para mejorar”, enfatiza.

“Un productor nos decía: ‘Tengo 100 animales, los 100 comen lo mismo, se mueven por el mismo campo y tengo uno que pesa 225 y otro que pesa 170. ¿Qué está pasando acá?’. Con el análisis del movimiento del collar, pudimos ver que uno iba mucho más veces al comedero y el otro pasaba mucho más echado en la sombra”, ejemplifica.

Ahora la pareja tiene el foco puesto en Bovintel para cumplir con sus próximos objetivos. Correa renunció para dedicarse full time al emprendimiento, mientras que Martínez reparte su tiempo entre Bovintel y el estudio, dado que está cursando Ingeniería en Biotecnología y Programación en la Universidad ORT Uruguay.

De cara a 2027, los emprendedores esperan vender entre 2.000 y 2.500 collares entre los productores uruguayos y también iniciaron conversaciones para desembarcar en Paraguay y Argentina, aunque resaltan que, a priori, su foco está en consolidarse en el mercado uruguayo.

Las ventas realizadas hasta el momento les permiten mantenerse, pero para crecer a gran escala quieren captar inversores y fondos que los ayuden a continuar desarrollando el producto. Para eso, además de INIA, consultaron a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y enviaron un pitch deck que les solicitaron desde la Asociación Uruguaya de Capital Privado (Urucap).

¿Cómo funciona su solución?El modelo de negocios de Bovintel parte de la compra de un collar que se coloca al ganado y cuyo valor varía en función de la cantidad de animales que lo utilicen. A esto lo acompaña una suscripción mensual por bovino que permite el acceso completo a su plataforma.

La solución de Bovintel no se limita al seguimiento GPS, sino que incorpora inteligencia artificial y análisis comportamental de los animales.

“El sistema analiza la información que recopila cada collar, como los patrones de movimiento, actividad, descanso y comportamiento, para conocer progresivamente los hábitos de cada animal y adaptarse a sus características individuales”, resalta la fundadora, y destaca que esto permite identificar cambios en su comportamiento habitual que pueden ser relevantes para el productor, por ejemplo, en la detección de celos, posibles enfermedades o situaciones anormales.

Además, el collar no queda asociado permanentemente a un animal. Si un animal se vende, muere o deja de formar parte del establecimiento, el productor puede registrar su baja de forma segura desde el software, conservando su información, sin perder trazabilidad, y utilizar el dispositivo para otro animal.