Con inversión de US$ 14 millones se inauguró un nuevo centro logístico en Uruguay: "el objetivo es que el país sea la puerta de América del Sur"

Latin America Cargo City (LACC), la plataforma de logística multimodal de Corporación América Airports, inauguró en las últimas horas MOVA, un nuevo centro logístico dentro del Aeropuerto Internacional de Carrasco .

El desarrollo, que tiene una superficie construida de 10.000 metros cuadrados distribuidos en tres niveles, implicó una inversión de US$ 14 millones y busca seguir posicionando a Uruguay como hub regional . En este sentido, el centro cuenta con áreas destinadas a nuevas operaciones de hub de distribución, bajo un régimen especial libre de impuestos, a la vez que permite articular operaciones aéreas, terrestres y marítimas dentro de una misma plataforma.

El centro se ubica en la antigua terminal del Aeropuerto de Carrasco, un espacio que permaneció por años en desuso tras una licitación desierta y diversos intentos por asignarle un nuevo destino. El proyecto, que tuvo su impulso a través del efecto Temu, comenzó a gestarse durante la administración anterior del Ministerio de Defensa y tuvo continuidad con las actuales autoridades.

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“Queremos que el mundo llegue a la región pasando por Uruguay y que en ese camino se genere trabajo, inversión y conocimiento en el país. Nuestra misión es que Uruguay sea la puerta logística de América del Sur ”, sostuvo en el marco de la inauguración Bruno Guella, gerente general de LACC.

Actualmente por la compañía pasan más de 30.000 toneladas de carga al año, operando el 100% de las importaciones y exportaciones aéreas del Uruguay.

¿Cómo funcionará el centro?

La nueva terminal busca ofrecer una experiencia operativa eficiente, integrada y preparada para acompañar la dinámica del comercio global, en un contexto en el que el e-commerce adquiere un rol cada vez más relevante en las transacciones internacionales.

Por el lugar, detalló Mariela Prospitti, gerente comercial de la empresa, pasará la operativa de e-commerce de Uruguay, así como un hub de distribución regional. En relación con este último, explicó que la plataforma permitirá desarrollar el modelo B2C a nivel regional, una iniciativa que la empresa ya comenzó a implementar junto con partners reconocidos.

Según explicó Guella, el modelo permitiría agilizar y reducir los costos de la logística internacional. Por ejemplo, una persona que vive en Buenos Aires, San Pablo o Santiago de Chile podría comprar por internet un producto fabricado en China. En el esquema logístico tradicional, el pedido se prepara en China y viaja en avión hasta su destino, un proceso que demanda varios días y tiene un costo elevado.

Sin embargo, a partir de este desarrollo, la empresa podría enviar su mercadería por barco a Uruguay, mantener aquí su stock y, una vez que el cliente concreta la compra a través de la web, recibir la orden en Uruguay y despachar el producto por vía aérea en el mismo día.

En este sentido, uno de los diferenciales de la terminal es que opera en régimen de aeropuerto libre, lo que concede beneficios fiscales y logísticos diferenciales. Este aspecto, detallaron desde la empresa, permite que las mercaderías ingresen, permanezcan y sean gestionadas dentro del recinto aeroportuario sin ser nacionalizadas, bajo control aduanero y con libre cambio de destino para su distribución internacional, sin importar el medio de transporte por el que ingresen o egresen.

Nuevas tecnologías y oficinas comerciales: otras de las apuestas del desarrollo

Por otra parte, el espacio incorpora infraestructura moderna y la aplicación de nuevas tecnologías que apuntan a la optimización de las operaciones y a la mejora de la experiencia de clientes y usuarios.

Entre ellas, se encuentran la ampliación de la capacidad de almacenamiento, el incremento de puntos de carga de camiones y camionetas, nuevos espacios para la atención a particulares, oficinas comerciales, espacios de cowork y salas multipropósito.

Al respecto, Prospitti adelantó que el centro logístico contará con oficinas comerciales destinadas a que distintas empresas puedan instalarse en el lugar. La propuesta de oficinas y cowork apunta tanto a profesionales y empresas de perfil logístico, agentes de carga, despachantes de aduanas, y la comunidad más cercana a la terminal de cargas, como a empresas que quieren desarrollar su hub de distribución regional desde el país.

En una primera etapa, dispondrá de 15 oficinas, aunque tendrá capacidad para ampliar esa infraestructura en función de la demanda.