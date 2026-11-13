OpenAI eligió a una empresa argentina como revendedora exclusiva de publicidad en ChatGPT en Uruguay: qué implica y cómo funciona el acuerdo

Uruguay forma parte de los 44 mercados en los que OpenAI designó a la compañía argentina Aleph como revendedor exclusivo de ChatGPT Ads, la solución publicitaria dentro de la plataforma de inteligencia artificial.
El acuerdo, según pudo saber Café y Negocios a través de un comunicado de la empresa, permitirá que marcas y agencias locales contraten estos espacios a través de este socio comercial con presencia en el mercado, infraestructura de pagos y equipos de soporte.
Además de Uruguay, la designación abarca 14 mercados de América Latina, así como países de Europa, Asia Central, Medio Oriente, África y Asia-Pacífico.
Qué implica para los anunciantes y marcas uruguayas este acuerdo
En un contexto en el que ChatGPT se posiciona como un nuevo tipo de entorno publicitario al que las personas acuden para aprender, explorar y tomar decisiones, la alianza busca conectar a las empresas de estos mercados con ChatGPT.
De esta manera, para los anunciantes uruguayos el acuerdo implica la posibilidad de adquirir ChatGPT Ads a través de un socio con equipos locales y su propia infraestructura de pagos. Las marcas y agencias recibirán su facturación a nivel local, con acompañamiento durante el proceso de incorporación y soporte de primera línea por parte de los equipos de Aleph en cada mercado.
“La IA les brinda a las empresas una nueva manera de conectar con las personas. A partir de hoy, los anunciantes de 44 mercados van a poder trabajar con OpenAI a través de un equipo local que habla su mismo idioma, factura en su propia moneda y ofrece crédito”, expresó Gastón Taratuta, Fundador y CEO de Aleph.
Además, en dialogo con Café y Negocios el ejecutivo sostuvo que la publicidad puede contribuir a sostener el acceso gratuito a la IA, impulsando la democratización de estas herramientas. “Es por eso que este acuerdo está alineado con el propósito que guía a Aleph desde sus inicios: reducir la brecha digital y ampliar las oportunidades que ofrece la tecnología”, agregó.
Qué es Aleph, la empresa detrás de esta alianza
Aleph es una compañía especializada en publicidad digital, soluciones de pago y tecnología financiera. La empresa, que proyecta facturar US$5.300 millones en 2026, fue fundada por el empresario argentino Gastón Taratuta y opera en más de 130 mercados, con acuerdos comerciales con más de 50 plataformas digitales internacionales.
Su modelo de negocios consiste en conectar plataformas tecnológicas globales con anunciantes y empresas de distintos países, facilitando la comercialización de publicidad digital y resolviendo aspectos operativos como los pagos, la facturación y la ejecución comercial en cada mercado.