La ventana de oportunidad que tiene Uruguay para captar inversiones europeas y estadounideses en energías renovables: qué falta para atraerlas

Uruguay tiene una oportunidad para atraer grandes inversiones vinculadas a las energías renovables , los centros de datos y la producción de combustibles sintéticos . La estabilidad política y jurídica, una matriz eléctrica prácticamente descarbonizada y la capacidad de generar electricidad a partir del viento y del sol colocan al país en una posición privilegiada frente a sus vecinos. Pero hay una condición que puede definir si esas inversiones finalmente se concretan: la disponibilidad de energía abundante y barata .

Así lo planteó Agustín Pereira, fundador de Wind Power Management (WPM) , una empresa creada en 2009 que participó en el desarrollo de proyectos de generación renovable en Uruguay y la región, durante una entrevista en el programa Café & Negocios, del streaming de El Observador.

El empresario aseguró que su compañía ha recibido consultas de numerosas firmas internacionales interesadas en instalarse en Uruguay, principalmente europeas, aunque también estadounidenses.

De pintar escondida en el Centenario a recibir el saludo del papa: la historia de la artista uruguaya que retrató a León XIV durante su visita por Uruguay

"Nos han llegado muchísimas empresas europeas y varias americanas a colaborar, a pedir para que los ayudemos a hacer el landing en Uruguay", señaló.

El interés, explicó, no se limita a empresas dedicadas a generar electricidad. También comprende industrias que necesitan grandes cantidades de energía para funcionar, desde centros de datos hasta plantas de producción de combustibles sintéticos y fertilizantes.

Para Pereira, Uruguay atraviesa una ventana de oportunidad que debe aprovechar en los próximos años, especialmente por las dificultades regulatorias que enfrentan algunos proyectos en Europa y la incertidumbre internacional. "Tenemos una oportunidad única, es una ventana que la tenemos que aprovechar ahora", afirmó.

El papel de UTE y el reclamo de mayor participación privada

Uno de los principales desafíos, según Pereira, está en el papel que deben desempeñar el Estado y UTE en la próxima etapa de desarrollo energético.

El empresario consideró que Uruguay ya cuenta con un marco jurídico sólido, experiencia empresarial y capital humano capacitado para ejecutar proyectos de gran escala. Sin embargo, sostuvo que es necesario avanzar hacia un esquema en el que los privados tengan mayor espacio para desarrollar generación eléctrica competitiva.

"Lo que se precisa para que vengan estas empresas electrointensivas es electricidad barata. Básicamente es eso, porque todo lo demás está dado", expresó.

En ese sentido, planteó que UTE debería concentrar más esfuerzos en la infraestructura eléctrica, particularmente en la transmisión, distribución, subestaciones y nodos, mientras que las empresas privadas asumen una mayor participación en los nuevos proyectos de generación.

"Yo creo que es interesante que se enfoque más en la infraestructura, que es propia: transmisión, distribución, subestaciones, nodos, y dejar al privado que haga proyectos supercompetitivos a precios bajos", sostuvo.

De todos modos, aclaró que UTE seguirá siendo una pieza fundamental del sistema, dado que incluso las industrias que produzcan su propia electricidad necesitarán respaldo o potencia de la empresa estatal.

Consultado sobre el desempeño actual del ente, consideró que está cumpliendo su papel de articulador, aunque podría hacerlo con mayor agilidad.

La velocidad de los trámites también aparece como un factor determinante para atraer inversiones. A su entender, Uruguay puede diferenciarse de Europa por la posibilidad de obtener permisos y habilitaciones en plazos más cortos, sin que eso implique flexibilizar las exigencias.

"No digo de ser laxos en los permisos, digo de ser ágiles, seguir con la misma rigurosidad de siempre", puntualizó.

HIF, Solaria y los centros de datos: los grandes proyectos que pueden cambiar la demanda eléctrica

La nueva etapa de inversiones energéticas podría estar impulsada por proyectos de una escala muy superior a los que protagonizaron la primera transformación de la matriz eléctrica uruguaya.

WPM participó en el codesarrollo de la generación renovable prevista para el proyecto de HIF en Paysandú, que contempla más de 2.000 megavatios de potencia instalada, distribuidos entre aproximadamente 1.000 megavatios solares y más de 1.150 megavatios eólicos.

Pereira aseguró que los promotores del proyecto trabajan activamente con el gobierno y se mostró confiado en que estas iniciativas terminarán concretándose, aunque reconoció que sus tiempos de ejecución son prolongados. "Son proyectos muy grandes. Es lento, hay que tener paciencia", señaló.

Recordó que los primeros proyectos eólicos impulsados entre 2009 y 2010 comenzaron a operar varios años después, entre 2014 y 2015, y que las inversiones energéticas suelen atravesar más de un período de gobierno.

También se refirió al interés de la empresa europea Solaria y a las exigencias que supondría abastecer una demanda de 500 megavatios de potencia firme.

"Hablar de 500 megas firmes de energía es un bombazo. Ahí vamos a tener que ser varios actores que generemos para poder proveer toda esa energía. No puede ser uno solo", afirmó.

Otro sector que aparece como potencial motor de inversiones es el de los centros de datos, instalaciones que requieren grandes volúmenes de electricidad para operar.

Pereira destacó el antecedente de Google en Uruguay y aseguró que existen otras compañías interesadas en desarrollar iniciativas en el mismo sentido. "Hay que generar electricidad barata y abundante para que vengan y se instalen", resumió.

Una oportunidad que también alcanza a los fertilizantes

Más allá de los centros de datos y los combustibles sintéticos, el fundador de WPM identificó otra actividad industrial que podría desarrollarse en Uruguay a partir de la disponibilidad de energía renovable: la producción de fertilizantes.

Pereira señaló que el país importa la totalidad de los fertilizantes que consume y que se trata de un insumo estratégico para la actividad agropecuaria, cuyos precios están expuestos a los movimientos del mercado energético y a los conflictos internacionales.

En ese contexto, consideró que contar con electricidad a precios competitivos podría abrir la puerta a inversiones industriales destinadas a abastecer tanto al mercado uruguayo como a otros países del Mercosur. "Es otra derivada muy interesante hacer foco en generar electricidad competitiva para producir fertilizantes", afirmó.

De la sequía de 2008 a una nueva transformación energética

Pereira también recordó los orígenes de WPM y el contexto en el que Uruguay comenzó a impulsar su primera transformación energética.

La compañía fue fundada en 2009, después de que la sequía de 2008 obligara al país a importar electricidad de Argentina y Brasil a precios elevados y a recurrir a la generación térmica.

Según recordó, aquella situación implicó costos extraordinarios para Uruguay y dejó en evidencia la necesidad de diversificar las fuentes de generación.

El acuerdo multipartidario de 2010, que permitió impulsar la incorporación de energías renovables, fue uno de los factores que hicieron posible el desarrollo posterior de la industria eólica y solar.

Más de 15 años después, Pereira considera que Uruguay cuenta con una ventaja adicional frente a otros países de la región: la continuidad de sus políticas energéticas y la estabilidad de sus instituciones. "En las últimas décadas había una política de Estado clara, no importaba el partido ni el gobierno de turno y se iba para el mismo lado", destacó.

Esa previsibilidad, agregó, resulta especialmente importante para inversiones que necesitan recuperar capital durante períodos de 20, 30 o 40 años.

Ahora, a su entender, el desafío ya no consiste solamente en transformar la matriz de generación eléctrica, sino en convertir esa transformación en una ventaja competitiva capaz de atraer nuevas industrias. "Seamos superinteligentes y aprovechemos estos años de tanto apetito por industrias electrointensivas", concluyó.