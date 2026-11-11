De pintar escondida en el Centenario a recibir el saludo del papa: la historia de la artista uruguaya que retrató a León XIV durante su visita por Uruguay

Faltaban apenas 15 minutos para que el papa León XIV ingresara al Estadio Centenario y Giovanna Gil Alves tenía un problema : había terminado de pintar un retrato del pontífice, pero la obra estaba sujeta con tres precintos que no tenía cómo cortar. Tampoco sabía cómo llegar al sector donde debía entregarla. Las autoridades estaban cerrando los accesos y el tiempo se agotaba. Entonces apareció un bombero , la artista le pidió ayuda, él cortó los precintos y le abrió camino. Lo que vino después fue una carrera contra el reloj, un militar que le impidió el paso, un desconocido que le pidió que confiara en él y un saludo del papa que jamás había imaginado . "Fue Dios, literalmente", dice a El Observador.

La historia había comenzado algunas semanas antes, cuando esta montevideana de 35 años se enteró de que León XIV visitaría Uruguay. Giovanna pinta profesionalmente desde los 22 y en los últimos tiempos estaba trabajando en una serie de retratos de personalidades. Su fe la acompaña desde que comenzó su carrera artística y la posibilidad de tener al pontífice en el país le despertó una ilusión: quería pintarlo y hacerle llegar el cuadro . No tenía una invitación, una audiencia confirmada ni alguien que pudiera garantizarle que su obra llegaría a destino, pero decidió intentarlo.

Se comunicó con el Gordo Verde , con quien ya había trabajado en una intervención artística en Santa Eugenia, y le planteó su intención de entregarle el retrato al papa. Pasaron los días sin una respuesta concreta hasta que recibió una llamada inesperada. No era por el cuadro, sino para ofrecerle participar en la intervención artística de las letras de Montevideo con motivo de la visita papal. Había un pequeño inconveniente: el trabajo debía estar pronto en apenas dos días.

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Giovanna aceptó sin vacilar y comenzó a pensar en un diseño que inicialmente incluía el rostro del pontífice en la letra M, aunque esa propuesta no fue aprobada por la Intendencia capitalina. Finalmente participó de la intervención junto con la artista Laura Mora, pero aquella primera oportunidad no hizo que abandonara su objetivo original. Estaba convencida de que debía seguir insistiendo para conseguir que su pintura llegara a León XIV. " Vos no te podés quedar con un mensaje que enviás. Tenés que seguir golpeando puertas ", explica.

Fue así que se comunicó directamente con la Iglesia. Además de consultar por la posibilidad de entregar el retrato que ya había terminado, propuso realizar otra pintura en vivo durante el encuentro con el papa en el Estadio Centenario. Había revisado la programación del espectáculo y le llamó la atención que hubiera numerosas actuaciones musicales, pero ninguna intervención de artes plásticas. Dos días después recibió una respuesta afirmativa para ambas propuestas. La obra destinada al pontífice sería canalizada a través de la Nunciatura y ella podría pintar durante el encuentro en el estadio. "Imaginate la felicidad que tenía", confiesa.

Una artista escondida detrás de las gradas del Centenario

La idea original era que los asistentes pudieran observar el proceso de creación de la obra, desde los primeros trazos hasta que apareciera el rostro de León XIV. Giovanna visitó varias veces el Centenario para coordinar los detalles, pero un día antes del evento recibió una noticia que modificó sus expectativas: finalmente debía instalarse en la tribuna Olímpica, detrás de las últimas filas de asientos, cerca de la Torre de los Homenajes.

Cuando llegó y vio el lugar asignado sintió una profunda desilusión. Había imaginado pintar ante miles de personas, pero desde aquel rincón apenas podían observarla algunos espectadores sentados en las inmediaciones. Incluso interpretaba que quienes se acercaban a mirar su trabajo sentían cierta lástima por verla tan alejada del espectáculo. "Nadie veía la obra. Nadie", recuerda.

Giovanna admite que estuvo triste, pero no pensó en abandonar. Después de tantos esfuerzos para participar del encuentro, estar allí ya representaba algo extraordinario. Había conseguido formar parte de una visita histórica y no quería que la ubicación de su pintura le impidiera disfrutar de aquella oportunidad.

"Obviamente estaba cumpliendo mi trabajo porque soy una persona responsable y además estaba feliz por todo ese momento. No importaba dónde estaba", explica.

Tenía previsto ingresar al estadio a las 13:00 y debía terminar el retrato antes de las 18:30, cuando estaba programada la llegada del papa. Sin embargo, los movimientos de organización y el ingreso del público retrasaron el comienzo de su trabajo. Recién pudo ponerse a pintar pasadas las 15:00 y, durante las siguientes tres horas, se concentró en terminar la obra mientras el espectáculo comenzaba a tomar forma a su alrededor.

A las 18:15 dio la última pincelada. Le escribió a una de las organizadoras para avisarle que el retrato estaba pronto, pero no obtuvo respuesta inmediata. También se comunicó con el sacerdote Mathías Soiza, uno de los responsables de la organización, y le informó que bajaría a disfrutar del encuentro junto con su familia. Fue entonces cuando recibió una indicación que cambiaría por completo su tarde: debía llevar la pintura al sector 4 de la tribuna Olímpica.

Tres precintos, un bombero y una carrera contra el reloj

Giovanna salió corriendo hacia la grada, pero cuando estaba por llegar recordó un detalle que hasta entonces no había representado ningún problema. Su obra estaba asegurada con tres precintos y, por las restricciones de seguridad del evento, no había podido ingresar con cuchillos ni tijeras. Necesitaba descolgarla inmediatamente, pero no tenía con qué hacerlo.

Mientras se acercaba encontró a cuatro jóvenes observando el retrato y, junto a ellos, a un bombero. La coincidencia todavía la sorprende. Le explicó que necesitaba retirar la pintura antes de que ingresara el papa y el hombre accedió a ayudarla. En pocos segundos cortó los tres precintos y luego la acompañó para intentar llegar al sector indicado. "Ahí, en ese momento, es cuando yo veo la guía de Dios, literal", relata.

El problema parecía resuelto, pero los dos terminaron en el sector 5 porque no encontraban el acceso al 4. Allí se toparon con una barrera de militares que controlaba la circulación. Giovanna preguntó por dónde debía pasar y uno de los efectivos le señaló el camino, aunque le advirtió que ya no podía cruzar porque el pontífice estaba por ingresar.

En ese instante miró hacia un costado y vio entrar el papamóvil. Tenía el retrato en las manos, el papa estaba a pocos metros y ella seguía sin poder llegar al lugar donde debía dejarlo. Insistió ante el militar, pero la respuesta fue la misma. No podía avanzar.

Alcanzó entonces a ver al sacerdote Mathías Soiza y le preguntó dónde podía entregar la pintura. Él le indicó que la dejara detrás del escenario, en el sector donde estaban ubicados los periodistas. Giovanna comenzó a caminar hacia allí, resignada a que su obra terminara nuevamente en un lugar apartado del público. Sin embargo, a mitad de camino se encontró con un joven voluntario que estaba solo y que le hizo una pregunta inesperada. "¿Querés mostrarle la obra al papa?", le dijo.

La artista respondió inmediatamente que sí, aunque no entendía cómo podía ser posible. El desconocido apenas le pidió que lo siguiera. "Vení, confiá en mí", recuerda que le dijo.

Giovanna decidió hacerlo. El joven, que después supo que era un voluntario, la condujo hasta una puerta abierta que comunicaba directamente con el campo de juego, junto a uno de los costados del escenario. Allí le indicó que esperara con el retrato porque León XIV estaba recorriendo el estadio y pronto pasaría por ese lugar.

Cuando salió a la cancha sintió una mezcla de nervios, incredulidad y felicidad. Y entonces ocurrió otra coincidencia: desde las tribunas escuchó que gritaban su nombre. Era su familia, que estaba ubicada justo enfrente del lugar donde había aparecido con la pintura.

El papa avanzaba saludando a los fieles y Giovanna permanecía a un costado, sosteniendo el cuadro que había terminado apenas unos minutos antes. Cuando el pontífice se acercó, levantó el retrato. Según recuerda, León XIV miró hacia ella y la saludó al pasar.

La pintura que había realizado escondida detrás de las últimas filas de la tribuna Olímpica terminó frente a la persona a la que estaba dedicada.

"A lo lejos vi cómo el papa me miró", cuenta. Todavía le cuesta explicar cómo una sucesión de contratiempos terminó llevándola hasta aquel lugar. Para Giovanna, que considera a Dios su guía desde que comenzó a dedicarse profesionalmente a la pintura, nada de aquello fue casualidad. El bombero que apareció cuando necesitaba cortar los precintos, el militar que le impidió avanzar por el camino previsto y el voluntario que terminó conduciéndola hasta el campo de juego forman parte de una misma historia. "Eso fue Dios", asegura.

Una pintura de cinco metros y otro encuentro con el papa en Florida

La experiencia en el Centenario fue el momento más inesperado de su participación en la visita papal, pero no el único. Giovanna también había conseguido autorización para realizar una obra de grandes dimensiones en Florida, otro de los destinos de León XIV durante su estadía en Uruguay.

Para concretarla se comunicó con autoridades departamentales y logró coordinar una intervención artística en el estadio 10 de Julio. La pintura medía 2,40 metros de alto por cinco metros de ancho, por lo que necesitó varios días de trabajo. Viajó un lunes y permaneció en Florida hasta el jueves para terminarla, antes de regresar a Montevideo para participar del encuentro del sábado en el Centenario.

La noche posterior a aquella experiencia casi no pudo dormir. Seguía emocionada por lo que había sucedido y todavía intentaba procesar que el papa hubiera visto su pintura. A las tres de la madrugada volvió a salir rumbo a Florida, donde debía participar de los preparativos para la siguiente actividad del pontífice.

Con ayuda de personal de tránsito y otros colaboradores, trasladó la obra desde el lugar donde había trabajado hasta la entrada principal del estadio. Allí fue instalada para la llegada de León XIV y, según relata, también pudo ser vista por el papa.

Mientras tanto, el retrato que había realizado inicialmente para regalarle al pontífice había sido canalizado a través de la Nunciatura para su envío al Vaticano. De esa manera, en pocos días pasó de intentar conseguir que alguien recibiera su primera pintura a participar de varias intervenciones artísticas vinculadas con una de las visitas más importantes para la Iglesia católica uruguaya.

Tres retratos, una misma cara y un destino que nunca imaginó

La visita de León XIV a Uruguay dejó tres versiones de un mismo rostro pintadas por la artista. Una nació de su iniciativa personal, antes de que tuviera confirmada cualquier participación en las actividades oficiales, otra fue realizada durante el encuentro en el Estadio Centenario y la tercera, de 2,40 metros de alto por cinco de ancho, quedó instalada en Florida. Para la artista, repetir la imagen del pontífice en distintos escenarios tenía un sentido particular: "Uruguay es uno, no cada departamento", explica.

El primer retrato, aquel que había pintado sin saber si conseguiría entregarlo, siguió un camino diferente al de las otras dos obras. A través de las gestiones realizadas con la Iglesia, fue destinado al Vaticano por intermedio de la Nunciatura. La pintura que comenzó como una iniciativa personal de una artista montevideana terminó así vinculada a una institución situada a miles de kilómetros de su taller.

Giovanna reconoce que todavía le cuesta dimensionar lo que ocurrió en tan pocos días. Pasó de preparar un regalo sin saber si llegaría a destino a participar de distintas actividades de la visita papal. Y aunque las tres pinturas comparten el mismo rostro, cada una guarda una historia diferente: la de las puertas que se abrieron, la del encuentro inesperado en el Centenario y la de las jornadas de trabajo en Florida.

Ahora, cuando repasa las imágenes de aquellos días, hay algo que le importa tanto como haber conseguido que León XIV viera su trabajo: haber encontrado un lugar para la pintura en una celebración dominada por las actuaciones musicales. Era precisamente lo que había pedido cuando se comunicó con la Iglesia. Que las artes plásticas también pudieran contar una parte de aquella visita histórica.