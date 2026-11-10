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La Bajada 2026: la fiesta anunció la preventa de entradas para su próxima edición en la Rambla de Punta Carretas

La preventa de entradas para La Bajada 2026 empezará el próximo lunes 16 de noviembre

10 de noviembre de 2026 12:14 hs
LA BAJADA 2024 GONZALO CAMMAROTA

Desde hace unas semanas, las redes sociales de La Bajada, la multitudinaria fiesta nacida del programa de radio Justicia Infinita, pero que ha cobrado vida propia en los últimos años, empezó a moverse. Varias publicaciones en Instagram apuntan a que la fecha de la celebración está cerca, y si bien todavía resta esa confirmación, ya hay información concreta sobre la venta de entradas.

Según informaron a través de ese mismo medio, la preventa de entradas para La Bajada 2026 empezará el próximo lunes 16 de noviembre. Por el momento no se dio más detalles de precios o plataforma de venta.

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Lo que en principio reunía espontáneamente a un puñado de personas con camisas estampadas afuera de Océano FM pasó a ser un evento que congrega a decenas de miles de concurrentes en la Rambla de Punta Carretas.

La decisión de cobrar entrada generó algo de polémica al principio, que Cammarota respondió de esta forma en entrevista con El Observador: "Tuve conversaciones por redes con gente que me discutía y sacaba cuentas. Yo les explicaba, pero bueno, no te van a pedir haber ido a La Bajada para para entrar a un trabajo, o para presentarte a un concurso público. Si querés ir, andá, y si sentís que pagar una entrada es una traición horrible, no vayas. Hubo gente que rápidamente lo entendió, porque creo que se puede entender fácilmente. Pero si no lo querés entender, no vayas. El tema está suficientemente discutido. Al final es como si fuera un ministro en una interpelación. La gente me reclamaba. Una señora que, por ejemplo, tenía montado un negocio donde traía gente de otro departamento y se ve que esto le desbalancea el número. ¿Yo qué culpa tengo?"

La polémica, de todos modos, no frenó la convocatoria: más de 60 mil personas participaron de la fiesta que, este año, vuelve para dejar todo para marzo.

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